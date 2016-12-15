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ФСБ объявила о задержании в Москве четверых террористов "Исламского государства". Соответствующее сообщение помещено на сайте спецслужбы. Задержания прошли в четверг. Трое подозреваемых - граждане Таджикистана, четвертый - Молдавии.

Как утверждается, задержанные планировали совершить в столице "серию резонансных террористический акций" с применением мощных самодельных бомб. Теракты, заявляет спецслужба, готовились по прямому указанию эмиссара ИГ, который находится в Турции и объявлен Таджикистаном в международный розыск.

В ходе обысков по адресам в Москве и Подмосковье, далее говорится в сообщении, изъяты автоматы и патроны к ним, готовые самодельные бомбы и "значительное количество смесевого взрывчатого вещества для изготовления взрывного устройства большой мощности". На видеозаписи, распространенной ФСБ, продемонстрированы также пистолеты и гранаты.

Задержание подозреваемых. Съемка ФСБ:

Между тем РИА "Новости" со ссылкой на неназванный источник в правоохранительных структурах передает, что днем в четверг в 18-этажном жилом доме по адресу ул. Наметкина, 11 в юго-западном московском районе Черемушки силовики обезвредили бомбу, которая была заложена в квартире на 10-м этаже во 2-м подъезде. По информации агентства, из дома эвакуировали 145 человек, в том числе 19 детей.

В то же время Интерфакс со ссылкой на очевидцев пишет, что силовиками был оцеплен соседний дом - по адресу Наметкина, 9.

Связаны ли обнаружение бомбы и задержания, проведенные ФСБ, не уточняется.