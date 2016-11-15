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новость СМИ: В Петербурге по запросу Таджикистана задержан вербовщик ИГ

15.11.2016
Умар Мирзоев. Фото: fontanka.ru
Умар Мирзоев. Фото: fontanka.ru
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Силовики из петербургского отдела Интерпола задержали в аэропорту Пулково 25-летнего гражданина Таджикистана Умара Мирзоева, который накануне был объявлен Государственным комитетом национальной безопасности своей страны в розыск как вербовщик "Исламского государства" и организатор терактов. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

Уроженец Душанбе Мирзоев последние годы жил в Тольятти. Днем во вторник он намеревался вылететь из Петербурга в Самару. На досмотре в аэропорту иностранца задержали. Его допрашивают оперативники службы ФСБ по борьбе с терроризмом.

Зачем задержанный посещал Петербург, неизвестно.

Как утверждается, в начале прошлого года Мирзоев стал сторонником ИГ, после чего принялся распространять его идеологию среди соотечественников, живущих в России. Он якобы завербовал трех человек, которые должны были совершить теракты в Таджикистане.

Одному, заявляет издание, было поручено взорвать памятник Ленину в городе Куляб, а на месте монумента установить черный флаг ИГ. Также этот боевик якобы должен был взорвать райотдел милиции.

Другому завербованному Мирзоев, как утверждается, дал задание устроить взрыв в здании отдела Государственным комитетом национальной безопасности в Хуросонском районе Хатлонской области.

Наконец, третий боевик, передает Фонтанка.Ру, получил указание взорвать памятник "Месяц и звезда" в кишлаке Фахробод Хуросонского района. На месте этого памятника, как заявляется, также следовало установить флаг ИГ.

Все эти акции, говорится в постановлении об объявлении Мирзоева в международный розыск, имели целью "осуществление народного призыва к насильственному изменению конституционного строя Республики Таджикистан".

Статьи УК Таджикистана, вмененные Мирзоеву, предусматривают до 20 лет колонии.

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15.11.2016

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