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В Красноярске прокуратура оштрафовала ресторан тибетской кухни Buddha Bar на 30 тысяч рублей за "оскорбление чувств верующих". Об этом сообщает на своей странице представитель заведения Наталия Мязина.

"Будда бар признали виновными в оскорблении чувств верующих буддистов Калмыкии, Тувы и Бурятии, и теперь мы должны заплатить штраф 30 тысяч рублей, переименоваться и убрать изображения буддистских божеств. Ржем дома с мужем в два горла. Говорю ему, что ж ты такой, за что оскорбил столько народа?" - написала она.

3 ноября Мязина сообщала, что донос в прокуратуру на Buddha Bar написала приезжая из Петербурга. "Ведется расследование - вызывают религиоведа и будут отправлять запрос в дацан в Бурятию", - рассказала она.

8 ноября прокуратура Кемеровской области выявила нарушения законодательства в работе Buddha Bar в Новокузнецке. "В прокуратуру обратилась гражданка, которая сообщила о нарушениях. После прокурорской проверки факт нарушений подтвердился, на основании чего генеральному директору заведения было внесено представление об устранении нарушений законодательства о рекламе и свободе вероисповедания. В течение месяца нарушения должны быть устранены", - сообщил представитель прокуратуры.

В прокуратуре нарушением сочти то, что в центре бара стояла статуя Будды, при этом в заведении продавали спиртные напитки и табачную продукцию, а также проводили развлекательные вечера.

В России ночные клубы, оформленные в буддистском стиле, работают в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Оренбурге, Тюмени, Таганроге и других городах. Четыре месяца назад жительница Улан-Удэ опубликовала на сайте Change.org петицию с требованием провести проверку и запретить такие бары. "Подобное отношение к буддийской религии и древней философской традиции является грубым и непозволительным нарушением прав и чувств верующих по всей России", - говорится в петиции. К настоящему времени подписи под обращением поставили около семи тысяч человек.

18 ноября пресс-служба регионального управления СКР по Республике Тыва сообщила о возбуждении уголовного дела о публичном оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК) по факту публикации в соцсети фотографии девушки, закинувшей ногу на буддийский молитвенный барабан в центре Кызыла. По мнению следователей, героиня снимка "тем самым осквернила ритуальное сооружение".

"Органы предварительного следствия обращаются за помощью к населению столицы и республики для установления личности самой девушки, а также возможных очевидцев и свидетелей произошедшего события, - говорится в сообщении. - Конфиденциальность гарантируется".