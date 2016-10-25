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Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева.
Хронику ведет Николай Руденский.
Предыдущие октябрьские перлы: часть первая, часть вторая.
Высокопоставленный правозащитник Антон Цветков (с тоской): "Вот раньше при задержании таких, как эти на "Гелендвагене", как было? Мордой в пол - или там в снег, грязь. А сейчас что мы видели? Полицейский подходит, вежливо начинает разговор, тот отвечает, не выходя из машины... А должен был лицом на асфальте лежать!"
Александр Хинштейн решительно опровергает утверждения о том, что с молодежью у нас неблагополучно: "Указом президента создано Российское движение школьников, в нем сильная идеологическая составляющая - в слове "идеология" ничего плохого нет! Ширится военно-патриотическое воспитание. Президент сказал, что патриотизм - основа нашей идеологии".
Ямпольская в либеральном порыве говорит, что родина должна была что-то сделать для молодого Шамсуарова - внушить ему понятия о добре и зле и т.д. Соловьев возмущен: "А тот парнишка, что в Сирии погиб героически, как наши дедЫ и прадеды в войну, - он тоже думал, что родина ему что-то должна?!"
Елена Ямпольская (кокетливо улыбнувшись): "Вот ославили меня сталинисткой - а я как раз думаю: что же это мы все вопросы хотим решить ужесточением репрессий?"
Соловьев (в благородном гневе): "Оскорбление религиозных чувств у нас в кодексе есть - а оскорбление всего народа? Ведь эти ничтожества нам всем в лицо харкнули!"
Соловьев: "Говорят, Шамсуаров собирается на учебу за границу. А почему он вообще может ездить? Почему у него загранпаспорт есть?"
Политолог Дмитрий Куликов: "А мне в связи с этой историей вспомнился лозунг Болотной площади: "Мы здесь власть!"
Натренирован человек на ассоциации.
У Соловьева перешли на другую тему - нравы "золотой молодежи" (по поводу гонок на "Гелендвагене"). Соловьев: "А представим себе такую историю в Соединенных Штатах? Полицейские применили бы оружие - и эти подонки на том свете были бы! А если бы папаша какой-нибудь попробовал потом подъехать - сел бы на несколько десятков лет!"
Когда он берется хвалить Америку, думаешь, что уж лучше бы ругал.
Соловьев (растерянно): "Кому верить? Что же, в мировой политике никому верить нельзя?"
Юноша-идеалист впервые оказался лицом к лицу с пороком.
Сатановский (с обычной авторитетной интонацией): "Теперь о союзниках. Не было у нас союзников, нет и никогда не будет. Отродясь не было".
Нелестное у него представление о России. Что же это за страна такая?
Аббаса Джуму (он вроде как из Сирии) ожесточенно ругают за то, что в Сирии воюет не весь народ. Тот говорит, что кто-то должен хранить домашний очаг. Соловьев (истерично): "Какой еще очаг? У нас в войну женщины, дети уходили воевать! У тебя в стране мразь. Каждый должен идти - вырезать, горло рвать!"
Шахназаров (еще мрачнее, чем прежде): "Против нас огромная сила. ("И лживая сила!" - вставляет Соловьев.) И не надо обольщаться: нет никаких разногласий между Америкой и Европой - это одна цивилизация. И беженцев они на самом деле не так уж боятся. (Подумав.) Да они и терроризма не очень боятся".
Видно, одной России боятся. Да и то не очень.
Режиссер Шахназаров смело вторгается в область стратегии: "А может, с Алеппо поступили неправильно. Надо было сразу его брать. Если уж воевать, так воевать". Соловьев (одобрительно): "Вот и Евгений Яныч (Сатановский) сказал: когда мы Берлин брали, гуманитарных пауз не объявляли".
Журналист "Комсомольской правды" Аббас Джума (горячо): "Хватит нам быть как "Россия - щедрая душа" с конфетной коробки! Надо вести себя так же подло, как они!" Соловьев (благочестиво вздохнув): "Нет, у нас многовековая традиция порядочности - нам так нельзя".
Соловьев: "Да они сошли с ума! Вот Верховный суд Австрии оправдал иракца, который изнасиловал 10-летнего мальчика. Почему? Потому что у него четыре месяца было сексуальное воздержание, и потому что не доказано, что мальчик был против. А Россия у них исчадие ада!"
Жириновский (бодро): "Мы бы взяли Берлин - но где там Берлин? Чего брать? Поэтому надо разрабатывать новое оружие. Не такое, как ядерное, - но чтобы после его применения там ничего не осталось! Только пустыня - и дымок!"
Карен Шахназаров (мрачно): "На мой взгляд, никакой консенсус в Сирии невозможен. Потому что по сути там конфликт между Россией и Америкой. Если бы не ядерное оружие, уже была бы война. Америка не остановится - ей нужен хаос, нужна исламизация, в том числе в Средней Азии... Советский Союз такого никогда бы не допустил". Соловьев (горько): "Да разве Советский Союз допустил бы такое, что произошло в Ливии, в Ираке? Сдал бы своих союзников?" Шахназаров понуро кивает.
Евгений Сатановский (весомо): "Зона безопасности базы Хмеймим должна быть даже не до Константинополя, а до Сочи. Чтобы ничего такого, что не должно там летать, там не летало".
Энергичный Семен Багдасаров: "Надо иначе вести боевые действия в Сирии. Во-первых, никаких ограничений не ставить Генеральному штабу! Во-вторых, Асаду надо сказать: "Дорогой, если хочешь, чтобы тебе помогали, объявляй у себя всеобщую мобилизацию!"
Соловьев начинает вечер: "Ну, уж если мы воюем, надо побеждать, другого выхода нет. (Как бы в тяжелом раздумье.) Вот мы уже неделю как в Сирии не бомбим - а американцы делают что хотят. Но все равно Россию демонизируют - это мы во всем виноваты, мы исчадия ада. (Оживляясь.) Владимир Вольфович, а может, раз уж мы исчадия ада - так долбануть, показать где раки зимуют?"
Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева и итоговой программы Дмитрия Киселева. Хронику ведет Николай Руденский.
Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и других программ путинского ТВ. Хронику ведет Николай Руденский.
Сразу после "выборов" народу объясняли по телевизору смысл его совершенно свободного волеизъявления. Конституционное большинство "Единой России" трактуется как триумф "основателя партии" Владимира Путина. Николай Руденский выбрал лучшие цитаты с большого смотра путинской обслуги.
Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и других программ путинского ТВ. Хронику ведет Николай Руденский.
Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и других программ путинского ТВ. Хронику ведет Николай Руденский.
Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и других программ путинского ТВ. Хронику ведет Николай Руденский.
Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и других программ путинского ТВ. Хронику ведет Николай Руденский.
Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и других программ путинского ТВ. Хронику ведет Николай Руденский.