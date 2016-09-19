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Прокуратура Татарии утвердила обвинительное заключение по основному делу "Чистопольского джамаата". Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры. Дело направлено в Приволжский окружной военный суд в Самаре.

Согласно части 6.1 статьи 31 УПК (подсудность уголовных дел), вступившей в силу в начале 2015 года, дела по "террористическим" статьям УК могли рассматривать в России только два окружных военных суда - Московский и Северо-Кавказский в Ростове-на-Дону. Однако "закон Яровой", подписанный Владимиром Путиным в июле нынешнего года, включил в список этих судов и Приволжский.

В деле девять фигурантов. Это 38-летний Марат Сабиров, 32-летний Рафаэль Зарипов, 38-летний Айрат Ситдиков, 36-летний Алмаз Галеев, 25-летний Михаил Мартьянов, 29-летний Руслан Гафуров, 39-летний Джаудат Ганеев, 29-летний Станислав Трофимчик и 53-летний Рамиль Абитов. Все они заключены в СИЗО.

В зависимости от вменяемой каждому роли фигурантам инкриминированы часть 1 статьи 210 (создание преступного сообщества), часть 1 статьи 205.4 (создание террористического сообщества), часть 1 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации), пункты "а" частей 2, 3 статьи 205 (теракт, совершенный организованной группой с использованием опасных химических веществ), часть 1 статьи 205.2 (публичные призывы к терроризму и его публичное оправдание), часть 2 статьи 282.2 (участие в деятельности экстремистской организации), пункт "в" части 2 статьи 282 (возбуждение ненависти либо вражды в составе организованной группы), часть 3 статьи 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов организованной группой), часть 3 статьи 223 (незаконное изготовление огнестрельного оружия организованной группой), пункты "а", "б" части 2 статьи 171 (незаконное предпринимательство в составе организованной группы с извлечением дохода в особо крупном размере) и пункт "а" части 4 статьи 174.1 УК (отмывание денег, полученных преступным путем, в составе организованной группы).

Никто из девятерых фигурантов вину не признает.

Согласно фабуле дела, "Чистопольский джамаат" был образован "с 2012 года по август 2013 года". Основателями группировки прокуратура называет Сабирова, а также Раиса Мингалеева. Последний ранее упоминался и как лидер другой организации - "Моджахеды Татарстана". 1 мая 2014 года Мингалеев вместе с неким Бесланом Назиповым был убит в ходе операции МВД и ФСБ.

Как утверждается, в марте 2012 - декабре 2013 года Гафуров со своей странице в некоей соцсети "осуществлял призывы к террористической деятельности".

Кроме того, фигурантам дела вменяются обстрел самодельными реактивными снарядами комбината "Нижнекамскнефтехим", а также поджоги строящейся православной церкви в Чистополе и молитвенного дома во имя Димитрия Солунского в селе Ленино Новошешминского района Татарии. Все эти эпизоды, квалифицированные как теракты, датированы ноябрем 2013 года.

Ранее сообщалось, что фигурантам дела вменяется также покушение на муфтия Татарии Ильдуса Файзова и убийство его заместителя Валиуллы Якупова. Заявлялось также и о поджогах других христианских культовых сооружений. Однако в публикации прокуратуры эти эпизоды не упоминается.

Также ведомство заявляет, что в августе - декабре 2013-го Сабиров и Ситдиков, чтобы получить средства для деятельности "Чистопольского джамаата", организовали незаконный сбор лома черных и цветных металлов. Доход от этой деятельности, как утверждается, составил свыше 8 миллионов рублей. Чтобы отмыть полученные деньги, говорится в сообщении прокуратуры, Сабиров и Ситдиков купили некую недвижимость, а также грузовую "Газель" и промышленные весы.

При обысках в жилищах фигурантов, заявляет надзорное ведомство, обнаружили "более 8 единиц огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств".

Еще 13 участников "Чистопольского джамаата", отмечает прокуратура, ранее получили различные сроки и штрафы. В СМИ, однако, сообщалось о приговорах лишь пяти фигурантам дела: Раису Шайдуллину, Даниилу Мухлисову, Дмитрию Кудрявцеву, Эмилю Гизатуллину и Ильдару Вафину. В разное время с декабря 2014 по май 2016 года они получили от 5 до 16 лет общего либо строгого режима.

Аресты по делу "Чистопольского джамаата" прошли в ноябре - декабре 2013 года. Тогда сообщалось о 15 фигурантах. Информацию о задержании подозреваемых региональное МВД опубликовало лишь 12 декабря, а уже на другой день стало известно о жестоких пытках, которым фигурантов дела подвергают в ИВС Нижнекамска.

В частности, Зарипов в результате избиений получил разрыв стенок мочевого пузыря и перелом остистой кости 11-го позвонка. Между тем Галееву отрезали половой член. При этом, как передавала "Русская планета", первый замначальника Нижнекамского горотдела СКР Равиль Исмагилов заявлял, будто Галеев сам отрезал себе член лезвием от бритвенного станка, который нашел в камере ИВС.

Как отмечала башкирская правозащитница Альмира Жукова, фигуранты дела не разделяют радикальных взглядов, а друг с другом не знакомы. "Насколько мне удалось разобраться в этом деле, все арестованные были подобраны следствием по такому принципу: задерживали мусульман с уголовным прошлым, - рассказывала Жукова. - Кто-то был осужден за драку, кто-то - за кражу по малолетству. Потом они пришли к вере и отказались от вредных привычек и прошлого. К таким, по мнению оперативников, легко найти подход и заставить взять вину на себя".

Известно, что Галеев, лишившийся в ИВС члена, ранее был судим за изнасилование.

Сообщения правозащитников о пытках фигурантов дела привлекли внимание региональной прокуратуры. Ведомство провело проверку, материалы которой выслала в татарское управление СКР. Оттуда документы были спушены в нижнекамский горотдел. Президентский Совет по правам человека направил доклад о пытках Александру Бастрыкину, председателю следственного ведомства. Тем не менее информации о возбуждении уголовного дела по факту пыток не появлялось.

Следствие по делу "Чистопольского джамаата" вело региональное УФСБ.