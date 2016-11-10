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Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева. Спецвыпуск, посвященный победе Дональда Трампа.
Хронику ведет Николай Руденский.
Первая часть ноябрьских перлов тут.
Жириновский, до этого державшийся мирно, неожиданно впадает в воинственный экстаз: "Мы Америку спасли от британской армии! Мы самая великая страна в мире! А вы маленькие шмакодявки! Тоже мне - Финляндия великая, Болгария великая! Всем молчать, когда русский царь в Кремле сидит!"
Соловьев: "Главная проблема Америки не внешняя, а внутренняя - раздражение граждан. Потому что глобальные амбиции привели к обнищанию населения, падению уровня жизни".
А вот есть страны, где население от обнищания на почве глобальных амбиций не раздражается, а только укрепляется духом.
Соловьев (оптимистично): "А на Украине будет легитимная демократическая власть. И Украина поймет, что она должна быть нейтральной страной, не входящей в НАТО, дружественной к России и осознающей всю прелесть вхождения в Таможенный союз!"
Евгений Сатановский указывает, как теперь строить отношения с Америкой и вообще внешнюю политику: "Главное - приоритеты Россиии на ее периферии. Действовать настойчиво, последовательно. И не наступать на ноги армии - а то дипломаты говорят, говорят, а договориться ни до чего не могут".
Кургинян (озабоченно): "Проблема не только в американской элите. Нынешний мировой порядок - это источник незаконного, нелегитимного обогащения, прошу прощения, американского народа... Англосакс власть не отдаст никогда - он скорее мир грохнет. Единственный возможный выход - это новая Ялта".
Политолог Сергей Михеев (лихорадочно): "Нельзя забывать, что еще два месяца в Америке эта администрация - и они будут вредить как только можно, на Ближнем Востоке и не только, чтобы сделать Трампа заложником этих своих действий. Но это будет в интересах самого Трампа, потому что он всегда сможет сказать: это не я, это они".
Здорово разбирается человек.
Соловьев по телемосту задает наводящий вопрос Дмитрию Саймсу: "А не была ли одной из причин поражения Хиллари Клинтон ее ярко антироссийская позиция?" Саймс, к его чести, от утвердительного ответа уклоняется.
Яков Кедми положительно оценивает победу Трампа: "Теперь Америка вернется к тому состоянию, в котором была сто лет назад".
Соловьев (снова с одобрением): "Ведь с чудовищными, беспрецедентными нарушениями прошли в Америке выборы. Если бы у нас так - какое было бы всюду возмущение! Но американцам плевать, как там в мире считают - легитимные у них выборы или нет. Надо нам это у них перенимать".
Жириновский: "В Америке 45 миллионов человек получают продуктовые талоны! Мы-то, слава богу, без карточек живем".
Преимущество тут у нас не такое уж очевидное.
Жириновский: "У нас с Трампом одинаковый электорат. ЛДПР говорит: мы за бедных, мы за русских! И Трамп в основном обращается к белым мужчинам".
Жириновский видит будущее в радужном свете: "Появился вариант: ось Москва - Вашингтон".
Соловьев (торжественно): "У нас в гостях главный человек дня - Владимир Вольфович Жириновский. Он единственный в мире так давно, ясно и последовательно предсказывал победу Дональда Трампа".
Кургинян: "Если Трамп встанет на позиции изоляционизма, у него возникнет конфликт с правящим классом, который не хочет отказываться от мирового господства. Вспомните - они уже однажды пристрелили популярного президента, а потом его брата, который был не менее популярным". "Эти могут", - серьезно кивает Соловьев.
Соловьев (с видом знатока): "Ушли люди, которые получали деньги за то, чтобы не отличать оппозицию в Сирии от террористов. Трамп не связан ни с Саудовской Аравией, ни с Катаром".
Соловьев - Злобину (с оттенком одобрения и даже зависти): "Вы, американцы, показали нам удивительный пример: как даже при самых грязных, нечестных выборах с нарушениями всех правил - все равно никакие подделки не помогли вашему политическому истеблишменту!"
Политолог Сергей Михеев (отважно): "Я и раньше говорил, что Хиллари - злобная стерва, и сейчас могу это повторить!"
На вечере у Соловьева говорят, естественно, на американские темы. Общий тон более расслабленный, чем обычно. Депутат Леонид Калашников рассуждает о характере среднего американца: "Это же люди, чьи предки - англичане, ирландцы, итальянцы, евреи - приехали туда несколько сот лет назад и построили такой пуританский мирок".
Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева и итоговой программы Дмитрия Киселева. Хронику ведет Николай Руденский.
Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева и итоговой программы Дмитрия Киселева. Хронику ведет Николай Руденский.
Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева и итоговой программы Дмитрия Киселева. Хронику ведет Николай Руденский.
Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и других программ путинского ТВ. Хронику ведет Николай Руденский.
Сразу после "выборов" народу объясняли по телевизору смысл его совершенно свободного волеизъявления. Конституционное большинство "Единой России" трактуется как триумф "основателя партии" Владимира Путина. Николай Руденский выбрал лучшие цитаты с большого смотра путинской обслуги.