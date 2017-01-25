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Топ-менеджер "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, возглавляющий в компании отдел по расследованию киберпреступлений, тесно сотрудничающий с правоохранительными органами, арестован и с декабря 2016 года находится в СИЗО "Лефортово". Как пишет "Коммерсант", об этом рассказал близкий к ФСБ источник.

По информации собеседника агентства, одновременно по тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов. В пресс-службе "Лаборатории Касперского" подтвердили арест Стоянова, подчеркнув, что расследование не имеет отношения к компании и "ведется в отношении частного лица".

По словам других источников, расследование УСБ ведется по подозрению в нарушении статьи 275 УК ("Государственная измена"). В рамках расследования якобы проверяется информация о получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности.

О проблемах в ЦИБ стало известно 13 января. Тогда сообщалось, что свой пост может покинуть руководитель подразделения Андрей Герасимов. Собеседники издания связывали происходящее как раз с расследованием УСБ ФСБ в отношении одного из его заместителей. По их данным, в числе прочего проверяются взаимоотношения ЦИБ с частными компаниями, которые сотрудничали с подразделением при проведении экспертиз по киберпреступлениям.

Ситуация в ЦИБ рискует отразиться на рынках кибербезопасности и электронной коммерции, участникам которых, возможно, придется заново выстраивать отношения с государством. По словам источников, знакомых с Михайловым, это один из ключевых сотрудников ЦИБ, который "по сути, курирует весь интернет-бизнес в стране".

Отдел расследования компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" с 2013 года сотрудничал с ФСБ и МВД в рамках анализа киберпреступлений и экспертного сопровождения уголовных дел в сфере кибербезопасности. Руслан Стоянов до 2006 года работал в управлении специальных технических мероприятий ГУВД Москвы (управление "К"). Другие сотрудники отдела - тоже выходцы из управления "К", а также из Следственного комитета.