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новость Послание от Марка

Фейсбук передал в Конгресс отчет о покупках рекламы из России
03.10.2017
Корпус штаб-квартиры Facebook. Менло-Парк, Калифорния. Фото: Википедия
Корпус штаб-квартиры Facebook. Менло-Парк, Калифорния. Фото: Википедия
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Администрация Фейсбука передала комитетам по разведке Сената и Палаты представителей США полный отчет о размещении в соцсети политической рекламы из России. Об этом сообщается на сайте компании.

Политическую рекламу, которая могла иметь российское происхождение, посмотрели около 10 миллионов пользователей, заявил вице-президент Фейсбука по публичной политике и коммуникациям Эллиот Шраге. "Большая часть объявлений была сосредоточена на социальных и политических аспектах широкого идеологического спектра, от темы сексуальных меньшинств до расовых и иммиграционных вопросов, а также о праве владения оружием", - заявил Шраге.

При этом до президентских выборов 2016 года пользователи увидели 44 процента таких постов, остальные 56 процентов были просмотрены после выборов, отметил Шраге. Это свидетельствует о том, что российские усилия вышли далеко за рамки вмешательства во время выборов и могут продолжаться и по сей день.

"Мы все больше понимаем, как злоупотребляли нашей службой, и мы продолжим расследование, чтобы узнать все, что можем. Однако мы полагаем, что наш случай - это всего лишь небольшая часть гораздо большей головоломки. Конгресс и специальный прокурор имеют больше возможностей сложить ее вместе, потому что они обладают гораздо более широкими полномочиями по расследованию и получению информации из других источников", - отметил вице-президент Фейсбука.

Сенатор Ричард Берр, возглавляющий комитет по разведке, в интервью CNN заявил, что Сенат не будет публиковать отчет Фейсбука, даже если администрация соцсети согласится на это. По его словам, это создало бы "плохой прецедент" для тех, кто предоставляет данные Конгрессу. "Если они дадут нам разрешение (на публикацию. - Ред.), тогда они должны выпустить его сами", - сказал Бэрр.

7 сентября администрации Фейсбука сообщила, что при анализе публикуемой в соцсети рекламы на предмет ее возможной связи с российским вмешательством в американские выборы были обнаружены около 3 тысяч подозрительных объявлений, которые были помещены примерно с 470 подставных страниц, связанных одна с другой и предположительно управлявшихся из России. Поскольку политика Facebook не допускает использования подставных страниц, они были удалены.

15 сентября The Wall Street Journal передавала, что администрация Фейсбука направила спецпрокурору США по расследованию вмешательства в выборы Роберту Мюллеру данные о продаже рекламы по запросам из России. Спецпрокурор получил копии рекламных объявлений, параметры фиктивных учетных записей, владельцы которых приобретали объявления, а также критерии заказчиков по определению целевой аудитории.

22 сентября исполнительный директор Фейсбука Марк Цукерберг пообещал сделать более прозрачным размещение политической рекламы в своем сервисе.

27 сентября стало известно, что комитет Сената США по разведке пригласил топ-менеджеров Фейсбука, Твиттера и Google на открытые слушания в Конгрессе, посвященные российскому вмешательству в выборы. Заседание назначено на 1 ноября.

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03.10.2017
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Владимир Абаринов

Штормовое предубеждение

Владимир Абаринов, 11.09.2017

Так, может, обеим сторонам и нужен такой режим - без казенного энтузиазма и умильных улыбок? Но этому modus vivendi скоро может прийти конец. Грядет новая мощная волна в расследовании Рашагейта. Сразу несколько комитетов Конгресса готовятся к продолжению слушаний, а спецпрокурор Роберт Мюллер скоро начнет допросы свидетелей.
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