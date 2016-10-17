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Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева и итоговой программы Дмитрия Киселева.
Хронику ведет Николай Руденский.
Первая часть октябрьских перлов тут.
Соловьев: "Да, хочется, чтобы на Украине были вменяемые политики. (Расчувствовавшись.) Но ведь меня не политики волнуют - мне людей дико жалко. (С надрывом.) А мир будто ослеп. Алеппо видят - а как нацисты убивают детей в Новороссии, не видят!"
Азаров: "Больше чем год-два эта власть на Украине не продержится". Соловьев: "А кто придет? Вас позовут?" Азаров (чистосердечно): "Да дело не во мне. Просто с улицы взять любого и поставить - и то лучше будет". Пожалуй.
Соловьев: "А ведь Порошенко был олигархом при Януковиче. (С праведным гневом.) Что же, получается, он предал своего благодетеля?" Азаров (печально): "Конечно".
Соловьев: "А вот говорят, что при Януковиче была чудовищная коррупция, всем заправляли олигархи... Это правда?" Азаров (вздохнув): "Хороший вопрос. Да, говорили, что у нас коррупционный режим, и мне это очень мешало работать".
Азаров: "На Украине до независимости было 25 миллионов голов крупного рогатого скота, коров, грубо говоря. Я принял 3,7 миллиона, довел до 5 миллионов. Сейчас 3,9 миллиона".
Соловьев беседует с бывшим украинским премьером Николаем Азаровым. "Николай Янович, вам, наверное, сейчас больнее многих, тяжелее многих..." Тот вздыхает: "Да, у меня сейчас многие украинцы спрашивают - когда же вы вернетесь, когда будет снова настоящая власть? К сожалению, ничего оптимистического сказать не могу".
Дмитрий Куликов (украинскому собеседнику): "Вы получите по мордасам, будет море крови, Украина развалится, и вы никогда ее не соберете!"
Политолог Дмитрий Куликов изысканно обращается к украинскому гостю: "Вы можете прикрывать ротовую полость, когда другие говорят?"
Участники соловьевской дискуссии клеймят Украину за чудовищные нарушения прав человека. Оказывается, там подозреваемые в работе на Россию чуть ли не по году сидят в СИЗО до суда. Ужас какой-то.
Вадим Трюхан: "Ведь нужно продолжать мирные переговоры - зря Россия отказалась от нормандского формата". Соловьев (искренне): "А нам зачем? Ведь вы нам все время хамите. Вот вы свергнете свое фашистское правительство, дадите народу Донбасса возможность определить свою судьбу..."
Соловьев (поляку Яну Корейбе): "А вы помните, как Польша взасос любила нацистскую Германию?.. У меня такое впечатление, что после всех разделов Польши у вас в голове какая-то пилсудчина!"
Соловьев (грозно скалясь): "Мы решим проблему нацизма на Украине, вернув их в родную гавань! Никакого нацизма на Украине не будет!"
Вадим Трюхан: "Украинская армия встала с колен". Соловьев: "Да вы с колен встали в коленно-локтевую позу! Вам так дали по башке, что вы до сих пор не можете опомниться и посчитать, сколько вас перебили!"
У Соловьева перешли на Украину. Украинский гость Вадим Трюхан говорит, что не надо называть марш в Киеве нацистским - там были националисты. Эти слова встречены дружным смехом. Соловьев (ехидно): "А Адольф Алоизович Гитлер, он кто был - нацист или националист?"
Никонов: "России надо укреплять свое военное присутствие в том регионе, где сейчас решаются судьбы мира - в обоих смыслах слова".
Дедушка его тоже Гитлеру говорил, что без базы в Проливах нам никак нельзя.
Семен Багдасаров (взволнованно): "Плевали все на конвенцию Монтрё, если война начнется - а все к тому идет!"
Вячеслав Никонов (глубокомысленно): "В американской политике - и во внешней, и во внутренней - очень силен фактор глупости".
Военный политолог Семен Багдасаров страстно взывает к порядочности: "Когда Советский Союз начинал дружить с Китаем, они там на осликах ездили! Мы им поставили сотни заводов! Теперь пусть они нам заводы поставят!"
Соловьев (с горечью): "США проводят линию на противостояние с нами. И это просто омерзительно".
Бойкий молодой востоковед Владимир Аватков исчерпывающе формулирует главную задачу российской внешней политики: "Надо работать внутри партнеров так, чтобы эти партнеры сами хотели работать с нами так, как нам это нужно".
Вячеслав Никонов восхваляет мощь нерушимого союза БРИКС: "Китай уже первая экономика в мире, Индия - третья (обогнала Японию), Россия и Бразилия - пятая и седьмая".
Политолог Виктор Кувалдин воспаряет мыслью к глобальным проблемам: "Весь мир в долгу как в шелку". И кто же заимодавец?
Депутат Леонид Калашников вскрывает замыслы врагов: "Вытеснить их (ИГИЛ) из Мосула на территорию Сирии - это то, о чем американцы и мечтают!"
Все не так у этих американцев. То они слишком лениво с ИГИЛом воюют, то слишком резво.
Соловьев начинает свой вечер торжественно: "Произошло событие, способное изменить судьбы мира. Китай предложил России координировать действия в Совете Безопасности. Означает ли это конец американской гегемонии?"
В "Вестях недели" отрывок из фильма Аркадия Мамонтова "Оружие возмездия" (интересно, помнит ли он про V-1 и V-2?): "Боевые позиции ракетного комплекса "Искандер", названного в честь великого полководца Александра Македонского". Да уж наверное не в честь Герцена.
Архиепископ Кентерберийский в "Вестях недели": "Я уверен в том, что у Бога есть возможность улучшить отношения между Великобританией и Россией".
