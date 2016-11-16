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Коллегия Московского окружного военного суда на выездной сессии в помещении Ленинградского окружного военного суда в Петербурге приговорила дагестанца Рагима Магомедкасумова к 11 годам строгого режима как "спящего" диверсанта "Исламского государства", направленного в Россию после подготовки в Сирии до особого распоряжения. Об этом сообщает "Интерфакс - Северо-Запад". В качестве дополнительного наказания осужденному назначено полтора года ограничения свободы после выхода из колонии.

28-летний Магомедкасумов был объявлен виновным по статье 205.3 (прохождение обучения терроризму) и части 2 статьи 208 УК (участие в незаконном вооруженном формировании). По первому из этих обвинений кодекс предусматривает сроки вплоть до пожизненного.

Прокурор запрашивал для подсудимого 14 лет колонии.

Магомедкасумов полностью признал вину и пошел на сделку с прокуратурой. Его дело рассматривалось в особом порядке - без допросов свидетелей и анализа доказательств. В суде обвиняемый рассказал, что на воле у него остались жена и двое малолетних детей.

Дагестанец был задержан 12 апреля в городе Всеволожске Ленинградской области по месту жительства - в общежитии. На другой день, как передавало РАПСИ, Дзержинский райсуд Петербурга арестовал подозреваемого.

Задержание Магомедкасумова проводили оперативники ФСБ и ЦПЭ при содействии спецназа. При обыске в комнате подозреваемого, как заявляли в УФСБ по Петербургу и Ленобласти, которое вело дело, были обнаружены "религиозная литература и многочисленные конспекты".

Силовики утверждали, что в их поле зрения Магомедкасумов попал только в апреле, после того как войска сирийского диктатора Башара Асада в ходе наступления на Алеппо захватили документы ИГ. В этих документах содержались в частности подробная информация об иностранцах, прошедших диверсионную подготовку, и координаты "спящих" диверсантов в России.

Согласно фабуле дела, Магомедкасумов был завербован ИГ летом 2014-го, а в сентябре - октябре того же года прошел обучение в тренировочном лагере в Сирии. Туда он прибыл транзитом через Стамбул. О направлении и цели своей поездки, заявляла спецслужба, дагестанец не сообщил даже жене.

В лагере Магомедкасумов, заявляли силовики, обучался стрельбе и взрывному делу. В дальнейшем он неожиданно вернулся в Россию. При этом по возвращении он придерживался норм радикального ислама.

После задержания дагестанца в ФСБ заявляли, что Магомедкасумов признал факт поездки в Сирию, однако причиной возвращения в Россию назвал усталость от муштры и жаркого климата.

Тогда же сообщалось, что спецслужба намерена допросить в качестве свидетельницы ФСБ жену Магомедкасумова. При этом силовики утверждали, что у них к ней "есть вопросы" и помимо дела мужа. В частности, их заинтересовала публикация женой дагестанца на личной ВК-странице проповедей Абу Умара Саситлинского, которого в России разыскивают по обвинению в терроризме.