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Поданный "Роснефтью" иск к РБК и его журналистам на сумму 3 миллиарда рублей - месть за проведенные ими расследования. Об этом заявила бывший шеф-редактор медиахолдинга Елизавета Осетинская.

"Все это сильно смахивает на месть "по совокупности": за офшоры, за МГУ, за Сибур, за Восточный, за бордюры, за солдат, за церковь. Так сказать, за маму, за папу. Месть журналистам - за то, что "оборзели". Хозяину компании - за то, что допустил, позволил", - написала Осетинская.

Бывший шеф-редактор сравнила иск к РБК с делом ЮКОСа. "Это копия дела ЮКОСа, только хуже, потому что тогда была надежда, "что так быть не может", а теперь такой надежды совсем нет. Абсурдность и избыточность (размером с выручку медийной части компании) очевидна. Дальше легко можно представить заход на банкротство прибыльного (см последнюю отчетность РБК) бизнеса", - отметила Осетинская.

В России "выкручивают руки журналистам", считает Осетинская. "Вкупе с остальными историями - про уничтожение тиража "Ведомостей" и т.д. - это даже не сигнал, а констатация: никакого медиабизнеса вам не будет, сидите по лавкам и чтобы рты были закрыты", - пишет она.

В четверг на заседании в Арбитражном суде Москвы "Роснефть" потребовала взыскать с РБК и трех авторов статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP 3,124 миллиарда рублей за репутационный вред. Представитель госкомпании заявил, что если оспариваемые истцом сведения не будут признаны не соответствующими действительности, то это неумолимо нанесет ущерб репутации компании.

В свою очередь представитель РБК назвала заявленные требования "проявлением недобросовестности истца". "Данные изменения требований на четвертом заседании - средство запугивания и психологического давления", - сказала она. Судебное заседание отложено на 11 ноября.

11 апреля РБК опубликовало статью Тимофея Дзядко, Людмилы Подобедовой и Максима Товкайло "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP". В ней сообщалось, что президент "Роснефти" Игорь Сечин просит правительство ограничить права покупателей приватизируемых акций, опасаясь, что BP соберет блокирующий пакет компании в ходе приватизации 19,5 процента ее акций. В статье со ссылкой на неназванных федеральных чиновников говорилось, что покупателей акций "Роснефти" обяжут не заключать акционерное соглашение с BP, владеющей 19,75 процента акций госкомпании.

В "Роснефти" заявили, что сотрудничество с BP носит долгосрочный характер, а опубликованная информация ложная. 26 апреля госкомпания подала иск к авторам статьи, а также к компании "Бизнес-пресс" - учредителю и издателю газеты. В иске утверждалось, что в статье приведены ложные сведения, которые порочат честь и деловую репутацию "Роснефти".

"Роснефть" также в своем заявлении потребовала "опровергнуть ложные сведения, опубликованные на сайте и распространяемые другими средствами массовой информации". Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев заявлял тогда, что вся статья - это "выдумка журналистов".

13 мая стало известно об увольнении практически всего руководства РБК. Как утверждалось, гендиректор РБК Николай Молибог уволил главреда газеты РБК Максима Солюса. Сразу после этого об увольнении заявили Осетинская и главред информагентства РБК Роман Баданин.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отверг предположения, что чистка в РБК связана с давлением власти на холдинг и что отставки были произведены с ведома Кремля.

Осетинская, однако, утверждала, что увольнение связано с публикацией статей по документам Панамского архива. Также она добавила, что когда были опубликованы документы об офшорах с упоминанием имени Сергея Ролдугина, то она попросила журналистов РБК искать материал на него. Reuters сообщало, что последней каплей для Кремля стала публикация 11 мая статьи о разведении устриц у дворца Путина в Геленджике.