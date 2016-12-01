О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/Russia/Politzeki/m.257118.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/Russia/Politzeki/m.257118.html
Также: Политзеки, Тюрьма, Здоровье, Право, Пытки, Спецслужбы, Религия, Ксенофобия, Россия, Общество, Политика

новость Верховный суд сократил срок Хасанову на пять месяцев

01.12.2016
Тагир Хасанов и его адвокат. Кадр трансляции из СИЗО
Тагир Хасанов и его адвокат. Кадр трансляции из СИЗО
Реклама

Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор 70-летнему нижегородцу Тагиру Хасанову и сократил срок его наказания на пять месяцев. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

Коллегия ВС в составе судей Александра Воронова, Сергея Сокерина и Олега Дербилова исключила из приговора по части 1 статьи 205.1 УК (содействие террористической деятельности) показания депортированных граждан Узбекистана, но оставила его без изменения. Из приговора по части 1 статьи 222 (незаконное приобретение, хранение, ношение оружия или боеприпасов) суд исключил "приобретение" и "ношение", сократив срок наказания с года до девяти месяцев лишения свободы. Путем сложения сроков окончательный приговор Хасанову - пять лет и один месяц лишения свободы.

Суд согласился приобщить к делу только справки о состоянии здоровья Хасанова. Адвокаты Марат Ашимов и Вадим Жуковский также просили допросить по видеосвязи депортированных жильцов Хасанова, приобщить к делу новые адвокатские опросы, предоставить материалы оперативно-разыскных мероприятий, провести экспертизу по слову "шахид". Однако все эти ходатайства суд отклонил.

Между тем адвокаты нашли троих бывших жильцов Хасанова, граждан Узбекистана. Те рассказали, что в полиции их били, потом дали на подпись показания. Они не поняли текст, но подписали его, так как переводчик заверил их, что "все нормально". С хозяином квартиры жильцы практичеки не общались, они приходили туда только ночевать.

"Я к этим делам ничем не причастен. Я не преступник... Прошу меня оправдать" - сказал сам Хасанов, участвовавший в заседании по видеосвязи.

Хасанов попал в поле зрения ФСБ, поскольку в 2014 году в его квартире снимал угол житель Ингушетии Багдан Умаров. Сейчас он находится в международном розыске как участник незаконных вооруженных формирований в Сирии. По версии следствия, Умаров отправился в Сирию именно под влиянием Хасанова. По мнению Ашимова, эта версия несостоятельна. Когда Умаров поехал "защищать "Исламское государство", в Сирии уже находился его родной брат Башир Умаров, к тому времени объявленный в международный розыск.

11 марта при обыске в квартире Хасанова были найдены пять патронов. Экспертиза показала, что на боеприпасах якобы имеется кровь подсудимого. При этом за две недели до обыска в квартире Хасанова побывали полицейские ОП "Канавинский". Они препроводили Хасанова и его квартиросъемщиков из Узбекистана в отдел под предлогом проверки соблюдения визового режима. Там им задавали вопросы об Умарове.

"Если человек действительно причастен к тому, в чем его обвинили, после опроса в полиции он первым делом должен был обезопасить себя, избавившись от улик в своем доме. Если бы, конечно, знал, что у него есть патроны. Но этого не произошло. А как на патронах могла оказаться его кровь? Обыскивали его квартиру, но в рамках уголовного дела по Умарову. У следствия появилась информация, что Умаров жил в квартире Хасанова, поэтому они решили ее обыскать. Что они хотели там найти через полтора года, как Умаров съехал оттуда? Но, видимо, стояла цель задержать Хасанова, поэтому появились боеприпасы. Но как объяснить, зачем они были ему нужны? Никогда в жизни мой подзащитный не имел дела с оружием", - заявил Ашимов.

Ашимов, говоря о причинах возбуждения дела в отношении Хасанова, отметил, что статья 205.1 УК относительно новая. Очевиден рост числа обвинений по ней. "Может, статистика им нужна", - предположил адвокат.

27 июля выездная коллегия Московского окружного военного суда приговорила Хасанова к 5,5 годам колонии общего режима ( Видео ВИДЕО). Сам подсудимый своей вины не признал. Защитники Хасанова назвали приговор незаконным и необоснованным и заявили, что судебное решение будет обжаловано.

На момент ареста в марте нынешнего года Хасанов имел инвалидность III группы. У него была масса тяжелых заболеваний, в том числе ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и болезни почек. В мае политзек перенес очередной инфаркт, а некоторое время назад у него обнаружили туберкулез. 22 октября Ашимов сообщил, что Хасанова разбил паралич. 16 октября Хасанова парализовало ноги. На встречу с адвокатом, назначенную на другой день, больного принесли на руках. Далее патологический процесс продолжился, и вскоре политзек оказался парализован почти полностью. "Он не может самостоятельно кушать и справлять нужду", - заметил Ашимов.

При этом, отметил адвокат, если до приговора администрация СИЗО-1 в Нижнем Новгороде оказывала Хасанову медицинскую помощь "по мере их возможностей", то в дальнейшем лечить политзека перестали.

Среди мусульман Нижнего Новгорода Хасанов пользуется авторитетом. Он дважды совершил хадж в Мекку, оказывал содействие в обустройстве мечетей, помогал нуждающимся. Был инициатором постройки новой мечети в городе.

Оставить комментарий Обсудить
01.12.2016
в блоге Блоги
12461
Дарья Костромина 10.11.2016
в блоге Дело лежачего террориста

новость Новости по теме
22.10.2016 Политзека Хасанова в нижегородском СИЗО разбил паралич →
27.07.2016 70-летний нижегородец получил пять с половиной лет за "пособничество терроризму" →
Фото и Видео
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
27580
Play own
Вечер политзеков: письма и немного денег
27581
Play own
Алексей Гаскаров выходит на свободу
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Семь лет за смску
Оксана Севастиди. Фото с личной страницы
статья Народ и война
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Послание Путина
Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Фото: kremlin.ru
новость Украина начала ракетные учения
Ракетные стрельбы на юге Украины. Фото: 112.ua
статья Трусики и идеалы
РЕКЛАМА
Loading...
новость Эрдоган объяснился перед Путиным
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: akparti.org.tr
статья История киевского бунта
Сергей Хаджинов
новость Лорд отрезвил Чечню
Магомед Даудов (Лорд). Фото: parlamentchr.ru
новость Лавров: США давят на Россию
Сергей Лавров. Фото: mid.ru
новость Маруани: Не вернусь в Россию
Дидье Маруани. Фото: facebook.com/Didier.Marouani.et.spAce
новость Концепция внешней политики
МИД. Фото А.Карпюк/Грани.Ру
новость США против "тайного влияния" России
Конгресс США. Фото: house.gov
новость Маруани обвиняет Киркорова
Задержание Дидье Маруани. Кадр видеозаписи
новость Дипломатия против монгольского рэпа
С. Амармандах. Источник: unuudur.mn
новость Компенсации по делу Евсюкова
Алена Дудаль. Фото: openinform.ru
новость ОПЕК уменьшает добычу
Логотип ОПЕК
статья Путин и его бомба
Виталий Портников
в блоге Немцов и убийцы
12461
новость Монумент Неизвестного осквернили
Оскверненный монумент под Магаданом. Фото: @Kurnaeva_tanya
новость Крым: угрозы за Небесную сотню
Табличка "вулиця Героїв Небесної сотні" на доме Владимира Балуха. Источник: crimeahrg.org