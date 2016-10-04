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Глава Минкульта Владимир Мединский обозвал "мразями кончеными" людей, ведущих дискуссии о подлинности истории "28 героев-панфиловцев". Об этом сообщает ТАСС.

"Мое глубочайшее убеждение заключается в том, что, даже если бы эта история была выдумана от начала и до конца, даже если бы не было Панфилова, даже если бы не было ничего, - это святая легенда, к которой просто нельзя прикасаться, - заявил чиновник. - Само обсуждение этой темы, на мой взгляд, кощунственно".

При этом Мединский признал, что 28 - цифра "в определенной степени условная". "Было их 28, 30, 38, даже, может, 48 из 130 - мы не знаем, - заметил далее чиновник. - И никто не знает и никогда не узнает. И это не имеет смысла узнавать".

В июле 2015 года Государственный архив Российской Федерации поместил на своем сайте оцифрованный доклад "О 28 панфиловцах", подготовленный в 1948-м Главной военной прокуратурой СССР. В нем доказывается, что история 28 бойцов дивизии Панфилова, якобы остановивших ценой собственной жизни германскую танковую атаку под Москвой в ноябре 1941-го, была газетной выдумкой. Директор Госархива Сергей Мироненко назвал историю "героев-панфиловцев" мифом.

После этого Мединский пригрозил Мироненко увольнением. "Есть вопрос того, чем работники архивов должны заниматься", - заявил глава Минкульта. Директор архива, заметил он, - "это не писатель, не журналист, не борец с историческим фальсификациями".

В марте нынешнего года Мироненко сняли с должности директора - как утверждалось, по его собственному желанию.

В июне Мединский заявил, что борьба с фальсификацией истории России по-прежнему актуальна, так как это "борьба за человеческие души".

Между тем диссертационный совет Уральского университета в Екатеринбурге рассматривает вопрос о лишении Мединского степени доктора исторических наук. Разбирательство инициировали двое ученых-историков и член "Диссернета". Они указали, в частности, на грубейшие методологические и фактологические ошибки в работе Мединского, а также на то, что в библиографии диссертации присутствуют фрагменты библиографий чужих исследований.