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Также: Телевидение, Россия, СМИ, Политика, Общество | Персоны: Николай Руденский, Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев

статья ТЕЛЕПРОПАГАНДА. ОКТЯБРЬ 2016

02.10.2016
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87079

Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым".

Хронику ведет Николай Руденский.

Сентябрьские перлы тут.

00:11 | 03.10.2016

Сенатор Сергей Рыбаков сообщает, что Запад хотел разделить Германию аж на восемнадцать частей - и только Сталин уберег немцев от такой участи. Еще, добавляет он, Черчилль хотел всех немцев поголовно кастрировать. И только в ГДР сохранился настоящий немецкий язык - в ФРГ он англизированный и вообще неправильный.

00:06 | 03.10.2016

Кургинян (кричит): "Запад хотел расчленить Германию на пять, семь, двенадцать частей! Это Сталин спас немецкий народ! И поэтому любое плохое слово, произнесенное немцем о Сталине, - это чудовищная неблагодарность! И в ГДР не было денацификации, когда уничтожали Шиллера и Гете! Но главное - это не наши геополитические потери, а предательство по отношению к Хонеккеру и его товарищам! (Почти рыдает.) Простите нас!"

23:55 | 02.10.2016

Соловьев (немецкому гостю, который что-то робко говорил о немецкой благодарности России): "Вашу благодарность мы видим каждый день в санкциях и агрессивной риторике Меркель! Вы Крым признали?!"

23:51 | 02.10.2016

Простодушный политолог Дмитрий Куликов: "Я в который раз соглашусь с Кареном Георгиевичем: немцы что, пусть радуются, получили что хотели. А виноваты во всем мы сами".

23:44 | 02.10.2016

Шахназаров: "Присоединение ГДР - это была чистая аннексия. Там даже референдума не было, ничего, никаких юридических оснований. И еще немцы смеют нам о Крыме говорить!.. Да, продешевили мы сильно. Зевнули ферзя, можно сказать. Себя надо винить за это. А немцы что - они воспользовались ситуацией, получили что хотели". Соловьев (соглашаясь и переводя прихотливую мысль художника на общепонятный язык): "Раздолбайство в политике - вот что это было".

23:38 | 02.10.2016

Сенатор Сергей Рыбаков: "Общечеловеческие моральные номы действуют только в отношениях между индивидами. В отношениях между государствами их нет. А мы за объединение Германии даже отступного не взяли. Это была страшная ошибка".

87080

23:34 | 02.10.2016

Какой-то молодой немецкий гость упоминает о том, что ГДР была оккупирована Советским Союзом. Следует взрыв негодования. "Но ведь Советского Союза и советской армии уже нет?" - удивляется "мальчик в штанах". "Для нас есть!" - раздается сразу несколько голосов. Соловьев: "А в Западной Германии были американские войска. И сейчас есть. Значит, после объединения зона американской оккупации распространилась на всю Германию".

23:28 | 02.10.2016

Соловьев задается вопросом, отчего немцы не благодарны нам по сю пору за согласие на объединение ФРГ и ГДР, а донимают нас санкциями и вообще. Сергей Кургинян отвечает просто: "Благодарности в политике вообще нет. Так делать было нельзя". Академик Андрей Кокошин горюет о том, что слишком малую цену мы назначили за вывод войск. Соловьев: "А нельзя ли было сделать так - дать им объединиться, а базы оставить?"

23:13 | 02.10.2016

Шахназаров (умиротворяюще): "Да что мы тут сражаемся с Майклом. Лицемерие Соединенных Штатов - об этом даже пятилетние дети знают... России надо остаться в Сирии, зафиксироваться там - вот что главное". Режиссер и впрямь чуждается лицемерия.

23:07 | 02.10.2016

"Асад - законно избранный президент!" Бом (в отчаянии): "А Пол Пот? А что, Сталин тоже был законно избранный президент?" Соловьев (невозмутимо): "Да, представьте себе, Сталин был законно избранный. Просто у нас должности тогда иначе назывались".

22:43 | 02.10.2016

Соловьев смело углубляется в историю лихих 90-х: "А какова роль американцев и американских инструкторов в том, что Ельцин начал первую чеченскую войну?"

22:40 | 02.10.2016

Диалог Соловьева с Америкой продолжается: "Майкл, вы обманули весь мир? Да или нет? Да или нет?"

22:30 | 02.10.2016

Владимир Козин, советник директора РИСИ: "Мы должны строго сказать и уходящей, и новой американской администрации: "Не лезьте больше в Сирию!" Всего и делов.

22:24 | 02.10.2016

Сергей Станкевич яростно обличает противников Асада: "...сирийская оппозиция, которая уже доказала, что никакая она не оппозиция". А кто же?

22:20 | 02.10.2016

Соловьев гневно обращается к смиренному Майклу Бому: "Вы, американцы, удивительные люди - да как у вас вообще наглости хватает говорить о жертвах среди мирного населения?! Это после Хиросимы и Нагасаки!!"
Видно, период полураспада у этого аргумента еще долго не кончится.

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22:15 | 02.10.2016

Карен Шахназаров: "В чем главный результат нашей операции в Сирии? Да, демонстрация силы, укрепление престижа, то, что Россия вошла в число главных мировых игроков. Но главное - это удар, нанесенный по террористам "Исламского государства". Ведь понятно, что следующей целью их нападения была бы Россия".
Да, теперь уже в этом сомнения нет.

