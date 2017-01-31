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новость Павлов: Дело офицеров ЦИБ ФСБ не связано с делом "Шалтая-Болтая"

31.01.2017
Сергей Михайлов (слева) и Дмитрий Докучаев
Сергей Михайлов (слева) и Дмитрий Докучаев
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Дело о государственной измене, возбужденное против офицеров центра информационной безопасности ФСБ, не имеет отношения к деятельности хакерской группировки "Анонимный интернационал" ("Шалтай-болтай"). Как сообщает Rambler News Services, об этом заявил участвующий в деле адвокат Иван Павлов.

Между тем Интерфакс со ссылкой на неназванный источник, "знакомый с ситуацией", передает, что двум из числа арестованных - начальнику ЦИБ ФСБ Сергею Михайлову и офицеру центра Дмитрию Докучаеву - вменяется сотрудничество с ЦРУ. Как утверждается, они передавали американской разведке конфиденциальную информацию. Связывались ли Михайлов и Докучаев с ЦРУ напрямую или через посредников, собеседник агентства не уточнил.

Всего, пишет Интерфакс, обвинения по делу предъявлены четырем лицам; все четверо арестованы. Кроме того, еще восемь человек имеют статус свидетеля. Не исключено, что в этом статусе они останутся и далее.

Другой источник агентства заметил, что "темы хакерских атак и предательства как бы накладываются друг на друга по делу, но не пересекаются". "Каждый из фигурантов занимался своим делом, - пояснил собеседник Интерфакса, - кто-то разрабатывал и применял схемы кибератак, а кто-то сотрудничал с иностранными спецслужбами. И эти направления шли параллельно и, как правило, не пересекались".

Из публикации, однако, не понятно, кто подразумевается под лицами, проводившими кибератаки, - лидер "Шалтая-Болтая" Владимир Аникеев или начальник отдела "Лаборатории Касперского" по расследованию киберпреступлений Руслан Стоянов и четвертый арестованный по делу о государственной измене, имя которого в СМИ не уточнялось. Информация адвоката Павлова, так же как и тот факт, что сотрудник "Лаборатории Касперского" с самого начала упоминался в числе фигурантов дела вместе с Михайловым, позволяет предположить, что речь идет о Стоянове.

Источник Интерфакса также рассказал, что все фигуранты дела были знакомы друг с другом и имели отношение к сфере IT. "Причем главным в этой цепочке был не старший по должности и званию", - добавил он.

Об аресте Михайлова и Стоянова СМИ сообщили 25 января. На другой день стало известно, что арестованы также Докучаев и четвертый фигурант. При этом, как выяснилось, по крайней мере двое - Михайлов и Докучаев - попали в СИЗО еще в декабре 2016 года.

О майоре Докучаеве сообщалось, что в прошлом он был хакером, известным под псевдонимом Forb. Сведения о должности, которую он занимал в ФСБ, разнятся. Rambler News Service передавал, что Докучаев был старшим оперативником 2-го отдела оперативного управления ЦИБ. Между тем Интерфакс называет его заместителем начальника ЦИБ Михайлова.

Об аресте Аникеева в субботу сообщил "Росбалт". В понедельник эту информацию официально подтвердили в суде. Как выяснилось, хакер лишен свободы уже с осени, а вменяется ему не 275-я статья УК (государственная измена), а часть 3 статьи 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации в составе организованной группы), предусматривающая сравнительно небольшой срок - до пяти лет колонии. По данным агентства, причиной задержания Аникеева стало его намерение опубликовать в Сети переписку Владислава Суркова, помощника Владимира Путина. При этом задержание публикации писем помешать не смогло - в октябре - ноябре они были помещены в интернете от лица украинской хакерской группы "Киберхунта".

Именно "Росбалт" и сообщал о связи дел ЦИБ ФСБ и "Шалтай-Болтая".

Между тем на сайте InformNapalm уже 29 января появилось заявление пресс-секретаря "Украинского киберальянса" под псевдонимом Sean, в котором связь этой структуры с "Анонимным интернационалом" опровергалась.

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31.01.2017

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