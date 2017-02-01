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Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отверг предположение о том, что дело центра информационной безопасности ФСБ возбуждено в связи с передачей в США сведений о российских хакерских атаках на избирательную систему этой страны. Об этом сообщает ТАСС.

"В любом случае никакие дела подобного рода не могут иметь отношения к таким нелепым инсинуациям, ибо, как мы уже говорили, мы категорически отрицаем любые утверждения о возможной причастности российской стороны к каким-либо хакерским атакам", - передает агентство слова чиновника.

На вопрос, осведомлен ли о деле ЦИБ ФСБ глава государства, Песков ответил: "Мне доподлинно неизвестно". Он, однако, назвал это вероятным, поскольку Путин получает доклады как от референтов - о публикациях СМИ, - так и от руководства спецслужб.

Между тем адвокат Иван Павлов, защищающий одного из фигурантов дела, опроверг появившуюся накануне информацию о сотрудничестве обвиняемых с ЦРУ. "Да, речь в деле идет об Америке, но не о ЦРУ", - заметил он.

Всего по делу проходит больше трех человек, добавил Павлов, и двое из них - сотрудники ФСБ. Ранее СМИ упоминали имена обоих офицеров - это начальник ЦИБ Сергей Михайлов и старший оперативник 2-го отдела оперативного управления центра (а по другим данным, замначальника ЦИБ) Дмитрий Докучаев, в прошлом хакер Forb. Между тем из гражданских лиц, проходящих по делу, известно имя только одного - начальника отдела "Лаборатории Касперского" по расследованию киберпреступлений Руслана Стоянова. Ранее сообщалось, что в деле четверо обвиняемых.

Михайлова и Докучаева арестовали в декабре. Когда именно в СИЗО попали другие фигуранты, в СМИ, насколько известно, не уточнялось.

Всем фигурантам дела, сообщил Павлов, предъявлено обвинение по статье 275 УК (государственная измена), предусматривающей от 12 до 20 лет колонии. Других обвинений в деле нет, заметил адвокат.

Павлов не стал уточнять, кого именно из арестованных защищает, рассказав лишь, что его клиент вину не признает.