Высокопоставленный правозащитник Антон Цветков (с тоской): "Вот раньше при задержании таких, как эти на "Гелендвагене", как было? Мордой в пол - или там в снег, грязь. А сейчас что мы видели? Полицейский подходит, вежливо начинает разговор, тот отвечает, не выходя из машины... А должен был лицом на асфальте лежать!"

Александр Хинштейн решительно опровергает утверждения о том, что с молодежью у нас неблагополучно: "Указом президента создано Российское движение школьников, в нем сильная идеологическая составляющая - в слове "идеология" ничего плохого нет! Ширится военно-патриотическое воспитание. Президент сказал, что патриотизм - основа нашей идеологии".

Ямпольская в либеральном порыве говорит, что родина должна была что-то сделать для молодого Шамсуарова - внушить ему понятия о добре и зле и т.д. Соловьев возмущен: "А тот парнишка, что в Сирии погиб героически, как наши дедЫ и прадеды в войну, - он тоже думал, что родина ему что-то должна?!"

Елена Ямпольская (кокетливо улыбнувшись): "Вот ославили меня сталинисткой - а я как раз думаю: что же это мы все вопросы хотим решить ужесточением репрессий?"

Соловьев (в благородном гневе): "Оскорбление религиозных чувств у нас в кодексе есть - а оскорбление всего народа? Ведь эти ничтожества нам всем в лицо харкнули!"

Соловьев: "Говорят, Шамсуаров собирается на учебу за границу. А почему он вообще может ездить? Почему у него загранпаспорт есть?"

Политолог Дмитрий Куликов: "А мне в связи с этой историей вспомнился лозунг Болотной площади: "Мы здесь власть!"

Натренирован человек на ассоциации.

У Соловьева перешли на другую тему - нравы "золотой молодежи" (по поводу гонок на "Гелендвагене"). Соловьев: "А представим себе такую историю в Соединенных Штатах? Полицейские применили бы оружие - и эти подонки на том свете были бы! А если бы папаша какой-нибудь попробовал потом подъехать - сел бы на несколько десятков лет!"

Когда он берется хвалить Америку, думаешь, что уж лучше бы ругал.

Соловьев (растерянно): "Кому верить? Что же, в мировой политике никому верить нельзя?"

Юноша-идеалист впервые оказался лицом к лицу с пороком.

Сатановский (с обычной авторитетной интонацией): "Теперь о союзниках. Не было у нас союзников, нет и никогда не будет. Отродясь не было".

Нелестное у него представление о России. Что же это за страна такая?

Аббаса Джуму (он вроде как из Сирии) ожесточенно ругают за то, что в Сирии воюет не весь народ. Тот говорит, что кто-то должен хранить домашний очаг. Соловьев (истерично): "Какой еще очаг? У нас в войну женщины, дети уходили воевать! У тебя в стране мразь. Каждый должен идти - вырезать, горло рвать!"

Шахназаров (еще мрачнее, чем прежде): "Против нас огромная сила. ("И лживая сила!" - вставляет Соловьев.) И не надо обольщаться: нет никаких разногласий между Америкой и Европой - это одна цивилизация. И беженцев они на самом деле не так уж боятся. (Подумав.) Да они и терроризма не очень боятся".

Видно, одной России боятся. Да и то не очень.

Режиссер Шахназаров смело вторгается в область стратегии: "А может, с Алеппо поступили неправильно. Надо было сразу его брать. Если уж воевать, так воевать". Соловьев (одобрительно): "Вот и Евгений Яныч (Сатановский) сказал: когда мы Берлин брали, гуманитарных пауз не объявляли".

Журналист "Комсомольской правды" Аббас Джума (горячо): "Хватит нам быть как "Россия - щедрая душа" с конфетной коробки! Надо вести себя так же подло, как они!" Соловьев (благочестиво вздохнув): "Нет, у нас многовековая традиция порядочности - нам так нельзя".

Соловьев: "Да они сошли с ума! Вот Верховный суд Австрии оправдал иракца, который изнасиловал 10-летнего мальчика. Почему? Потому что у него четыре месяца было сексуальное воздержание, и потому что не доказано, что мальчик был против. А Россия у них исчадие ада!"

Жириновский (бодро): "Мы бы взяли Берлин - но где там Берлин? Чего брать? Поэтому надо разрабатывать новое оружие. Не такое, как ядерное, - но чтобы после его применения там ничего не осталось! Только пустыня - и дымок!"

Карен Шахназаров (мрачно): "На мой взгляд, никакой консенсус в Сирии невозможен. Потому что по сути там конфликт между Россией и Америкой. Если бы не ядерное оружие, уже была бы война. Америка не остановится - ей нужен хаос, нужна исламизация, в том числе в Средней Азии... Советский Союз такого никогда бы не допустил". Соловьев (горько): "Да разве Советский Союз допустил бы такое, что произошло в Ливии, в Ираке? Сдал бы своих союзников?" Шахназаров понуро кивает.

Евгений Сатановский (весомо): "Зона безопасности базы Хмеймим должна быть даже не до Константинополя, а до Сочи. Чтобы ничего такого, что не должно там летать, там не летало".

Энергичный Семен Багдасаров: "Надо иначе вести боевые действия в Сирии. Во-первых, никаких ограничений не ставить Генеральному штабу! Во-вторых, Асаду надо сказать: "Дорогой, если хочешь, чтобы тебе помогали, объявляй у себя всеобщую мобилизацию!"