"Есть ли что трудное для Господа?" (Быт. 18, 14)
В "Вестях недели" рассказывают о том, как в подмосковном Александрове готовятся к открытию памятника Ивану Грозному. "Хочу чтобы помнили его как отца родного", - говорит местная жительница. Замдиректора музея "Александровская Слобода": "Что касается жестокости, то иногда для выполнения глобальной задачи она нужна".
Репортаж "Вестей недели": "Зачем нам враждовать? Мы же соседи. Тринадцать войн было между нашими странами, а всегда мирились и дружить получалось. Спросите любого, и вам скажут, какие замечательные люди русские", - говорят в Турции".
Наталья Солженицына в "Вестях недели": "Было, несомненно, у преступного режима, который свой народ уничтожал, тем не менее было много хорошего, на что мы сейчас оглядываемся..."
Киселев - мастер логических построений: "Вот уже неделя как дух майданутой Украины разносится по Москве. Я про то, что всю неделю думали, как быть с деятелями одной из общественных организаций нашего юношества - Революционным союзом молодежи. На прошлых выходных они прокрались в сумерках к столичному музею ГУЛАГа и повесили на воротах чучело с маской Александра Исаевича Солженицына..."
Киселев: "Моторола убит. Светлая память. Настоящий герой".
Репортаж "Вестей недели" из Донбасса: "По данным разведки, в расположение частей ВСУ, находящихся на линии разграничения, прибыла группа из нескольких сотен наемников из США, Канады, Прибалтики и Польши. Несмотря на обострившуюся ситуацию, на Донбассе пытаются наладить мирную жизнь".
Киселев: "Вообще скоро будем отмечать очередную годовщину Майдана и госпереворота. Пора, как представляется, уже назвать вещи своими именами и зафиксировать это юридически - со всеми вытекающими последствиями для совершивших насильственный, кровавый государственный переворот на многострадальной Украине. Просто слов уже мало - нужен суд".?
Про суд - его бы слова да богу в уши.
Киселев: "По-прежнему жива память и о героическом подвиге 28 панфиловцев под Волоколамском. Сам подвиг уже стал символом мужества и победы. И вдруг у кого-то возникли сомнения, появились исследования и публикации, что, мол, и никакого сражения не было, не было их 28 и вообще было или не было. Поскольку победа над фашистской Германией - факт, поскольку не могла она состояться без таких подвигов, как панфиловцы, поскольку сами подвиги уже стали в народной памяти легендами, то стоит ли сейчас мелочной бухгалтерией заниматься? И кто в конце концов сказал, что спартанцев было ровно триста?"
Действительно, ударился Киселев в психологию: "И вот теперь "А ты ревнуешь?" от Гогена - словно вопрос самому Олланду... Ведь, правда, это повод для чувствительного Олланда приревновать к Меркель? Могу себе представить, как импульсивный Олланд, наверное, обрывал телефоны в Берлин, лишь бы хоть теперь заманить Путина, пусть даже с Меркель и Порошенко, в Париж или отговорить и Меркель от предстоящего свидания. Путину, надо думать, такие "терзания" вообще безразличны. Для него дело важнее. Когда партнеры дозреют, то и он готов".
Киселев, кажется, увлечен психоанализом: "Сирия, видимо, все же Олланда волнует не очень, но ему нравится произносить это слово, я бы сказал, красоваться с ним на устах, ведь это так сенсуально, а в сочетании со словом "Путин" еще и брутально. Для Олланда - круто".
"Вести недели" освещают предвыборную кампанию в США: "Неожиданно у Билла Клинтона нашелся чернокожий сын. Его мать, работавшая проституткой, сообщила, что тринадцать раз занималась сексом с Клинтоном".
Киселев лицом к лицу с Америкой: "...хочется ему (вице-президенту Байдену) сказать по-простому: "Джо, это что, война или просто хамство? Что за безбашенность?"
Киселев: "Беспомощная истерика в США по отношению к России столь зашкаливает, что долго такую ноту держать уже невозможно. Президентская администрация поставила себя в такое положение, когда в ответ на нагромождение обвинений в адрес Москвы и Путина надо действовать, иначе - слабаки. Загнав себя таким образом в угол..."
Воислав Шешель: "Они (в Гаагском трибунале) работают так, как я представлял себе инквизицию. Все, что я читал в книгах об инквизиции, совпадает с их методом работы".
"Сегодня о работе Гаагского трибунала вспоминает в эксклюзивном интервью "Вестям недели" экс-вице-президент Югославии Воислав Шешель, едва ли не самый известный узник Гааги. По словам Шешеля, его там изощренно пытали в камере предварительного заключения более 11 лет".
Выглядит при этом недурно.
Киселев: "Бросившись на Восток (в Гоа), Путин повернулся спиной к Западу - и я представляю, какое облегчение он испытал".
В анонсах "Вестей недели" кадр запуска ракеты и голос Киселева: "Оружие возмездия уже в Калининграде".
Ракеты как "оружие возмездия" (Vergeltungswaffe) - кажется, такое уже где-то было.
Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и других программ путинского ТВ. Хронику ведет Николай Руденский.
Сразу после "выборов" народу объясняли по телевизору смысл его совершенно свободного волеизъявления. Конституционное большинство "Единой России" трактуется как триумф "основателя партии" Владимира Путина. Николай Руденский выбрал лучшие цитаты с большого смотра путинской обслуги.
Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и других программ путинского ТВ. Хронику ведет Николай Руденский.
Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и других программ путинского ТВ. Хронику ведет Николай Руденский.
Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и других программ путинского ТВ. Хронику ведет Николай Руденский.
Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и других программ путинского ТВ. Хронику ведет Николай Руденский.
Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и других программ путинского ТВ. Хронику ведет Николай Руденский.