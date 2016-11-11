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новость Обвиняемого в вандализме активиста "Правых татар" отправили на принудительное лечение

11.11.2016
Граффити в Казани. Фото Раиса Сулейманова
Граффити в Казани. Фото Раиса Сулейманова
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Вахитовский райсуд Казани отправил на принудительное лечение активиста "Правых татар" Э. Камалова, сообщает аналитический центр "Сова". Его обвиняли по части 2 статьи 214 УК (вандализм, совершенный по мотивам ненависти и вражды).

"По версии следствия, с октября 2014 года мужчина при помощи баллонов с краской наносил надписи экстремистского содержания в общественных местах на здания и культовые сооружения города Казани. Всего, в 2014-2015 годы им было нанесено более 10 надписей. Его противоправная деятельность была пресечена в августе 2015 года",- говорится в сообщении пресс-службы республиканского управления СКР. В результате психолого-психиатрической экспертизы у Камалова нашли признаки психического заболевания. Следствие обратилось в суд с постановлением о применении к мужчине принудительных мер медицинского характера.

В июне центр общественных связей УФСБ по Татарстану сообщал, что в суд передано уголовное дело в отношении жителей Казани М. Мусина и Камалова, обвиняемых в экстремизме за нанесение надписей . В спецслужбе назвали их "участниками националистического сообщества "Правые Татары" и "активными сторонниками идей национализма и сепаратизма". При обыске у них были изъяты аэрозольные баллоны с краской, литература и плакаты экстремистского содержания.

В отношении Мусина и Камалова были возбуждены уголовные дела по статьям 280 УК (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) и 282 (возбуждение ненависти либо вражды). Утверждалось, что обвиняемые дали признательные показания. Об обвинениях по статье о вандализме не сообщалось.

"В процессе расследования были установлены и расследованы иные эпизоды преступной деятельности одного из фигурантов - Мусина, - говорится в сообщении спецслужбы. - Используя социальную сеть "ВКонтакте", он на условиях анонимности занимался систематическим распространением утверждений о необходимости выхода республики Татарстан из состава Российской Федерации, призывов к осуществлению экстремистской деятельности на территории республики, к возбуждению национальной розни, а также изображений нацистской символики и высказываний, побуждающих к осуществлению насилия по отношению к представителям государственной власти и на национальной основе».

В сентябре и ноябре 2015 года управление СКР по Татарстану дополнительно возбудило в отношении Мусина три уголовных дела по части 1 статьи 282.

Сообщений о ходе процесса не поступало.

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11.11.2016

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