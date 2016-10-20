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В Татарии восемь человек задержаны по делу запрещенной в России организации "Таблиги джамаат". Об этом сообщает региональный главк СКР. Ведомство будет настаивать на аресте задержанных.

Как уточняет "Интерфакс-Поволжье" со ссылкой на УФСБ по Татарии, дело было открыто 13 октября Набережночелнинским горотделом СКР. Оно расследуется по частям 1, 2 статьи 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации или участие в ней). После вступления в силу "закона Яровой" часть 1 статьи 282.2 предусматривает от 6 до 10 лет колонии, часть 2 - от 2 до 6 лет.

Имена задержанных не уточняются. Видеоблогер Евгений Калашников, предположительно связанный с МВД Татарии, в четверг поместил на своем youtube-канале видео, озаглавленное "ФСБ задержала в Татарстане экстремистов из "Таблиги джамаат" - 1", на котором запечатлен визит силовиков к гражданину Ильнару Зинъятдинову.

Однако 100-процентной уверенности в том, что Зинъятдинов проходит по этому делу, нет. Когда 29 сентября региональный главк СКР сообщил о задержаниях по очередному делу "Хизб ут-тахрир", Калашников также поместил два видео. Однако гражданин, визит к которому был зафиксирован на этих записях, в числе подозреваемых по делу следственным ведомством не упоминался.

20 октября СКР при помощи ФСБ и полиции провел 41 обыск в целом ряде городов, поселков и районов, в том числе в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Азнакаеве, Кукморе, Рыбной Слободе, Сабинском районе. ФСБ ранее в четверг заявляло лишь о 39 обысках по "адресам пребывания 34 лидеров и активных членов группы".

Как утверждается, изъяты запрещенные книги, а также рукописи, цифровые носители и некие иные документы, "отражающие системный антироссийский и антиконституционный характер деятельности членов группы, ее структуру и состав, а также свидетельствующие о проведении ими пропаганды агрессивного и нетрадиционного для Татарстана ислама".

"Таблиги джамаат" (урду Общество распространения веры) основан в 1926 году в Индии. Организация ведет миссионерскую деятельность почти исключительно в среде мусульман; она не занимается политикой, чужда радикальных взглядов и не имеет никакого отношения к терроризму.

В России "Таблиги джамаат" с 2009 года находится под запретом. За пределами России эта организация с 2006-го запрещена в Таджикистане, а с 2013-го - в Казахстане. Попытки запретить "Таблиги джамаат" много лет предпринимаются в Киргизии, однако до сих пор они успехом не увенчались.