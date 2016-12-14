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новость Контрактник из Владикавказа получил пять лет как вербовщик ИГ

14.12.2016
Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото: ovs.skav.sudrf.ru
Северо-Кавказский окружной военный суд. Фото: ovs.skav.sudrf.ru
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Коллегия Северо-Кавказского окружного военного суда (Ростов-на-Дону) под председательством Максима Ивченко приговорила старшего сержанта - контрактника Зафара Холова к пяти годам общего режима с лишением воинского звания, объявив подсудимого вербовщиком "Исламского государства". Об этом сообщает Don24.Ru.

Холов был признан виновным по части 1 статьи 205.1 УК (содействие терроризму), предусматривающей от 5 до 10 лет колонии. Прокурор запрашивал для подсудимого 5 лет 8 месяцев общего режима со штрафом 200 тысяч рублей и лишением звания.

Сам Холов признал вину и пошел на сделку с прокуратурой. Судебное разбирательство прошло в особом порядке - без допроса свидетелей и анализа доказательств. Слушания, включая оглашение приговора, заняли одно заседание.

При этом в последнем слове Холов просил "не наказывать его дважды за одну ошибку" и не лишать звания старшего сержанта, которое он "заработал собственной кровью". "Я никогда не был радикалом, - уверял подсудимый. - Это были просто неправильные разговоры, и умысла склонить его (сослуживца, которого Холов якобы вербовал. - Ред.) к тому, чтобы уехать, у меня не было".

Тем не менее судьи проигнорировали просьбу старшего сержанта. При этом они указали на ряд смягчающих обстоятельств в деле. Было отмечено, что за 15 лет службы подсудимый имел только положительные характеристики. Упоминалось также наличие у контрактника детей 2 и 5 лет.

Сам Холов подчернул на суде, что участвовал в ряде "контртеррористических операций" на Северном Кавказе, признан ветераном боевых действий и имеет медаль Минобороны "За выслугу лет".

Согласно фабуле дела, уроженец Таджикистана Холов, командовавший отделением войсковой части во Владикавказе, в 2015 году провел с сослуживцем несколько бесед, в которых склонял его к тому, чтобы отправиться в Сирию и присоединиться к ИГ. Сослуживец имел звание капитана и был специалистом по зенитно-ракетным системам. Как утверждается, Холов действовал "посредством уговоров, убеждений или иных форм психологического воздействия".

161.Ru уточняет, что первая беседа прошла летом прошлого года в госпитале, где старший сержант и капитан находились на лечении. После выписки обоих Холов продолжил "давление на военнослужащего" уже в части.

В начале декабря 2015-го Холов был арестован.

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14.12.2016

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