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новость РБК: Проходящий по делу о госизмене сотрудник ФСБ в прошлом был хакером

27.01.2017
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
Здание ФСБ на Лубянской площади. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
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Третий фигурант дела о госизмене, по которому проходят сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов и замглавы Центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, ранее был хакером. Как передает РБК, ссылаясь на собственные источники, майор ЦИБ ФСБ Дмитрий Докучаев примерно до середины 2000-х годов был специалистом по кибербезопасности и взлому, пользователи сети знали его под именем Forb​.

В 2004 году Forb дал интервью "Ведомостям", в котором сообщил, что родился в Екатеринбурге в 1984 году. Он говорил, что специализировался на взломе по заказу, а самым большим достижением считал взлом правительственного сайта США.

Про свой доход хакер говорил, что за месяц он мог заработать до тысячи долларов, а самым прибыльным направлением работы называл кардинг - воровство денег с чужих кредитных карт. Кардинг и стал причиной, по которой Докучаев попал в поле зрения ФСБ, отметили источники. По их словам, хакер был завербован под угрозой уголовного преследования и перешел на работу в спецслужбу. Один из собеседников подчеркнул, что это обычная практика: в ЦИБ ФСБ много сотрудников, которые в прошлом были хакерами.

Как минимум до 2005 года Докучаев был также редактором рубрики "Взлом" в журнале "Хакер". При этом в издании не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что экс-сотрудник издания и оперативник ФСБ - это один и тот же человек.

Всего по делу о госизмене проходят четыре человека. Двое из них, заместитель главы ЦИБ ФСБ Сергей Михайлов и сотрудник "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов, были арестованы в декабре 2016 года.

По версии ФСБ, Михайлов получил деньги от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника российской компании в сфере информационной безопасности. Офицер ЦИБ ФСБ был задержан во время заседания коллегии ведомства в декабре. По данным источников "Новой газеты", на голову Михайлову надели светонепроницаемый мешок.

Михайлов попал в поле зрения следователей после того, как США обвинили владельца компании King Servers Владимира Фоменко в кибератаке на избирательные системы в штатах Аризона и Иллинойс. Источники "Новой" утверждали, что американские спецслужбы получили эту информацию именно от Михайлова.

О проблемах в ЦИБ стало известно 13 января. Тогда сообщалось, что свой пост может покинуть руководитель подразделения Андрей Герасимов. Собеседники издания связывали происходящее как раз с расследованием УСБ ФСБ в отношении одного из его заместителей. По их данным, в числе прочего проверяются взаимоотношения ЦИБ с частными компаниями, которые сотрудничали с подразделением при проведении экспертиз по киберпреступлениям.

В Кремле заявили, что не обладают информацией об аресте сотрудников ФСБ. "Мы арестами не занимаемся в данном случае и не обладаем никакой информацией, это прерогатива служб и ведомств, которые занимаются этими следственными действиями", - заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков.

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27.01.2017

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