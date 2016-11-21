О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.256837.html
Также: Право, Религия, Регионы, Общество, Россия, Политика

новость В Красноярске Buddha Bar оштрафован за оскорбление чувств верующих

21.11.2016
Buddha Lounge Bar в Красноярске. Фото со страницы заведения
Buddha Lounge Bar в Красноярске. Фото со страницы заведения
Реклама

В Красноярске прокуратура оштрафовала ресторан тибетской кухни Buddha Bar на 30 тысяч рублей за "оскорбление чувств верующих". Об этом сообщает на своей странице представитель заведения Наталия Мязина.

"Будда бар признали виновными в оскорблении чувств верующих буддистов Калмыкии, Тувы и Бурятии, и теперь мы должны заплатить штраф 30 тысяч рублей, переименоваться и убрать изображения буддистских божеств. Ржем дома с мужем в два горла. Говорю ему, что ж ты такой, за что оскорбил столько народа?" - написала она.

3 ноября Мязина сообщала, что донос в прокуратуру на Buddha Bar написала приезжая из Петербурга. "Ведется расследование - вызывают религиоведа и будут отправлять запрос в дацан в Бурятию", - рассказала она.

8 ноября прокуратура Кемеровской области выявила нарушения законодательства в работе Buddha Bar в Новокузнецке. "В прокуратуру обратилась гражданка, которая сообщила о нарушениях. После прокурорской проверки факт нарушений подтвердился, на основании чего генеральному директору заведения было внесено представление об устранении нарушений законодательства о рекламе и свободе вероисповедания. В течение месяца нарушения должны быть устранены", - сообщил представитель прокуратуры.

В прокуратуре нарушением сочти то, что в центре бара стояла статуя Будды, при этом в заведении продавали спиртные напитки и табачную продукцию, а также проводили развлекательные вечера.

В России ночные клубы, оформленные в буддистском стиле, работают в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Оренбурге, Тюмени, Таганроге и других городах. Четыре месяца назад жительница Улан-Удэ опубликовала на сайте Change.org петицию с требованием провести проверку и запретить такие бары. "Подобное отношение к буддийской религии и древней философской традиции является грубым и непозволительным нарушением прав и чувств верующих по всей России", - говорится в петиции. К настоящему времени подписи под обращением поставили около семи тысяч человек.

18 ноября пресс-служба регионального управления СКР по Республике Тыва сообщила о возбуждении уголовного дела о публичном оскорблении чувств верующих (часть 2 статьи 148 УК) по факту публикации в соцсети фотографии девушки, закинувшей ногу на буддийский молитвенный барабан в центре Кызыла. По мнению следователей, героиня снимка "тем самым осквернила ритуальное сооружение".

"Органы предварительного следствия обращаются за помощью к населению столицы и республики для установления личности самой девушки, а также возможных очевидцев и свидетелей произошедшего события, - говорится в сообщении. - Конфиденциальность гарантируется".

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
21.11.2016
статья Статьи по теме
Пикет христиан против преследований за "оскорбление чувств верующих". Фото: Грани.Ру

Всех оскорбляющих радость

Юрий Тимофеев, 29.06.2016

Доносы и репрессии за "оскорбление чувств верующих" противоречат учению Христа. Чтобы напомнить об этом, группа христиан проводит в Москве пикеты в защиту преследуемых за "антирелигиозные" посты в интернете. Пикетчики не просто вступаются за гонимых, но и смело говорят о сути сегодняшнего государственного православия. ВИДЕО.
Виктор Краснов. Фото: "ВКонтакте"

Борьба с богозаступниками

Дмитрий Борко, 01.03.2016

В Ставрополе завершается суд над блогером Виктором Красновым. За спор в одной из групп "ВКонтакте" на религиозную тему его обвинили в оскорблении чувств верующих. Краснова месяц продержали в психбольнице и признали вменяемым. Суд может отправить его в колонию на год. Краснову поступают угрозы. Он рассказал "Граням" о том, как отбивается от инквизиции.

Александр Скобов. Courtesy photo

Обуздание чувств

Александр Скобов, 08.01.2015

Никакой пощады чувствам тех, кто пытается их оградить, навязывая силой свои религиозные запреты людям, их чувств не разделяющим. И я полностью поддерживаю призыв Михаила Ходорковского продемонстрировать неподчинение распоясавшимся религиозным мракобесам, публикуя карикатуры из Charlie Hebdo.

новость Новости по теме
18.11.2016 В Тыве объявили в розыск девушку за "осквернение" буддистского молитвенного барабана →
18.11.2016 В Петербурге священники протестовали против закона об оскорблении чувств верующих →
14.11.2016 У защитников московского парка Торфянка прошли обыски →
31.10.2016 РПЦ: Мы вступимся за Соколовского, если он извинится →
03.09.2016 Суд арестовал екатеринбургского блогера Соколовского за ловлю покемонов в храме →
02.09.2016 В Екатеринбурге в отношении блогера возбуждено дело за ловлю покемонов в храме →
10.08.2016 Приговор за отзыв о крещенских купальщиках оставлен в силе →
01.06.2016 За вывешивание чучела на поклонном кресте дали 230 часов обязательных работ →
31.05.2016 В Бердске за отзыв о крещенском купании в проруби дали 1 год 3 месяца реального срока →
30.05.2016 В Кировской области за порчу поклонного креста дали год ограничения свободы →
05.05.2016 В России за пять лет втрое выросло число осужденных за экстремизм →
14.03.2016 Адвокат Краснова просит проверить статью об оскорблении чувств верующих →
Фото и Видео
27847
Play own
Бог поругаем не бывает
27845
Play own
Пытки Дадина: задержания в Москве
Пикет против разгрома ОНК. Фото Юрия Тимофеева/Грани.Ру
Протест против разгрома ОНК (5 фото)
27554
Play own
Апелляция Карпюка и Клыха. Савченко в Москве
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
статья "Обама - евнух"
статья Кадыров, Сечин и Улюкаев
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Асад бомбит больницу: видео
В приемном покое детской больницы в восточном Алеппо во время налета. Источник: AP
статья Улюкаев и Крым
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua
РЕКЛАМА
Loading...
новость НДФЛ может стать прогрессивным
Ольга Голодец. Фото пресс-службы правительства
новость РКН давит на Opera
Изображение с сайта opera.com
новость В Крыму арестованы новые "диверсанты"
Задержание Алексея Стогния. Кадр оперативной съемки ФСБ
новость Путин об аресте Улюкаева
Владимир Путин и Алексей Улюкаев. Фото: kremlin.ru
новость WADA отказалось от российских денег
Логотип Всемирного антидопингового агентства
новость Клыху просят добавить срок
Станислав Клых в суде, 06.09.2016
новость Саркози проиграл праймериз
Николя Саркози. Кадр телеобращения
статья Говорухин против Путина
Илья Мильштейн
статья Дорога к Трампу
Владимир Абаринов
новость Крым: очередной "диверсант"
Владимир Присич. Кадр "России-1"
в блоге Почему Шевченко русский
383
новость ЕС продлит санкции
Флаг Евросоюза
новость Эрдоган: ШОС вместо Евросоюза
Реджеп Тайип Эрдоган. Фото: albawaba.com
новость РКН и "Конек-Горбунок"
Издания серии "Школьная библиотека"
новость Губернатор лишился званий
Вадим Потомский. Фото: kprf.ru
статья Россия после Крымнаша: анализ
Кирилл Рогов. Кадр Грани-ТВ