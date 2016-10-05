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Также: История, Культура, Наука, Президент, Общество, Россия, Политика | Персоны: Дмитрий Песков, Владимир Мединский, Владимир Путин

новость Мемы мразные нужны

Песков: Мединский отстаивает историческую правду
05.10.2016
Дмитрий Песков и Владимир Мединский. Фото: cosmo.ru
Дмитрий Песков и Владимир Мединский. Фото: cosmo.ru
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Министр культуры Владимир Мединский в своих высказываниях о 28 панфиловцах отстаивал историческую правду. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает "Российская газета".

"Министр культуры в совершенстве владеет русским языком, который весьма многогранный. Очень много сейчас ссылаются в Интернете, в общественном мнении на разные архивные документы, которые появлялись и сразу после войны, и позже в госархивах, достоверность которых до сих пор находится под вопросом. Но все-таки исследования указывают на то, что история в том или ином виде с героями-панфиловцами действительно имела место", - сказал Песков.

Владимир Путин накануне вернулся из Астаны, где до сих пор живут родственники тех самых панфиловцев, отметил Песков. "Это уже не документы сухие, а это конкретные люди с конкретной исторической родственной памятью, - сказал пресс-секретарь президента. - Поэтому министр культуры так жарко и отстаивает историческую правду".

Накануне Мединский обозвал "мразями кончеными" людей, ведущих дискуссии о подлинности истории панфиловцев. "Мое глубочайшее убеждение заключается в том, что, даже если бы эта история была выдумана от начала и до конца, даже если бы не было Панфилова, даже если бы не было ничего, - это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться, - заявил чиновник. - Само обсуждение этой темы, на мой взгляд, кощунственно".

При этом Мединский признал, что 28 - цифра "в определенной степени условная". "Было их 28, 30, 38, даже, может, 48 из 130 - мы не знаем, - заметил далее чиновник. - И никто не знает и никогда не узнает. И это не имеет смысла узнавать".

В июле 2015 года Государственный архив Российской Федерации поместил на своем сайте оцифрованный доклад "О 28 панфиловцах", подготовленный в 1948-м Главной военной прокуратурой СССР. В нем доказывается, что история 28 бойцов дивизии Панфилова, якобы остановивших ценой собственной жизни германскую танковую атаку под Москвой в ноябре 1941-го, была газетной выдумкой. Директор Госархива Сергей Мироненко назвал историю "героев-панфиловцев" мифом.

После этого Мединский пригрозил Мироненко увольнением. "Есть вопрос того, чем работники архивов должны заниматься", - заявил глава Минкульта. Директор архива, заметил он, - "это не писатель, не журналист, не борец с историческим фальсификациями".

В марте нынешнего года Мироненко сняли с должности директора - как утверждалось, по его собственному желанию.

В июне Мединский заявил, что борьба с фальсификацией истории России по-прежнему актуальна, так как это "борьба за человеческие души".

Между тем диссертационный совет Уральского университета в Екатеринбурге рассматривает вопрос о лишении Мединского степени доктора исторических наук. Разбирательство инициировали двое ученых-историков и член "Диссернета". Они указали, в частности, на грубейшие методологические и фактологические ошибки в работе Мединского, а также на то, что в библиографии диссертации присутствуют фрагменты библиографий чужих исследований.

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05.10.2016

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