Михеев поднимает вопрос на философскую высоту: коррупция, как и все прочие беды, - это наследие 90-х, когда общество на время утратило правильное представление о добре и зле.

Соловьев (энергично): "Если человек ворует, надо чтобы к нему все относились как к дерьму! А у нас как? Если это человек "правильной" политической ориентации, сразу начинается: ах, он такой хороший, либеральный, партию там хорошую возглавлял... (Повышая голос.) А склонность к коррупции не зависит ни от партийной принадлежности, ни от сексуальной ориентации!" (Смех, аплодисменты.)

Веллер так же надрывно орет про каких-то безнравственных богачей, которые часто отказываются от российского гражданства. А давно ли он сам это гражданство приобрел?

Борис Надеждин пытается что-то сказать о том, что коррупция порождается путинской вертикалью власти. И сразу неистовый крик Соловьева: "Когда пытаются разрушить вертикаль, получается февраль 1917-го или 1991-й - распад страны!.. Вы разворовали страну с вашими либеральными дружками!! Недра народные украли!!! Если бы вас расстреляли, все бы у нас теперь было!!!"

Соловьев (скромно, но с сознанием своих заслуг): "Пошла тенденция, которой я добивался много-много лет. Срезают не грибочек, а всю грибницу. Командами забирают. Это очень важно - выявлять связи".

Непременный Михеев: "Люди из либерального блока учили нас жить, а оказывается, они же все и обгаживают! И не надо говорить, что на Западе есть строгие процедуры и поэтому там воруют меньше. Не меньше там воруют, а просто иначе. Посмотрите на предвыборную кампанию в США, на фонд Клинтонов!"

Коррупция - это не Сирия, тут он считает себя специалистом.

"Репутация, реноме должны чего-то стоить!" - надрывается полусумасшедший Михаил Веллер. Тут он фигурирует как "писатель и философ".

Хинштейн (очень внушительно и напористо): "Нет ни одного ведомства, ни одной структуры, ни одной ветви власти, представители которых не находились бы под стражей. О чем это говорит? О том, что идет системная работа по очищению власти".

Первый эксперт - Александр Хинштейн, представленный как советник директора Росгвардии. Он говорит, что многое изменилось к лучшему. Много кого посадили (следует краткое перечисление). "И смотрите - какие произошли изменения в законодательстве. У правоохранителей развязаны руки!" "Но и есть возможность доказывать свою невиновность", - добавляет либеральный Соловьев. Более юридически грамотный Хинштейн уточняет: "Доказывать невиновность не надо - лучше сказать "отстаивать свое честное имя".

Соловьев: "Борьба с коррупцией в стране приобретает такие размеры, что это вселяет надежду. Неприкасаемых нет - даже федеральный министр". И дальше замечательная фраза: "Сегодня день такой необычный, потому что он показал, что у нас не 37-й год. Все решает суд. Не посадили, а отправили под домашний арест".

Жириновский: "В русской армии офицеры били солдат - и армия побеждала! А в советской нельзя было!" Соловьев недоволен: "Нет-нет. Александр Васильевич Суворов относился к солдату как к сыну. Кутузов эту традицию продолжил... А в советской армии офицер и солдат вообще были единым целым!" К нему присоединяется Михаил Ходаренок: "Мордобой в армии массовым явлением быть не может, потому что тот, кто ударит солдата, погибнет в первом же бою".

Сергей Михеев (очень искренне): "Америка насаждает хаос! Ну кому мешает Асад? Кому мешал Саддам Хусейн? Да пусть они сто сорок пять раз тираны - какая мне разница?!"

Ну вот, а еще говорил, что не специалист по Сирии. Скромность его погубит.

Соловьев: "Меня очень огорчает, что американские мыслители издают книги - "Большая шахматная доска", "Конец истории", - а у нас такого нет. Мы до сих пор не представили миру свою формализованную доктрину. (Без улыбки.) Я бы поручил Сергею Михееву написать такую работу - он справится". Ободренный Михеев произносит длинную речь. Смысл ее в том, что в военном отношении мы сильны и можем победить кого угодно, но хорошо бы заранее знать, зачем нам это надо. Что ж, разумно.

Соловьев (озабоченно): "Нас катастрофически мало. У нас огромная территория - и нам надо бороться за приток населения, иначе решать экономические и военные(!) задачи нам будет крайне сложно".

Сергей Михеев: "Не считаю себя никаким специалистом по Сирии..."

Стареет на глазах. Еще недавно ни за что такого бы не сказал. Впрочем, это не мешает ему после этого произнести длинный монолог о Сирии, о сходстве и различии между ней и Ираком и т.д.

"Вот возьмем мы Ракку - а какой флаг там водрузим?" - интересуется Жириновский. Все сходятся на том, что российский. И в Алеппо тоже.

"Мы с кем там воюем - с террористами или с американцами?" - рассудительно спрашивает Николай Злобин, послушав Багдасарова. Но Багдасарова смутить невозможно. "С террористами, которых поддерживают американцы!" - рявкает он в ответ.

"Зачем в Сирии флот?" - спрашивает Соловьев военного обозревателя Михаила Ходаренка. Тот спокойно и уверенно отвечает: "Прежде всего, ни один стенд, никакие учения не заменят реальных боевых действий. Возможность применить оружие в настоящей войне - величайшее благо для вооруженных сил".

Семен Багдасаров (очень тревожно, возбужденно): "Обама запустил механизм, который может привести к торжеству американской военной политики. К 20 января они могут взять или Мосул, или Ракку, или, не дай бог, и Ракку, и Мосул! А мы что, еще будем возиться в Алеппо?! Так нельзя. Это наш театр военных действий!"

Жириновский: "От наших бомбежек в Сирии не погиб ни один мирный житель!" Соловьев вынужден вмешаться: "Ну, такого, к сожалению, не бывает, это же война..." Жириновский: "А, ну так в автокатастрофах сколько народу гибнет!" Разногласия сняты.