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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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новость Голодающему петербургскому правозащитнику Идрисову добавили двое суток ареста

22.06.2017
Динар Идрисов после рассмотрения апелляции, 19.06.2017. Фото с личной ФБ-страницы
Динар Идрисов после рассмотрения апелляции, 19.06.2017. Фото с личной ФБ-страницы
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Дзержинский райсуд Петербурга добавил двое суток ареста голодающему правозащитнику Динару Идрисову за время, проведенное им в больнице. Об этом сообщает активистка под псевдонимом Marla Mai.

Заседание проходило в закрытом режиме, дело рассмотрели за несколько минут.

Идрисов уже семь суток держит сухую голодовку. В начале недели его госпитализировали. Однако в среду сотрудники конвойного отделения забрали правозащитника из больницы в спецприемник на Захарьевской улице. Несмотря на рекомендации врача о необходимости еще в течение как минимум двух суток находиться в больнице, заведующий терапевтическим отделением втайне подготовил документы на выписку.

"Чувствую я себя неважно. Голодовку продолжу до освобождения всех задержанных, ну и своего тоже", - заявил Идрисов.

13 июня Идрисов явился в Дзержинский райсуд Петербурга, где рассматривались дела задержанных на прошедшей накануне протестной акции. Однако на слушания правозащитника не пустили. На Идрисова сфабриковали протокол по статье 17.3 КоАП (неподчинение распоряжению судьи или пристава); затем его выдворили из суда.

У здания в Идрисова бросили бутылку. Он отмахнулся рукой, и бутылка полетела в сторону суда. Оттуда выбежали полицейские и, крича, будто Идрисов сбежал, попытались задержать его. Активисты у здания начали скандировать "Позор!", требуя отпустить правозащитника. Тогда полицейские позвали на помощь омоновцев и все вместе затолкали Идрисова в суд.

15 июня этот же суд арестовал Идрисова по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство). Слушания незаконно проводились в закрытом режиме.

Идрисов отбывает арест в спецприемнике в Гатчине. 16 июня стало известно, что он держит сухую голодовку. Воду арестованный употреблял лишь в минимальном количестве, запивая лекарство от давления. 18 июня Идрисов добавил к условиям голодовки отказ от необходимых ему лекарств.

Требование голодовки - отставка начальника петербургского главка МВД Сергея Умнова, его заместителя - начальника полиции Константина Власова, замначальника полиции по охране общественного порядка Виктора Подколзина и начальника отдела по исполнению административного законодательства Евгения Федоренко. Правозащитник обвиняет их в нарушении закона во время петербургской акции 12 июня.

В воскресенье Идрисова в спецприемнике посетили товарищи. Он дал им видеокомментарий относительно своей акции.

В понедельник судья Петербургского горсуда Юлия Русанова подтвердила решение о 14-суточном административном аресте Идрисова. Слушания продолжались > около четырех часов. Идрисову во время выступлений на рассмотрении апелляции приходилось смачивать губы водой из бутылки: без этого говорить он не мог.

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22.06.2017
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Александр Скобов 16.06.2017
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12.06.2017

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
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