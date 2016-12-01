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Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор 70-летнему нижегородцу Тагиру Хасанову и сократил срок его наказания на пять месяцев. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

Коллегия ВС в составе судей Александра Воронова, Сергея Сокерина и Олега Дербилова исключила из приговора по части 1 статьи 205.1 УК (содействие террористической деятельности) показания депортированных граждан Узбекистана, но оставила его без изменения. Из приговора по части 1 статьи 222 (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия или боеприпасов) суд исключил "приобретение" и "ношение", сократив срок наказания с года до девяти месяцев лишения свободы. Путем сложения сроков окончательный приговор Хасанову - пять лет и один месяц лишения свободы.

Суд согласился приобщить к делу только справки о состоянии здоровья Хасанова. Адвокаты Марат Ашимов и Вадим Жуковский также просили допросить по видеосвязи депортированных жильцов Хасанова, приобщить к делу новые адвокатские опросы, предоставить материалы оперативно-разыскных мероприятий, провести экспертизу по слову "шахид". Однако все эти ходатайства суд отклонил.

Между тем адвокаты нашли троих бывших жильцов Хасанова, граждан Узбекистана. Те рассказали, что в полиции их били, потом дали на подпись показания. Они не поняли текст, но подписали его, так как переводчик заверил их, что "все нормально". С хозяином квартиры жильцы практичеки не общались, они приходили туда только ночевать.

"Я к этим делам ничем не причастен. Я не преступник... Прошу меня оправдать" - сказал сам Хасанов, участвовавший в заседании по видеосвязи.

Хасанов попал в поле зрения ФСБ, поскольку в 2014 году в его квартире снимал угол житель Ингушетии Багдан Умаров. Сейчас он находится в международном розыске как участник незаконных вооруженных формирований в Сирии. По версии следствия, Умаров отправился в Сирию именно под влиянием Хасанова. По мнению Ашимова, эта версия несостоятельна. Когда Умаров поехал "защищать "Исламское государство", в Сирии уже находился его родной брат Башир Умаров, к тому времени объявленный в международный розыск.

11 марта при обыске в квартире Хасанова были найдены пять патронов. Экспертиза показала, что на боеприпасах якобы имеется кровь подсудимого. При этом за две недели до обыска в квартире Хасанова побывали полицейские ОП "Канавинский". Они препроводили Хасанова и его квартиросъемщиков из Узбекистана в отдел под предлогом проверки соблюдения визового режима. Там им задавали вопросы об Умарове.

"Если человек действительно причастен к тому, в чем его обвинили, после опроса в полиции он первым делом должен был обезопасить себя, избавившись от улик в своем доме. Если бы, конечно, знал, что у него есть патроны. Но этого не произошло. А как на патронах могла оказаться его кровь? Обыскивали его квартиру, но в рамках уголовного дела по Умарову. У следствия появилась информация, что Умаров жил в квартире Хасанова, поэтому они решили ее обыскать. Что они хотели там найти через полтора года, как Умаров съехал оттуда? Но, видимо, стояла цель задержать Хасанова, поэтому появились боеприпасы. Но как объяснить, зачем они были ему нужны? Никогда в жизни мой подзащитный не имел дела с оружием", - заявил Ашимов.

Ашимов, говоря о причинах возбуждения дела в отношении Хасанова, отметил, что статья 205.1 УК относительно новая. Очевиден рост числа обвинений по ней. "Может, статистика им нужна", - предположил адвокат.

27 июля выездная коллегия Московского окружного военного суда приговорила Хасанова к 5,5 годам колонии общего режима ( ВИДЕО). Сам подсудимый своей вины не признал. Защитники Хасанова назвали приговор незаконным и необоснованным и заявили, что судебное решение будет обжаловано.

На момент ареста в марте нынешнего года Хасанов имел инвалидность III группы. У него была масса тяжелых заболеваний, в том числе ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и болезни почек. В мае политзек перенес очередной инфаркт, а некоторое время назад у него обнаружили туберкулез. 22 октября Ашимов сообщил, что Хасанова разбил паралич. 16 октября Хасанова парализовало ноги. На встречу с адвокатом, назначенную на другой день, больного принесли на руках. Далее патологический процесс продолжился, и вскоре политзек оказался парализован почти полностью. "Он не может самостоятельно кушать и справлять нужду", - заметил Ашимов.

При этом, отметил адвокат, если до приговора администрация СИЗО-1 в Нижнем Новгороде оказывала Хасанову медицинскую помощь "по мере их возможностей", то в дальнейшем лечить политзека перестали.

Среди мусульман Нижнего Новгорода Хасанов пользуется авторитетом. Он дважды совершил хадж в Мекку, оказывал содействие в обустройстве мечетей, помогал нуждающимся. Был инициатором постройки новой мечети в городе.