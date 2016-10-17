Соловьев: "Да, хочется, чтобы на Украине были вменяемые политики. (Расчувствовавшись.) Но ведь меня не политики волнуют - мне людей дико жалко. (С надрывом.) А мир будто ослеп. Алеппо видят - а как нацисты убивают детей в Новороссии, не видят!"

Азаров: "Больше чем год-два эта власть на Украине не продержится". Соловьев: "А кто придет? Вас позовут?" Азаров (чистосердечно): "Да дело не во мне. Просто с улицы взять любого и поставить - и то лучше будет". Пожалуй.

Соловьев: "А ведь Порошенко был олигархом при Януковиче. (С праведным гневом.) Что же, получается, он предал своего благодетеля?" Азаров (печально): "Конечно".

Соловьев: "А вот говорят, что при Януковиче была чудовищная коррупция, всем заправляли олигархи... Это правда?" Азаров (вздохнув): "Хороший вопрос. Да, говорили, что у нас коррупционный режим, и мне это очень мешало работать".

Азаров: "На Украине до независимости было 25 миллионов голов крупного рогатого скота, коров, грубо говоря. Я принял 3,7 миллиона, довел до 5 миллионов. Сейчас 3,9 миллиона".

Соловьев беседует с бывшим украинским премьером Николаем Азаровым. "Николай Янович, вам, наверное, сейчас больнее многих, тяжелее многих..." Тот вздыхает: "Да, у меня сейчас многие украинцы спрашивают - когда же вы вернетесь, когда будет снова настоящая власть? К сожалению, ничего оптимистического сказать не могу".

Дмитрий Куликов (украинскому собеседнику): "Вы получите по мордасам, будет море крови, Украина развалится, и вы никогда ее не соберете!"

Политолог Дмитрий Куликов изысканно обращается к украинскому гостю: "Вы можете прикрывать ротовую полость, когда другие говорят?"

Участники соловьевской дискуссии клеймят Украину за чудовищные нарушения прав человека. Оказывается, там подозреваемые в работе на Россию чуть ли не по году сидят в СИЗО до суда. Ужас какой-то.

Вадим Трюхан: "Ведь нужно продолжать мирные переговоры - зря Россия отказалась от нормандского формата". Соловьев (искренне): "А нам зачем? Ведь вы нам все время хамите. Вот вы свергнете свое фашистское правительство, дадите народу Донбасса возможность определить свою судьбу..."

Соловьев (поляку Яну Корейбе): "А вы помните, как Польша взасос любила нацистскую Германию?.. У меня такое впечатление, что после всех разделов Польши у вас в голове какая-то пилсудчина!"

Соловьев (грозно скалясь): "Мы решим проблему нацизма на Украине, вернув их в родную гавань! Никакого нацизма на Украине не будет!"

Вадим Трюхан: "Украинская армия встала с колен". Соловьев: "Да вы с колен встали в коленно-локтевую позу! Вам так дали по башке, что вы до сих пор не можете опомниться и посчитать, сколько вас перебили!"

У Соловьева перешли на Украину. Украинский гость Вадим Трюхан говорит, что не надо называть марш в Киеве нацистским - там были националисты. Эти слова встречены дружным смехом. Соловьев (ехидно): "А Адольф Алоизович Гитлер, он кто был - нацист или националист?"

Никонов: "России надо укреплять свое военное присутствие в том регионе, где сейчас решаются судьбы мира - в обоих смыслах слова".

Дедушка его тоже Гитлеру говорил, что без базы в Проливах нам никак нельзя.

Семен Багдасаров (взволнованно): "Плевали все на конвенцию Монтрё, если война начнется - а все к тому идет!"

Вячеслав Никонов (глубокомысленно): "В американской политике - и во внешней, и во внутренней - очень силен фактор глупости".

Военный политолог Семен Багдасаров страстно взывает к порядочности: "Когда Советский Союз начинал дружить с Китаем, они там на осликах ездили! Мы им поставили сотни заводов! Теперь пусть они нам заводы поставят!"

Соловьев (с горечью): "США проводят линию на противостояние с нами. И это просто омерзительно".

Бойкий молодой востоковед Владимир Аватков исчерпывающе формулирует главную задачу российской внешней политики: "Надо работать внутри партнеров так, чтобы эти партнеры сами хотели работать с нами так, как нам это нужно".

Вячеслав Никонов восхваляет мощь нерушимого союза БРИКС: "Китай уже первая экономика в мире, Индия - третья (обогнала Японию), Россия и Бразилия - пятая и седьмая".

Политолог Виктор Кувалдин воспаряет мыслью к глобальным проблемам: "Весь мир в долгу как в шелку". И кто же заимодавец?

Депутат Леонид Калашников вскрывает замыслы врагов: "Вытеснить их (ИГИЛ) из Мосула на территорию Сирии - это то, о чем американцы и мечтают!"

Все не так у этих американцев. То они слишком лениво с ИГИЛом воюют, то слишком резво.

Соловьев начинает свой вечер торжественно: "Произошло событие, способное изменить судьбы мира. Китай предложил России координировать действия в Совете Безопасности. Означает ли это конец американской гегемонии?"

