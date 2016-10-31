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Также: Происшествия, Полиция, Регионы, Россия, Политика | Персоны: Ирина Хрунова

новость В Набережных Челнах пытались взорвать офис адвокатов в день очной ставки с полицейскими

31.10.2016
ОМОН. Кадр телеканала "Вести24"
ОМОН. Кадр телеканала "Вести24"
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В Набережных Челнах неизвестные пытались взорвать офис коллегии адвокатов. Как рассказала "Граням" адвокат Ирина Хрунова, ночью злоумышленники взломали двери на первом этаже пристройки жилого дома, где расположен офис, внесли внутрь помещения газовый баллон, обложили его тряпками и подожгли. По счастливой случайности баллон не взорвался, жильцы соседнего дома не пострадали.

Для тушения огня прибыли пожарные. На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Мы считаем этот поджог акцией устрашения адвокатов, - рассказала Хрунова. - Сегодня должна была состояться очная ставка между адвокатами, являющимися потерпевшими по делу об избиении их сотрудниками ОМОНа, и самими полицейскими. Теперь есть все основания утверждать, что жизни потерпевших угрожает реальная опасность, и мы намерены ходатайствовать перед следователем об обеспечении их мерами государственной защиты".

Вечером 17 августа вооруженные сотрудники ОМОН МВД Татарстана ворвались в офис защитников, "необоснованно применив физическую силу в отношении трех адвокатов и двух их клиентов". По словам потерпевших, полицейские надели на них наручники, положили на пол и избили. Позже медики зафиксировали у пострадавших многочисленные кровоподтеки и ссадины.

21 октября суд признал законным возбуждение уголовного дела в отношении полицейских по статье 286 УК "Превышение должностных полномочий с применением насилия". Дело находится в производстве второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Татарстану.

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31.10.2016

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