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Также: Телевидение, Россия, СМИ, Политика, Общество, Российско-американские отношения, США, Мир | Персоны: Николай Руденский, Владимир Соловьев, Виталий Чуркин, Владимир Жириновский, Карен Шахназаров

статья ТЕЛЕПРОПАГАНДА. НОЯБРЬ

01.11.2016
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87411

Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева.

Хронику ведет Николай Руденский.

Предыдущие октябрьские перлы: часть первая, часть вторая, часть третья.

02:07 | 01.11.2016

Шахназаров: "Надо лавировать, затягивать. Вот как Сталин сумел свой гибкой политикой на несколько лет оттянуть начало войны - и это было правильно". Соловьев (не без горечи): "Но Сталин параллельно с этим проводил индустриализацию, строил заводы. А мы этого не делаем".

02:03 | 01.11.2016

Сергей Михеев: "Мы все уповаем на то, что американцы сами осознают, что не надо им обострять отношения. Сами себя успокаиваем - мол, все рассосется. И в этом наша слабость. Что им наш плутоний? Они ведь знают, что мы первыми ядерную войну не начнем. И у них колоссальная свобода действий. Так нельзя. Надо, чтобы они понимали, что их действия могут вызвать тяжкие для них последствия".

01:53 | 01.11.2016

Либеральный Сергей Станкевич: "Чем важен наш плутониевый ультиматум Америке? У нас 150 тонн этого плутония, а пять с половиной килограмм - это целый город!" Соловьев (с сожалением): "Доставить нечем..."

01:48 | 01.11.2016

Соловьев (с народным юморком): "Да Порошенко перед тем как по малой нужде сходить, всякий раз в Вашингтоне разрешения просит!"

01:45 | 01.11.2016

Соловьев подводит предварительные итоги обсуждения: "Хиллари говорит, что не допустит, чтобы Трамп стал президентом, даже если он победит на выборах. Примерно то же говорит Обама. И Трамп говорит, что может не признать результаты выборов. В общем, там шизофрения. А какой выход? Только война за рубежом. Это для них характерно - так уже бывало в американской истории".

01:33 | 01.11.2016

Соловьев: "А как в Америке на избирательных участках убеждаются, что это тот самый человек и что он уже не голосовал? Никак. И эти люди запрещают нам ковырять в носу!" Михеев (горячо): "А еще там можно попросить, чтобы тебе прислали бюллетень по почте, сказать, что не получил, и попросить прислать еще пять штук!" Соловьев: "А как покойники там голосуют?!" Михеев: "Да! Мертвые души!" Соловьев: "И никто там из-за этого на Болотную площадь не выходит. И мы знаем почему: потому что в Америке нет посольства Соединенных Штатов Америки. И цветные революции там невозможны".

01:17 | 01.11.2016

Шахназаров (рассудительно): "Чем бы ни кончились выборы, раскол в американском обществе будет нарастать. А в результате скорее всего установится военная диктатура - ведь военные в Америке сильны. И я думаю, это будет самое лучшее из того, что может произойти".

01:13 | 01.11.2016

Сергей Михеев (в крайнем возбуждении): "Неизвестно куда этих там бабушек и дедушек несет! Миру надо думать о том, как спасаться от Америки! И не надо говорить о том, что после выборов там все сдуется. Если этой старушке попадет шлея, как говорится, под мантию... (Смех.) Ничего не сдуется! Личностный фактор играет значение! Санкции останутся, противоракетная оборона останется!"
Противоракетная оборона останется. Ужас какой.

01:00 | 01.11.2016

Жириновский: "Ставка Хиллари на женщин ошибочна. Почему? Потому что у каждой американской женщины есть отец, муж, сын. Так что в каждой американской семье большинство - мужчины. И женщина всегда будет думать о них и голосовать так, как им надо. Победит Дональд Трамп - и вы все будете мне благодарны за точный прогноз!"

00:52 | 01.11.2016

Шахназаров (уверенно): "В Соединенных Штатах президент уже ничего не решает. Вообще империя - а Америка похожа на Римскую империю - обычно движется к цезаризму. Но единоличное правление в Штатах невозможно. Значит, это тепловоз, который мчится по рельсам неизвестно куда. А ведь это ядерная держава. Вот что страшно".

00:46 | 01.11.2016

Евгений Сатановский (не допускающим возражений тоном): "Какие деньги лежат в кошельке семьи Клинтон? До 1995 года в основном саудовские, а теперь - катарские... Честный киллер должен выполнять свою работу. За устранение Асада деньги взяли - надо выполнять".

00:42 | 01.11.2016

Чуркин: "Если бы не наше право вето, то Соединенные Штаты все время проводили бы в Совете Безопасности ООН свои резолюции - а какая польза от этого была бы для человечества?"
Какое-то несвойственное дипломату простодушие. Выходит, нам приходится человечество от человечества спасать.

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00:36 | 01.11.2016

Соловьев (торжественно): "Сейчас я выведу на телемост человека, который, как рыцарь без страха и упрека, борется за нашу страну на дальних рубежах". Это, оказывается, Виталий Чуркин.

00:32 | 01.11.2016

Вероника Крашенинникова (Соловьев представляет ее как крупного ученого-американиста): "Первое, что должна будет сделать Клинтон, если победит на выборах, - это написать благодарственное письмо президенту Путину. (С грустной улыбкой.) Ведь проблемы Америки так глубоки, так нерешаемы, что можно прибегнуть только к одному средству - повесить их на Россию".

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00:10 | 01.11.2016

Сергей Михеев (захлебываясь): "Да Хиллари слабая! Она во многом проигрывает Трампу - поэтому и провоцирует войну. А выборы в Америке известно какие. Там досрочное голосование, люди голосуют по два-три раза, карусели устраивают - и все это по закону позволено!"

00:08 | 01.11.2016

Жириновский: "Это все Хиллари! Она все нагнетает! И будет война! Если Хиллари проиграет, она начнет заварушку!" Николай Злобин робко спрашивает: если она проиграет, то как же она начнет заварушку? Но его никто не слушает.

00:05 | 01.11.2016

У Соловьева чрезвычайный вечер. Повод - в Америке обвинили директора ФБР в том, что он якобы скрывает информацию о том, что Трамп сотрудничает с Россией. Это, говорит Соловьев, "казус белли". То ли Америка должна объявить нам войну, то ли мы Америке - непонятно. Но очень страшно.

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01.11.2016
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