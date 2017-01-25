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В Татарстане задержана группа подозреваемых в подготовке терактов в регионе. Как передает РБК, об этом на заседании Министерства внутренних дел Татарстана сообщил глава ведомства Артем Хохорин.

По его словам, "главным объектом" злоумышленников был Казанский авиационный завод.

Операция прошла совместно с сотрудниками ФСБ, добавил Хохорин. Возбуждено 13 уголовных дел в отношении 30 членов группировки.

Как пояснил глава ведомства, среди задержанных - "участница женской ячейки "Хизб ут-Тахрира" в Альметьевске и группа уроженцев Татарстана, проживающих в Швеции и пропагандирующих радикальные действия среди русскоязычной аудитории интернета".​

Кроме того, по информации министра, в 2016 году сотрудники правоохранительных органов Татарстана возбудили 26 уголовных дел в отношении лиц, подозревающихся в участии в террористической деятельности в Сирии.

"В целом по линии экстремизма обстановка стабильная и находится под контролем", - заключил Хохорин, отметив однако, что "существует ряд негативных фактов, требующих внимания".

20 октября 2016 года стало известно, что в Татарии задержаны восемь человек по делу запрещенной в России организации "Таблиги джамаат". Дело было открыто 13 октября Набережночелнинским горотделом СКР. Оно расследуется по частям 1, 2 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней). После вступления в силу "закона Яровой" часть 1 статьи 282.2 предусматривает от 6 до 10 лет колонии, часть 2 - от 2 до 6 лет.