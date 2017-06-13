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Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
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Также: Право, Акции протеста, Спецслужбы, Общество, Россия, Политика

новость СКР подтвердил возбуждение дела о нападении на омоновца на акции 12 июня

13.06.2017
Омоновец в противогазе на Пушкинской, 12.06.2017. Фото: @Kirilenko_a
Омоновец в противогазе на Пушкинской, 12.06.2017. Фото: @Kirilenko_a
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СКР подтвердил возбуждение дела о нападении на омоновца с газовым баллончиком во время антикоррупционной акции 12 июня на Тверской улице в Москве. Соответствующее сообщение появилось во вторник утром на сайте ведомства.

Дело квалифицировано по части 1 статьи 318 УК (применение неопасного насилия к представителю власти), предусматривающей до пяти лет колонии. Следствие ведет управление центрального главка ведомства по расследованию особо важных дел.

Как утверждается, подозреваемый, находясь у дома 18, корпус 1 по Тверской (здание находится на Пушкинской площади), распылил из баллончика в глаза омоновцу "слезоточивый газ раздражающего действия". Силовик получил ожог глаз; сообщается, что ему оказана медицинская помощь.

Подозреваемый задержан. Предполагается предъявить ему обвинение, а также определиться с мерой пресечения.

Об инциденте с распылением газа сообщалось уже вскоре после 16 часов. Около 19 часов стало известно, что из столичного ОП "Люблино" в СКР увезли двух задержанных участников протестов - Антона Шапошникова и Михаила Давыдова. Позже СМИ подтвердили, что демонстрантов допрашивают.

Кто из двух участников акции - Шапошников или Давыдов - подозревается по делу, неизвестно.

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13.06.2017
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Протесты в День России

12.06.2017

В Москве задержаны свыше 850 участников протестов, в Петербурге - как минимум 400. Задержания производились крайне жестко. В Москве полицейские и омоновцы избивали граждан дубинками и били их головой об автозак. В числе пострадавших на Тверской - 12-летний подросток. В регионах за пределами Москвы и Петербурга задержали больше 160 демонстрантов. Алексея Навального арестовали на месяц.
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