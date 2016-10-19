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новость "Ведомости" обжаловали решение суда по иску Сечина

19.10.2016
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
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Газета "Ведомости" обжаловала решение суда, который удовлетворил иск о защите неприкосновенности частной жизни главы "Роснефти" Игоря Сечина. Как передает Интерфакс, об этом сообщила пресс-секретарь Останкинского суда Москвы Кристина Быстрова.

Ранее суд в полном объеме удовлетворил иск Сечина к "Ведомостям". "Признать публикацию статьи нарушением права на частную жизнь, обязать ответчиков удалить статью с сайта, опубликовать информацию о решении суда и уничтожить все имеющиеся в распоряжении редакции экземпляры", - огласила решение судья Альбина Хуснетдинова.

Сечин просил суд уничтожить все имеющиеся в распоряжении редакции экземпляры номера со статьей о его доме в Барвихе. В числе других исковых требований олигарха - удаление статьи "Сечин вьет гнездо в Барвихе" с сайта издания, публикация в печатной версии и на сайте газеты решения суда и запрет перепечатки статьи или ее фрагментов. Материальных претензий к газете Сечин не высказал.

Об иске Сечина стало известно 30 августа. Олигарх обвинил издание в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Статья журналиста Рината Сагдиева о новом доме на Рублевке, который Сечин строит возле клинического санатория управделами президента "Барвиха", была опубликована 20 июля. Как сообщалось, земельный участок площадью 3 гектара расположен в центре нового поселка, у которого пока нет названия. Стоимость участка по рыночным ценам 2014 года составила 60 миллионов долларов.

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев назвал статью "Ведомостей" заказной.

18 августа Сечин подал иск к "Новой газете" в связи с публикацией ею статьи о роскошной яхте олигарха, которой пользуется преимущественно его жена. 10 октября иск был удовлетворен.

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19.10.2016

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