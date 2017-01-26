Реклама

По делу о госизмене, возбужденному в отношении топ-менеджера "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова и начальника 2-го оперативного управления Центра информационно безопасности ФСБ Сергея Михайлова, арестованы еще два человека. Об этом сообщает "Новая газета".

Один из них - старший оперуполномоченный 2-го отдела оперативного управления ЦИБ ФСБ Дмитрий Докучаев, сообщил RNS источник, знакомый с ситуацией. Как и Михайлова, Докучаева арестовали в декабре. Об еще одном арестованном ничего не сообщается.

Со ссылкой на неназванные источники "Новая газета" сообщает, что дело связано с хакерскими атаками на избирательную систему США. В сентябре американские СМИ сообщали, что в атаках были задействованы серверы компании King Servers, принадлежащей россиянину. По словам источников, Управление собственной безопасности ФСБ якобы пришло к выводу, что информацию об этом американская разведка получила от Михайлова.

В среду об аресте Михайлова и возглавлявшего в "Лаборатории Касперского" отдел по расследованию киберпреступлений Стоянова сообщил "Коммерсант" со ссылкой на близкий к ФСБ источник. В пресс-службе "Лаборатории Касперского" подтвердили арест Стоянова, подчеркнув, что расследование не имеет отношения к компании и "ведется в отношении частного лица".

По словам других источников, расследование УСБ ведется по подозрению в нарушении статьи 275 УК ("Государственная измена"). В рамках расследования якобы проверяется информация о получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.

О проблемах в ЦИБ стало известно 13 января. Тогда сообщалось, что свой пост может покинуть руководитель подразделения Андрей Герасимов. Собеседники издания связывали происходящее как раз с расследованием УСБ ФСБ в отношении одного из его заместителей. По их данным, в числе прочего проверяются взаимоотношения ЦИБ с частными компаниями, которые сотрудничали с подразделением при проведении экспертиз по киберпреступлениям.

Как отмечал "Коммерсант", ситуация в ЦИБ рискует отразиться на рынках кибербезопасности и электронной коммерции. Их участникам которых, возможно, придется заново выстраивать отношения с государством. По словам источников, знакомых с Михайловым, это один из ключевых сотрудников ЦИБ, который "по сути курирует весь интернет-бизнес в стране".

Отдел расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности. Стоянов до 2006 года работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление "К"). Другие сотрудники отдела - тоже выходцы из управления "К", а также из Следственного комитета.