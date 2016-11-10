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Также: Телевидение, Российско-американские отношения, Россия, СМИ, США, Политика, Общество, Мир | Персоны: Николай Руденский, Владимир Соловьев, Владимир Жириновский

статья ТЕЛЕПРОПАГАНДА. НОЯБРЬ 2016. ЧАСТЬ ВТОРАЯ

10.11.2016
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Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева. Спецвыпуск, посвященный победе Дональда Трампа.

Хронику ведет Николай Руденский.

TELEGRAM-канал

Первая часть ноябрьских перлов тут.

01:27 | 10.11.2016

Жириновский, до этого державшийся мирно, неожиданно впадает в воинственный экстаз: "Мы Америку спасли от британской армии! Мы самая великая страна в мире! А вы маленькие шмакодявки! Тоже мне - Финляндия великая, Болгария великая! Всем молчать, когда русский царь в Кремле сидит!"

01:21 | 10.11.2016

Соловьев: "Главная проблема Америки не внешняя, а внутренняя - раздражение граждан. Потому что глобальные амбиции привели к обнищанию населения, падению уровня жизни".
А вот есть страны, где население от обнищания на почве глобальных амбиций не раздражается, а только укрепляется духом.

01:12 | 10.11.2016

Соловьев (оптимистично): "А на Украине будет легитимная демократическая власть. И Украина поймет, что она должна быть нейтральной страной, не входящей в НАТО, дружественной к России и осознающей всю прелесть вхождения в Таможенный союз!"

01:10 | 10.11.2016

Евгений Сатановский указывает, как теперь строить отношения с Америкой и вообще внешнюю политику: "Главное - приоритеты Россиии на ее периферии. Действовать настойчиво, последовательно. И не наступать на ноги армии - а то дипломаты говорят, говорят, а договориться ни до чего не могут".

00:59 | 10.11.2016

Кургинян (озабоченно): "Проблема не только в американской элите. Нынешний мировой порядок - это источник незаконного, нелегитимного обогащения, прошу прощения, американского народа... Англосакс власть не отдаст никогда - он скорее мир грохнет. Единственный возможный выход - это новая Ялта".

00:54 | 10.11.2016

Политолог Сергей Михеев (лихорадочно): "Нельзя забывать, что еще два месяца в Америке эта администрация - и они будут вредить как только можно, на Ближнем Востоке и не только, чтобы сделать Трампа заложником этих своих действий. Но это будет в интересах самого Трампа, потому что он всегда сможет сказать: это не я, это они".
Здорово разбирается человек.

00:35 | 10.11.2016

Соловьев по телемосту задает наводящий вопрос Дмитрию Саймсу: "А не была ли одной из причин поражения Хиллари Клинтон ее ярко антироссийская позиция?" Саймс, к его чести, от утвердительного ответа уклоняется.

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00:27 | 10.11.2016

Яков Кедми положительно оценивает победу Трампа: "Теперь Америка вернется к тому состоянию, в котором была сто лет назад".

00:20 | 10.11.2016

Соловьев (снова с одобрением): "Ведь с чудовищными, беспрецедентными нарушениями прошли в Америке выборы. Если бы у нас так - какое было бы всюду возмущение! Но американцам плевать, как там в мире считают - легитимные у них выборы или нет. Надо нам это у них перенимать".

00:18 | 10.11.2016

Жириновский: "В Америке 45 миллионов человек получают продуктовые талоны! Мы-то, слава богу, без карточек живем".
Преимущество тут у нас не такое уж очевидное.

00:15 | 10.11.2016

Жириновский: "У нас с Трампом одинаковый электорат. ЛДПР говорит: мы за бедных, мы за русских! И Трамп в основном обращается к белым мужчинам".

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00:04 | 10.11.2016

Жириновский видит будущее в радужном свете: "Появился вариант: ось Москва - Вашингтон".

00:02 | 10.11.2016

Соловьев (торжественно): "У нас в гостях главный человек дня - Владимир Вольфович Жириновский. Он единственный в мире так давно, ясно и последовательно предсказывал победу Дональда Трампа".

00:00 | 10.11.2016

Кургинян: "Если Трамп встанет на позиции изоляционизма, у него возникнет конфликт с правящим классом, который не хочет отказываться от мирового господства. Вспомните - они уже однажды пристрелили популярного президента, а потом его брата, который был не менее популярным". "Эти могут", - серьезно кивает Соловьев.

23:54 | 09.11.2016

Соловьев (с видом знатока): "Ушли люди, которые получали деньги за то, чтобы не отличать оппозицию в Сирии от террористов. Трамп не связан ни с Саудовской Аравией, ни с Катаром".

23:40 | 09.11.2016

Соловьев - Злобину (с оттенком одобрения и даже зависти): "Вы, американцы, показали нам удивительный пример: как даже при самых грязных, нечестных выборах с нарушениями всех правил - все равно никакие подделки не помогли вашему политическому истеблишменту!"

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23:35 | 09.11.2016

Политолог Сергей Михеев (отважно): "Я и раньше говорил, что Хиллари - злобная стерва, и сейчас могу это повторить!"

23:30 | 09.11.2016

На вечере у Соловьева говорят, естественно, на американские темы. Общий тон более расслабленный, чем обычно. Депутат Леонид Калашников рассуждает о характере среднего американца: "Это же люди, чьи предки - англичане, ирландцы, итальянцы, евреи - приехали туда несколько сот лет назад и построили такой пуританский мирок".

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