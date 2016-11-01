Шахназаров: "Надо лавировать, затягивать. Вот как Сталин сумел свой гибкой политикой на несколько лет оттянуть начало войны - и это было правильно". Соловьев (не без горечи): "Но Сталин параллельно с этим проводил индустриализацию, строил заводы. А мы этого не делаем".

Сергей Михеев: "Мы все уповаем на то, что американцы сами осознают, что не надо им обострять отношения. Сами себя успокаиваем - мол, все рассосется. И в этом наша слабость. Что им наш плутоний? Они ведь знают, что мы первыми ядерную войну не начнем. И у них колоссальная свобода действий. Так нельзя. Надо, чтобы они понимали, что их действия могут вызвать тяжкие для них последствия".

Либеральный Сергей Станкевич: "Чем важен наш плутониевый ультиматум Америке? У нас 150 тонн этого плутония, а пять с половиной килограмм - это целый город!" Соловьев (с сожалением): "Доставить нечем..."

Соловьев (с народным юморком): "Да Порошенко перед тем как по малой нужде сходить, всякий раз в Вашингтоне разрешения просит!"

Соловьев подводит предварительные итоги обсуждения: "Хиллари говорит, что не допустит, чтобы Трамп стал президентом, даже если он победит на выборах. Примерно то же говорит Обама. И Трамп говорит, что может не признать результаты выборов. В общем, там шизофрения. А какой выход? Только война за рубежом. Это для них характерно - так уже бывало в американской истории".

Соловьев: "А как в Америке на избирательных участках убеждаются, что это тот самый человек и что он уже не голосовал? Никак. И эти люди запрещают нам ковырять в носу!" Михеев (горячо): "А еще там можно попросить, чтобы тебе прислали бюллетень по почте, сказать, что не получил, и попросить прислать еще пять штук!" Соловьев: "А как покойники там голосуют?!" Михеев: "Да! Мертвые души!" Соловьев: "И никто там из-за этого на Болотную площадь не выходит. И мы знаем почему: потому что в Америке нет посольства Соединенных Штатов Америки. И цветные революции там невозможны".

Шахназаров (рассудительно): "Чем бы ни кончились выборы, раскол в американском обществе будет нарастать. А в результате скорее всего установится военная диктатура - ведь военные в Америке сильны. И я думаю, это будет самое лучшее из того, что может произойти".

Сергей Михеев (в крайнем возбуждении): "Неизвестно куда этих там бабушек и дедушек несет! Миру надо думать о том, как спасаться от Америки! И не надо говорить о том, что после выборов там все сдуется. Если этой старушке попадет шлея, как говорится, под мантию... (Смех.) Ничего не сдуется! Личностный фактор играет значение! Санкции останутся, противоракетная оборона останется!"

Противоракетная оборона останется. Ужас какой.

Жириновский: "Ставка Хиллари на женщин ошибочна. Почему? Потому что у каждой американской женщины есть отец, муж, сын. Так что в каждой американской семье большинство - мужчины. И женщина всегда будет думать о них и голосовать так, как им надо. Победит Дональд Трамп - и вы все будете мне благодарны за точный прогноз!"

Шахназаров (уверенно): "В Соединенных Штатах президент уже ничего не решает. Вообще империя - а Америка похожа на Римскую империю - обычно движется к цезаризму. Но единоличное правление в Штатах невозможно. Значит, это тепловоз, который мчится по рельсам неизвестно куда. А ведь это ядерная держава. Вот что страшно".

Евгений Сатановский (не допускающим возражений тоном): "Какие деньги лежат в кошельке семьи Клинтон? До 1995 года в основном саудовские, а теперь - катарские... Честный киллер должен выполнять свою работу. За устранение Асада деньги взяли - надо выполнять".

Чуркин: "Если бы не наше право вето, то Соединенные Штаты все время проводили бы в Совете Безопасности ООН свои резолюции - а какая польза от этого была бы для человечества?"

Какое-то несвойственное дипломату простодушие. Выходит, нам приходится человечество от человечества спасать.

Соловьев (торжественно): "Сейчас я выведу на телемост человека, который, как рыцарь без страха и упрека, борется за нашу страну на дальних рубежах". Это, оказывается, Виталий Чуркин.

Вероника Крашенинникова (Соловьев представляет ее как крупного ученого-американиста): "Первое, что должна будет сделать Клинтон, если победит на выборах, - это написать благодарственное письмо президенту Путину. (С грустной улыбкой.) Ведь проблемы Америки так глубоки, так нерешаемы, что можно прибегнуть только к одному средству - повесить их на Россию".

Сергей Михеев (захлебываясь): "Да Хиллари слабая! Она во многом проигрывает Трампу - поэтому и провоцирует войну. А выборы в Америке известно какие. Там досрочное голосование, люди голосуют по два-три раза, карусели устраивают - и все это по закону позволено!"

Жириновский: "Это все Хиллари! Она все нагнетает! И будет война! Если Хиллари проиграет, она начнет заварушку!" Николай Злобин робко спрашивает: если она проиграет, то как же она начнет заварушку? Но его никто не слушает.