22:08 | 02.10.2016

Соловьев (тоном знатока): "Вы же понимаете, что внешнюю политику США сейчас определяет не Обама, которому уже ни до чего нет дела, и не Керри, а госпожа Виктория Нуланд, которая известна своей глубокой любовью к России".

22:04 | 02.10.2016

Соловьев начинает вечер с печальной констатации: "Госдеп скатился к риторике бандитских разборок". Неужели Керри обратился к Лаврову со словами: "Представься, мразь!"?

21:52 | 02.10.2016

Киселев: "По социологическим опросам, 82 процента венгров считают, что беженцы опасны для национальной экономики, а еще(!) 76 процентов видят в них угрозу терроризма. Но референдум не состоялся. Теперь решать за венгров будут другие".

21:36 | 02.10.2016

Киселев сообщает, что Литва протестует против строительства АЭС в Белоруссии. И тут же проницательно вскрывает причину: "Сами свою АЭС закрыли по требованию Евросоюза - а к Белоруссии ревнуют. Завидуют, оттого и протестуют".

21:27 | 02.10.2016

О выставке Джока Стёрджеса Киселев, против ожидания, высказывается спокойно и даже замечает, что поливать мочой экспонаты не следовало. И все же: "Но что меня царапнуло, так это то, что Стёрджес ставит в эротический контекст детей и фотографирует их именно так, словно они сексуальный объект. Он либо ловит момент, некую взрослую искру во взгляде или блик истомы в силуэте, либо сознательно выстраивает постановочные сексапильные сцены.... Что это, если не сексуальная эксплуатация детскости как таковой? Допустимо? В нашей высокой и даже массовой культуре как-то не очень".
Какая тонкость восприятия.

21:11 | 02.10.2016

Киселев: "В последнее время президент Обама все чаще сталкивается с демонстративным пренебрежением в свой адрес. Причин две. Истекает его срок президентства, а с ним и ресурс, остающийся у него в руках. Также итоги президентства большого уважение не вызывают... Последняя показательная сцена случилась в Израиле при посадке на президентский борт после похорон Шимона Переса. Экс-президент США Билл Клинтон позволил себе безмятежно болтать с кем-то на поле, в то время как Обама уже вскочил в самолет... Куда более важный знак - наплевательское отношение Конгресса к мнению Обамы. Такого раньше с ним еще не случалось и не случилось бы. Американские парламентарии преодолели вето президента, запрещающего подавать судебные иски в адрес Саудовской Аравии из-за терактов 11 сентября".
Да, прямо в рожу плюют президенту. У нас такое невозможно, правда?

21:05 | 02.10.2016

"Их хотелки пусть они оставят себе. Прикрываются сверху Нобелевской премией за мир, которую они вначале как аванс получили, и сегодня мы видим, какой мир они оставляют, уходя в небытие политическое", - отметил Владимир Шаманов".
"Они" - это президент Обама. Все же о барине говорит.

20:40 | 02.10.2016

Репортаж "Вестей недели" из Думы: "Наталья Поклонская, ставшая известной на всю Россию во время и после "крымской весны" своей принципиальностью, теперь возглавит комиссию по контролю за депутатскими доходами. Киевские власти, узнавшие об ее избрании в российский парламент, завели против Поклонской дело по статье "госизмена". Новый депутат советует им хотя бы почитать собственные законы. "Субъектом государственной измены по украинскому Уголовному кодексу является гражданин Украины. Я давно не являюсь гражданкой Украины. Я вышла из гражданства. Я являюсь гражданкой Российской Федерации. Они показывают свою неграмотность, какую-то неполноценность", - уверена Поклонская.
Вот, оказывается, как можно: изменила своей стране - и тут же поменяла гражданство. И попробуй поймай!

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20:25 | 02.10.2016

Киселев: "Лихость нашей боевой операции для планеты стала ошеломляющей. Скажем прямо, никто не ожидал столь блестящей подготовки и столь точного исполнения... американцы в регионе явно поджались и никаких прямых провокаций себе по отношению к нам в зоне боевых действий не позволяют. Одно дело - в Черном море покрасоваться или на Балтику поближе к нам сунуться, а другое дело - в Сирии под горячую руку попасть" .
В общем, планета замерла в ужасе. Особенно американцы.

20:14 | 02.10.2016

Киселев: "Исполнился год со дня призыва Владимира Путина на Генассамблее ООН создать в мире единую антитеррористическую коалицию по типу антигитлеровской... России пришлось подчищать там за американцами, которые натворили в регионе столько, что и не отмолить. Придя в регион якобы бороться с терроризмом и экспортировать демократию, США, Великобритания и их союзники породили мощные террористические организации и спровоцировали масштабные войны, в которых погибли сотни тысяч, беженцами стали миллионы, а масштаб человеческого горя вообще не измерить".
Так как же Путин таких зверей в антигитлеровскую коалицию звал?

20:07 | 02.10.2016

Киселев начинает "Вести недели" с "Боинга". Тон холодно-язвительный: "...комиссия, выяснявшая причины крушения малайзийского Boeing над Украиной в 2014 году, наконец-то представила некий(!) доклад... Изощренной версии экспертов могли бы позавидовать авторы сценариев голливудских блокбастеров. Оказывается, с территории России на Донбасс был доставлен российский зенитно-ракетный комплекс "Бук". Из него ополченцы шмальнули(!) по малайзийскому Boeing, убив 298 человек, после чего злосчастный "Бук" вернули назад в Россию".
Действительно, это ж надо выдумать. Да разве ж такое возможно?

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02.10.2016
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