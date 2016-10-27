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Также: Россия, Экономика, Политика | Персоны: Игорь Сечин, Михаил Леонтьев

новость В "Роснефти" назвали бредом оценку Forbes зарплаты Сечина

27.10.2016
Михаил Леонтьев. Фото: er.ru
Михаил Леонтьев. Фото: er.ru
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Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев считает бредом очередную оценку журналом Forbes зарплаты главы компании Игоря Сечина. Об этом он сказал в интервью Business FM.

По словам Леонтьева, Forbes в ходе составления очередного рейтинга зарплат топ-менеджеров оценил зарплату Сечина в 13 миллионов долларов и обратился в пресс-службу компании за комментарием. "На самом деле никакого официального ответа на этот бред давать невозможно, если люди больные, надо к доктору обращаться. Я просто напоминаю, что нынешний владелец Forbes как раз вроде рассказывал, что они не будут заниматься дешевыми сенсациями, политизацией и так далее, что их интересует ниша солидного, респектабельного журнала о людях, о жизни. Но нет же! Болезнь, очевидно, заразна, передается каким-то образом", - сказал пресс-секретарь.

Леонтьев отметил, что Сечин уже выигрывал суд у Forbes. 1 августа 2014 года Савеловский суд Москвы удовлетворил иск главы "Роснефти" о защите чести и достоинства. Журнал, а также выступавшая соответчиком по иску газета "Комсомольская правда, обязали опровергнуть заявление, что Сечин - самый высокооплачиваемый топ-менеджер России.

Поводом для иска послужила опубликованная в декабре 2013 года статья "Последний конкистадор: как Игорь Сечин ведет борьбу за нефтяное господство". В ней утверждалось, что высказывания Сечина привели к обвалу котировок "ТНК-BP Холдинг" после покупки ТНК-BP "Роснефтью". Это привело к тяжелым финансовым потерям для миноритариев холдинга.

Кроме того, по версии Forbes рейтинг "25 самых дорогих топ-менеджеров России — 2013" возглавил Сечин, заработавший за 2012 год 50 миллионов долларов.

Суд признал сведения, распространенные журналом в статье о Сечине, не соответствующими действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.

В 2014 году Forbes не стал включать Сечина в рейтинг из-за процесса. Однако в 2015 году журнал поставил главу "Роснефти" на третье место с вознаграждением в 17,5 миллионов.

В декабре 2014 года Леонтьев назвал обсуждение зарплаты Сечина "коммунистической пропагандой". Пресс-секретарь отметил, что возвращаться к этому вопросу нет смысла. Он обвинил "либерально-западнические издания" в раздувании "нездоровой ненависти" к имеющим высокие доходы.

В июне этого года Сечин заявил, что выплаты членам правления "Роснефти" должны соответствовать мировым уровням во избежание перетока кадров. "Размер доходов топ-менеджмента соответствует уровню крупных российских компаний, и должен быть сопоставим с уровнем мировых компаний, иначе мы столкнемся с перетоком квалифицированных кадров", - пояснил он. Также Сечин высказался против обнародования зарплат топ-менеджеров компании. "Индивидуальные размеры доходов относятся к персональным данным и не подлежат раскрытию", - подчеркнул глава "Роснефти". - Гарантирую, что ни один топ-менеджер не имеет побочных доходов".

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27.10.2016

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