В "Вестях недели" отрывок из фильма Аркадия Мамонтова "Оружие возмездия" (интересно, помнит ли он про V-1 и V-2?): "Боевые позиции ракетного комплекса "Искандер", названного в честь великого полководца Александра Македонского". Да уж наверное не в честь Герцена.

Архиепископ Кентерберийский в "Вестях недели": "Я уверен в том, что у Бога есть возможность улучшить отношения между Великобританией и Россией".

"Есть ли что трудное для Господа?" (Быт. 18, 14)

В "Вестях недели" рассказывают о том, как в подмосковном Александрове готовятся к открытию памятника Ивану Грозному. "Хочу чтобы помнили его как отца родного", - говорит местная жительница. Замдиректора музея "Александровская Слобода": "Что касается жестокости, то иногда для выполнения глобальной задачи она нужна".

Репортаж "Вестей недели": "Зачем нам враждовать? Мы же соседи. Тринадцать войн было между нашими странами, а всегда мирились и дружить получалось. Спросите любого, и вам скажут, какие замечательные люди русские", - говорят в Турции".

Наталья Солженицына в "Вестях недели": "Было, несомненно, у преступного режима, который свой народ уничтожал, тем не менее было много хорошего, на что мы сейчас оглядываемся..."

Киселев - мастер логических построений: "Вот уже неделя как дух майданутой Украины разносится по Москве. Я про то, что всю неделю думали, как быть с деятелями одной из общественных организаций нашего юношества - Революционным союзом молодежи. На прошлых выходных они прокрались в сумерках к столичному музею ГУЛАГа и повесили на воротах чучело с маской Александра Исаевича Солженицына..."

Киселев: "Моторола убит. Светлая память. Настоящий герой".

Репортаж "Вестей недели" из Донбасса: "По данным разведки, в расположение частей ВСУ, находящихся на линии разграничения, прибыла группа из нескольких сотен наемников из США, Канады, Прибалтики и Польши. Несмотря на обострившуюся ситуацию, на Донбассе пытаются наладить мирную жизнь".

Киселев: "Вообще скоро будем отмечать очередную годовщину Майдана и госпереворота. Пора, как представляется, уже назвать вещи своими именами и зафиксировать это юридически - со всеми вытекающими последствиями для совершивших насильственный, кровавый государственный переворот на многострадальной Украине. Просто слов уже мало - нужен суд".?

Про суд - его бы слова да богу в уши.

Киселев: "По-прежнему жива память и о героическом подвиге 28 панфиловцев под Волоколамском. Сам подвиг уже стал символом мужества и победы. И вдруг у кого-то возникли сомнения, появились исследования и публикации, что, мол, и никакого сражения не было, не было их 28 и вообще было или не было. Поскольку победа над фашистской Германией - факт, поскольку не могла она состояться без таких подвигов, как панфиловцы, поскольку сами подвиги уже стали в народной памяти легендами, то стоит ли сейчас мелочной бухгалтерией заниматься? И кто в конце концов сказал, что спартанцев было ровно триста?"

Действительно, ударился Киселев в психологию: "И вот теперь "А ты ревнуешь?" от Гогена - словно вопрос самому Олланду... Ведь, правда, это повод для чувствительного Олланда приревновать к Меркель? Могу себе представить, как импульсивный Олланд, наверное, обрывал телефоны в Берлин, лишь бы хоть теперь заманить Путина, пусть даже с Меркель и Порошенко, в Париж или отговорить и Меркель от предстоящего свидания. Путину, надо думать, такие "терзания" вообще безразличны. Для него дело важнее. Когда партнеры дозреют, то и он готов".

Киселев, кажется, увлечен психоанализом: "Сирия, видимо, все же Олланда волнует не очень, но ему нравится произносить это слово, я бы сказал, красоваться с ним на устах, ведь это так сенсуально, а в сочетании со словом "Путин" еще и брутально. Для Олланда - круто".

"Вести недели" освещают предвыборную кампанию в США: "Неожиданно у Билла Клинтона нашелся чернокожий сын. Его мать, работавшая проституткой, сообщила, что тринадцать раз занималась сексом с Клинтоном".

Киселев лицом к лицу с Америкой: "...хочется ему (вице-президенту Байдену) сказать по-простому: "Джо, это что, война или просто хамство? Что за безбашенность?"

Киселев: "Беспомощная истерика в США по отношению к России столь зашкаливает, что долго такую ноту держать уже невозможно. Президентская администрация поставила себя в такое положение, когда в ответ на нагромождение обвинений в адрес Москвы и Путина надо действовать, иначе - слабаки. Загнав себя таким образом в угол..."

Воислав Шешель: "Они (в Гаагском трибунале) работают так, как я представлял себе инквизицию. Все, что я читал в книгах об инквизиции, совпадает с их методом работы".

"Сегодня о работе Гаагского трибунала вспоминает в эксклюзивном интервью "Вестям недели" экс-вице-президент Югославии Воислав Шешель, едва ли не самый известный узник Гааги. По словам Шешеля, его там изощренно пытали в камере предварительного заключения более 11 лет".

Выглядит при этом недурно.

Киселев: "Бросившись на Восток (в Гоа), Путин повернулся спиной к Западу - и я представляю, какое облегчение он испытал".