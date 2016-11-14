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новость У защитников московского парка Торфянка прошли обыски

14.11.2016
Баннер в защиту Торфянки. Кадр Грани-ТВ
Баннер в защиту Торфянки. Кадр Грани-ТВ
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В квартирах защитников московского парка Торфянка прошли обыски. Об этом на своей странице в Фейсбуке сообщила основатель проекта "Русь сидящая" Ольга Романова.

По ее словам, обыски без присутствия адвокатов прошли у юриста Марины Веригиной, консультировавшей активистов, и ее мужа Владимира Гречанинова. После обыска их посадили в автозак и увезли.

У Натальи Федоровой полицейские оцепили подъезд и не дали соседям быть понятыми, пояснив, что понятых они привезли с собой. Вместе с Натальей в автозак посадили ее мать-инвалида, мужа Бориса, восемнадцатилетнюю дочку Дарью.

Активиста Павла Алексеева после обыска отвели в автозак вместе с несовершеннолетним сыном Александром. Евгения Лебедева и его жену Валентину посадили в автозак вместе с несовершеннолетней дочерью.

Обыск также прошел у активиста Владислава Кузнецова и его жены Светланы Кузнецовой. Нет связи с еще несколькими семьями защитников Торфянки.

По информации "ОВД-Инфо", задержанных активистов привезли в Следственное управление Следственного комитета по Северо-Восточному административному округу Москвы на 17-й проезд Марьиной рощи.

По данным источников РБК, каждого задержанного конвоировали около 15-20 сотрудников МВД, а всю спецоперацию снимали журналисты телеканала НТВ. Задержанным вручили повестки по статье 148 УК ("нарушение права на свободу совести и вероисповеданий), предусматривающей наказание за оскорбление чувств верующих.

Православные клирики хотят построить в Торфянке церковь. Против этого выступают местные жители; их акции протеста продолжаются с июня 2015 года. Решение о постройке было принято незаконно. Осенью 2015 года градостроительно-земельная комиссия Москвы признала это и решение отменила, потребовав демонтировать стройплощадку в парке. Однако этого до сих пор сделано не было.

При этом на защитников парка неоднократно нападали православные боевики. В ночь на 13 февраля боевики "Сорока сороков" попытались начать самовольную постройку церкви, однако полиция попытку пресекла.

В ночь на 3 марта лагерь активистов, ведущих круглосуточное дежурство в парке, был снесен под прикрытием полиции. Силовики выгнали экозащитников из палатки и оттеснили, тогда как неизвестные люди, приехавшие на "Газели" погрузили палатку и вещи активистов к себе в машину, а позже увезли. Как выяснилось, эта "Газель" принадлежит управе Лосиноостровского района.

В ночь на 29 августа полиция задержала в парке 12 человек, заявив, что активисты ломали забор вокруг предполагаемого места застройки.

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14.11.2016
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