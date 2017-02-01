О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.258511.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.258511.html
Также: Право, Спецслужбы, Президент, Интернет, Технологии, США, Общество, Россия, Мир, Политика | Персоны: Дмитрий Песков, Иван Павлов

новость Песков: Дело офицеров ЦИБ ФСБ не связано с передачей информации об атаках на США

01.02.2017
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве. Фото Граней.Ру
Здание ФСБ на Лубянской площади в Москве. Фото Граней.Ру
Реклама

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отверг предположение о том, что дело центра информационной безопасности ФСБ возбуждено в связи с передачей в США сведений о российских хакерских атаках на избирательную систему этой страны. Об этом сообщает ТАСС.

"В любом случае никакие дела подобного рода не могут иметь отношения к таким нелепым инсинуациям, ибо, как мы уже говорили, мы категорически отрицаем любые утверждения о возможной причастности российской стороны к каким-либо хакерским атакам", - передает агентство слова чиновника.

На вопрос, осведомлен ли о деле ЦИБ ФСБ глава государства, Песков ответил: "Мне доподлинно неизвестно". Он, однако, назвал это вероятным, поскольку Путин получает доклады как от референтов - о публикациях СМИ, - так и от руководства спецслужб.

Между тем адвокат Иван Павлов, защищающий одного из фигурантов дела, опроверг появившуюся накануне информацию о сотрудничестве обвиняемых с ЦРУ. "Да, речь в деле идет об Америке, но не о ЦРУ", - заметил он.

Всего по делу проходит больше трех человек, добавил Павлов, и двое из них - сотрудники ФСБ. Ранее СМИ упоминали имена обоих офицеров - это начальник ЦИБ Сергей Михайлов и старший оперативник 2-го отдела оперативного управления центра (а по другим данным, замначальника ЦИБ) Дмитрий Докучаев, в прошлом хакер Forb. Между тем из гражданских лиц, проходящих по делу, известно имя только одного - начальника отдела "Лаборатории Касперского" по расследованию киберпреступлений Руслана Стоянова. Ранее сообщалось, что в деле четверо обвиняемых.

Михайлова и Докучаева арестовали в декабре. Когда именно в СИЗО попали другие фигуранты, в СМИ, насколько известно, не уточнялось.

Всем фигурантам дела, сообщил Павлов, предъявлено обвинение по статье 275 УК (государственная измена), предусматривающей от 12 до 20 лет колонии. Других обвинений в деле нет, заметил адвокат.

Павлов не стал уточнять, кого именно из арестованных защищает, рассказав лишь, что его клиент вину не признает.

Оставить комментарий Обсудить
01.02.2017

новость Новости по теме
31.01.2017 Павлов: Дело офицеров ЦИБ ФСБ не связано с делом "Шалтая-Болтая" →
27.01.2017 РБК: Проходящий по делу о госизмене сотрудник ФСБ в прошлом был хакером →
26.01.2017 Арестован еще один сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ →
25.01.2017 "Коммерсант": Арестован топ-менеджер "Лаборатории Касперского" →
08.01.2017 Трамп признал роль России в хакерских атаках на избирательную систему США →
28.12.2016 WP: США готовы ввести новые санкции против России из-за хакерских атак →
21.12.2016 NBC: Обама предупреждал Путина о военном конфликте из-за хакерских атак →
17.12.2016 Обама: Путин остановил хакерские атаки после моей просьбы →
10.12.2016 ЦРУ обвинило Россию в пособничестве Трампу на президентских выборах →
Фото и Видео
28124
Play own
Майдан в суде
27970
Play own
"Украинские диверсанты" в Москве.
27931
Play own
Пытки в сегежской колонии: свидетельства
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
Реклама


Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Границу с Белоруссией укрепляют
Граница России и Белоруссии. Кадр видео с youtube-канала Johnson Jr.
новость Россия обстреляла украинский Ан-26
Пулевая пробоина в корпусе украинского Ан-26: вид изнутри самолета. Фото с ФБ-страницы Степана Полторака
статья Прифронтовой "Кировлес"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Сечин встречался с Улюкаевым лично
Игорь Сечин. Фото: neftegaz.ru
статья Авдеевка: хроника катастрофы
Авдеевка. Фото: facebook.com/Bogdan Taranin
статья Сами вы расисты
статья Майдан за Курбединова: ВИДЕО
На акции "Беззащитные защитники": "задержание" крымского татарина. Кадр Граней.Ру
РЕКЛАМА
Loading...
новость Навальный под подпиской
Алексей Навальный и Петр Офицеров. Кадр трансляции
новость Менты избили адвокатов
Александр Борисов. Кадр видео с youtube-канала Андрея Золотова
статья ЧК, евреи и антисемиты
Борис Соколов. Фото с сайта www.open-forum.ru
в блоге Леонардо Слепушкин
383
новость Депутат настучал на фотографа
Фоторабота Александра Васюковича. Фото: directlook.fotodoc.center
новость Вдова: Болотова отравили
Валерий Болотов. Кадр с YouTube
в блоге Культ мундира
383
новость "Шалтай-Болтай": новые фигуранты
СИЗО "Лефортово". Фото: wikimapia.org
новость Слухи о болезни Асада
Башар Асад. Фото: sana.sy
статья Трамп против мусульман
Владимир Абаринов
новость Новые задержания в Чечне
"Сторонники ИГ", задержанные в Шелковском районе. Кадр ГТРК "Грозный"
в блоге Чайка и сын
383
новость Генсек ООН критикует Трампа
Антониу Гутерриш. Фото: un.org