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новость Комиссия за перевод

В Твери сфабриковано дело о терроризме за перевод 2 тысяч рублей в Турцию
28.12.2016
УФСБ по Тверской области. Фото: wikimapia.org
УФСБ по Тверской области. Фото: wikimapia.org
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В Твери ФСБ завершила следствие по делу гражданина России, этнического азербайджанца Нурлана Гаджиева, которому инкриминировано содействие "Исламскому государству" за перевод в 2014 году 2 тысяч рублей в Турцию. Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на адвоката Елену Романову, которая недавно вошла в дело вместо защитника по назначению.

Во вторник 25-летнему Гаджиеву вручили обвинительное заключение по делу. По части 1 статьи 205.1 УК (финансирование терроризма) тверитянину грозит от 5 до 10 лет колонии. Он находится под подпиской о невыезде.

Сам Гаджиев рассказал радиостанции, что в 2014 году подружился с одним молодым человеком и начал с ним общаться во "Вконтакте". Вскоре он увидел, что друг публикует фото из Стамбула. На вопрос Гаджиева товарищ ответил, что переехал в Турцию с женой и ребенком и работает водителем.

В середине того же года по азербайджанской диаспоре города прошел слух, что друг Гаджиева воюет в Сирии. Тверитянин связался с товарищем в соцсети, чтобы уточнить информацию, и получил утвердительный ответ. "Он сказал, что время от времени бывает в Сирии в зоне боевых действий, и начал впаривать мне свою идеологию", - пояснил Гаджиев.

Тверитянин добавил, что попытался убедить товарища, чтобы тот вернулся в Россию. В числе прочего Гаджиев заметил, что не понимает, "как можно убивать людей, в особенности мусульман".

Еще через некоторое время товарищ сообщил Гаджиеву, что заболел раком и лежит в больнице, где ему предстоит операция. Тверитянин предложил другу помочь деньгами и перевел его жене на сбербанковскую карту 2 тысячи рублей. В дальнейшем, заявляет Гаджиев, он со своим товарищем не связывался.

Между тем в марте 2015 года глава азербайджанской общины Твери, имя которого в публикации не уточняется, сообщил Гаджиеву, что тот попал в "список ФСБ", и посоветовал добровольно явиться в полицию. Молодой человек так и поступил. С него взяли объяснения и отпустили.

Однако через восемь месяцев силовики вышли на Гаджиева и "предложили сотрудничество", обещая за это условный срок и штраф. В противном случае они угрожали, что добьются для тверитянина реального срока. Гаджиев обратился к главе общины. Тот рассказал, что знакомый сотрудник ФСБ пообещал ему не отправлять молодого человека до суда в СИЗО, если тот напишет явку с повинной и не станет нанимать адвоката по соглашению. После этого Гаджиев явился в полицию и подписал бумаги, которые уже заранее были заготовлены.

Однако позже он изучил УК и понял, что силовики его обманули. Пункт "а.1" части 1 статьи 73 кодекса (условное осуждение) прямо исключает возможность условного срока по вмененному ему обвинению. Как можно предположить, после этого тверитянин и обратился к Романовой.

По информации адвоката, дело было открыто в марте 2016 года. При этом экспертиза, проведенная по заказу следствия, не сумела установить, на что были потрачены 2 тысячи рублей, отправленные Гаджиевым в Турцию. В то же время, добавила Романова, другое исследование, выполненное аспирантами истфака Тверского университета, утверждает, будто фигурант разделял идеи ИГ, поскольку якобы называл недопустимыми лишь убийства мусульман (хотя Гаджиев заявляет, что говорил о "людях, в особенности мусульманах").

Теперь обвиняемый ожидает назначения судебного заседания. Дело, как можно предположить, передано в Московский окружной военный суд.

Ранее в Липецкой области был осужден по схожему делу однофамилец тверитянина - 42-летний торговец яблоками Гачай Гаджиев, этнический талыш, также являющийся гражданином России. По той же части 1 статьи 205.1 УК он получил пять лет колонии со штрафом 200 тысяч рублей за переводы денег своему брату в Турцию, а после смерти брата - членам его семьи в Сирию. Было объявлено, что на деле Гаджиев переводил деньги группировке "Джунд эш-Шам". 13 сентября Верховный суд подтвердил приговор торговцу.

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28.12.2016

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