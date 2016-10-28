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Также: Наука, История, Россия, Общество, Политика | Персоны: Владимир Мединский

новость Академики РАН выступили за лишение Мединского ученой степени

28.10.2016
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
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Российские академики, члены "Клуба 1 июля", поддержали требование лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени. Текст письма, под которым оставили подписи 24 академика и член-корреспондента РАН, приводит"Коммерсант".

По словам авторов обращения, решение вопроса о диссертации Мединского "должно полностью относиться к компетенции ученых, и никакое административное давление здесь недопустимо". "Беспрецедентное вмешательство руководства ВАК в профессиональную экспертизу диссертации дискредитирует всю систему научной аттестации в России", - отмечается в письме.

"Целью науки является поиск истины, и попытки заменить ее мифами, из каких бы соображений это ни делалось, подрывают основы научного взгляда на мир. Патриотическая риторика не может служить оправданием для некомпетентности. Недопустимой является также замена нормальной научной полемики площадной бранью в адрес оппонентов, к тому же изрекаемой публично. Особенно возмутительно, когда такая брань звучит из уст министра культуры", - говорится в документе.

Авторы письма требуют вернуть диссертацию Мединского на рассмотрение в ученый совет УрФУ, "уже проделавший большую работу по ее экспертизе", а также отправить в отставку руководителей ВАК, "нанесших своими действиями серьезный ущерб его репутации".

"Последние события заставляют нас вернуться к предложению о передаче контроля над ВАК Российской академии наук, которое мы уже высказывали", - говорится в обращении.

7 октября ВАК отозвала заявление о лишении ученой степени Мединского. Представители комиссии рекомендовали обращаться за разъяснениями в Министерство образования и науки, которому комиссия подчиняется, пояснив, что "истек двухмесячный срок заявления в данном диссовете".

4 октября диссертационный совет УрФУ по просьбе Мединского перенес заседание.

Заявление о лишении Мединского ученой степени было подано докторами исторических наук Вячеславом Козляковым, Константином Ерусалимским и Ph.D. Иваном Бабицким. Проанализировав диссертацию министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков", они поставили под вопрос ее научную ценность.

Полный текст заявления опубликован на сайте "Диссернета". В нем отмечается, что в диссертации Мединского допущены грубейшие методологические и фактологические ошибки. Кроме того, для библиографии к своей диссертации Мединский скопировал фрагменты библиографий к чужим работам. К диссертации есть и другие претензии.

Сам Мединский назвал требование лишить его степени возвратом к временам СССР. "Сама постановка вопроса представляется фантасмагорической и возвращает нас в лучшие времена Советского Союза, когда только единственная точка зрения считалась правильной, а все остальные - буржуазными, ревизионистскими, устаревшими, космополитичными и какими-либо еще. Мне бы очень не хотелось, чтобы в исторической науке мы бы скатились в те времена", - сказал министр.

Комментарии 3 комментария | Оставить комментарий Обсудить
28.10.2016
в блоге Блоги
383
Пара фраз 01.10.2016
в блоге Мединский и вопросы истории
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн

А все-таки он вертится

Илья Мильштейн, 03.10.2016

Отвечая злопыхателям, министр культуры сравнивает их с цензорами советских времен. Изображает из себя жертву гонений. Вроде академика Вавилова, поэта Пастернака, а то и прозаика Солженицына. Мединский косит под вольнодумца и диссидента, и эти его слова вызывают, конечно, сильные чувства. Разыгрывается фантазия, и воочию видишь тот костер, на который вступает наш Джордано Бруно.


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