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Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева.
Хронику ведет Николай Руденский.
Предыдущие ноябрьские перлы: часть первая, часть вторая.
Михеев поднимает вопрос на философскую высоту: коррупция, как и все прочие беды, - это наследие 90-х, когда общество на время утратило правильное представление о добре и зле.
Соловьев (энергично): "Если человек ворует, надо чтобы к нему все относились как к дерьму! А у нас как? Если это человек "правильной" политической ориентации, сразу начинается: ах, он такой хороший, либеральный, партию там хорошую возглавлял... (Повышая голос.) А склонность к коррупции не зависит ни от партийной принадлежности, ни от сексуальной ориентации!" (Смех, аплодисменты.)
Веллер так же надрывно орет про каких-то безнравственных богачей, которые часто отказываются от российского гражданства. А давно ли он сам это гражданство приобрел?
Борис Надеждин пытается что-то сказать о том, что коррупция порождается путинской вертикалью власти. И сразу неистовый крик Соловьева: "Когда пытаются разрушить вертикаль, получается февраль 1917-го или 1991-й - распад страны!.. Вы разворовали страну с вашими либеральными дружками!! Недра народные украли!!! Если бы вас расстреляли, все бы у нас теперь было!!!"
Соловьев (скромно, но с сознанием своих заслуг): "Пошла тенденция, которой я добивался много-много лет. Срезают не грибочек, а всю грибницу. Командами забирают. Это очень важно - выявлять связи".
Непременный Михеев: "Люди из либерального блока учили нас жить, а оказывается, они же все и обгаживают! И не надо говорить, что на Западе есть строгие процедуры и поэтому там воруют меньше. Не меньше там воруют, а просто иначе. Посмотрите на предвыборную кампанию в США, на фонд Клинтонов!"
Коррупция - это не Сирия, тут он считает себя специалистом.
"Репутация, реноме должны чего-то стоить!" - надрывается полусумасшедший Михаил Веллер. Тут он фигурирует как "писатель и философ".
Хинштейн (очень внушительно и напористо): "Нет ни одного ведомства, ни одной структуры, ни одной ветви власти, представители которых не находились бы под стражей. О чем это говорит? О том, что идет системная работа по очищению власти".
Первый эксперт - Александр Хинштейн, представленный как советник директора Росгвардии. Он говорит, что многое изменилось к лучшему. Много кого посадили (следует краткое перечисление). "И смотрите - какие произошли изменения в законодательстве. У правоохранителей развязаны руки!" "Но и есть возможность доказывать свою невиновность", - добавляет либеральный Соловьев. Более юридически грамотный Хинштейн уточняет: "Доказывать невиновность не надо - лучше сказать "отстаивать свое честное имя".
Соловьев: "Борьба с коррупцией в стране приобретает такие размеры, что это вселяет надежду. Неприкасаемых нет - даже федеральный министр". И дальше замечательная фраза: "Сегодня день такой необычный, потому что он показал, что у нас не 37-й год. Все решает суд. Не посадили, а отправили под домашний арест".
Жириновский: "В русской армии офицеры били солдат - и армия побеждала! А в советской нельзя было!" Соловьев недоволен: "Нет-нет. Александр Васильевич Суворов относился к солдату как к сыну. Кутузов эту традицию продолжил... А в советской армии офицер и солдат вообще были единым целым!" К нему присоединяется Михаил Ходаренок: "Мордобой в армии массовым явлением быть не может, потому что тот, кто ударит солдата, погибнет в первом же бою".
Сергей Михеев (очень искренне): "Америка насаждает хаос! Ну кому мешает Асад? Кому мешал Саддам Хусейн? Да пусть они сто сорок пять раз тираны - какая мне разница?!"
Ну вот, а еще говорил, что не специалист по Сирии. Скромность его погубит.
Соловьев: "Меня очень огорчает, что американские мыслители издают книги - "Большая шахматная доска", "Конец истории", - а у нас такого нет. Мы до сих пор не представили миру свою формализованную доктрину. (Без улыбки.) Я бы поручил Сергею Михееву написать такую работу - он справится". Ободренный Михеев произносит длинную речь. Смысл ее в том, что в военном отношении мы сильны и можем победить кого угодно, но хорошо бы заранее знать, зачем нам это надо. Что ж, разумно.
Соловьев (озабоченно): "Нас катастрофически мало. У нас огромная территория - и нам надо бороться за приток населения, иначе решать экономические и военные(!) задачи нам будет крайне сложно".
Сергей Михеев: "Не считаю себя никаким специалистом по Сирии..."
Стареет на глазах. Еще недавно ни за что такого бы не сказал. Впрочем, это не мешает ему после этого произнести длинный монолог о Сирии, о сходстве и различии между ней и Ираком и т.д.
"Вот возьмем мы Ракку - а какой флаг там водрузим?" - интересуется Жириновский. Все сходятся на том, что российский. И в Алеппо тоже.
"Мы с кем там воюем - с террористами или с американцами?" - рассудительно спрашивает Николай Злобин, послушав Багдасарова. Но Багдасарова смутить невозможно. "С террористами, которых поддерживают американцы!" - рявкает он в ответ.
"Зачем в Сирии флот?" - спрашивает Соловьев военного обозревателя Михаила Ходаренка. Тот спокойно и уверенно отвечает: "Прежде всего, ни один стенд, никакие учения не заменят реальных боевых действий. Возможность применить оружие в настоящей войне - величайшее благо для вооруженных сил".
Семен Багдасаров (очень тревожно, возбужденно): "Обама запустил механизм, который может привести к торжеству американской военной политики. К 20 января они могут взять или Мосул, или Ракку, или, не дай бог, и Ракку, и Мосул! А мы что, еще будем возиться в Алеппо?! Так нельзя. Это наш театр военных действий!"
Жириновский: "От наших бомбежек в Сирии не погиб ни один мирный житель!" Соловьев вынужден вмешаться: "Ну, такого, к сожалению, не бывает, это же война..." Жириновский: "А, ну так в автокатастрофах сколько народу гибнет!" Разногласия сняты.
Соловьев начинает свое действо с Сирии - Улюкаева оставляет на потом. Вступительное замечание звучит так: "Мы уже 28 дней в Сирии не летаем, никого не бомбим - и все время показываем, куда летаем, что бомбим. А что творится в Мосуле - неизвестно, не показывают ничего. Два мира - две войны".
Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева и еженедельной программы Дмитрия Киселева. Хронику ведет Николай Руденский.
Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева и итоговой программы Дмитрия Киселева. Хронику ведет Николай Руденский.
Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева и итоговой программы Дмитрия Киселева. Хронику ведет Николай Руденский.
Лучшие цитаты из ток-шоу Владимира Соловьева и итоговой программы Дмитрия Киселева. Хронику ведет Николай Руденский.
Лучшие цитаты из ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым" и других программ путинского ТВ. Хронику ведет Николай Руденский.
Сразу после "выборов" народу объясняли по телевизору смысл его совершенно свободного волеизъявления. Конституционное большинство "Единой России" трактуется как триумф "основателя партии" Владимира Путина. Николай Руденский выбрал лучшие цитаты с большого смотра путинской обслуги.