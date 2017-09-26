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новость РКН угрожает заблокировать Фейсбук в 2018 году по закону о хранении данных

26.09.2017
Логотип Facebook
Логотип Facebook
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Владельцы Facebook должны в 2018 году перенести персональные данные российских пользователей в Россию, иначе соцсеть будет заблокирована, заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров. "Мы будем добиваться, чтобы 242-й закон (о хранении данных россиян в России. - Ред.) компанией Facebook был соблюден. В 2018 году все будет точно", - цитирует Интерфакс руководителя цензурного ведомства.

"Закон обязателен для всех. В любом случае мы или добьемся того, чтобы закон был исполнен, или компания прекратит работать на территории Российской Федерации, как, к сожалению, произошло с LinkedIn. Тут исключений нет", - сказал Жаров.

"Мы прекрасно осознаем, что Facebook имеет значительное количество пользователей на территории Российской Федерации, с другой стороны, мы понимаем, что это не уникальный сервис, есть и другие социальные сети", - добавил чиновник.

При этом он отметил, что до конца 2017 года Роскомнадзор не собирается проверять Фейсбук на соблюдение закона о персональных данных.

Жаров также напомнил о согласии администрации Twitter перенести данные пользователей в Россию до середины 2018 года. По его словам, до этого срока компанию проверять не будут.

В августе 2015 года "Ведомости" писали, что на встрече с Жаровым директор Facebook по общественной политике в Скандинавии, Центральной и Восточной Европе и России Томас Мируп Кристенсен заявил об отказе переносить данные. По сведениям издания, в компании не считают сведения о пользователях соцсети персональными данными и находят перенос серверов в Россию экономически невыгодным.

Администрация Фейсбука сотрудничает с американскими властями по делу о вмешательстве России в президентские выборы 2016 года. Компания передала спецпрокурору Роберту Мюллеру, ФБР и комитетам Конгресса данные о продаже подозрительной политической рекламы в соцсети по запросам из России, а основатель соцсети Марк Цукерберг пообещал сделать общедоступной информацию о заказчиках такой рекламы.

4 апреля сообщалось, что холдинг Rambler начал перевод в российскую юрисдикцию "Живого журнала". Сервера ЖЖ были перенесены в Россию в декабре 2016 года.

17 ноября прошлого года Роскомнадзор внес в реестр нарушителей персональных данных и заблокировал соцсеть LinkedIn. Решение заблокировать соцсеть за отказ перенести данные пользователей на территорию России ранее приняли по иску Роскомнадзора Таганский районный суд Москвы и Мосгорсуд. Это был первый случай блокировки на территории России крупной соцсети.

Закон о персональных данных требует хранить информацию о российских гражданах на территории России. В первоначальной редакции закон, подписанный Владимиром Путиным в июле 2014 года, вступал в силу с 1 сентября 2016-го. Однако затем этот срок перенесли на сентябрь 2015-го, несмотря на негативную реакцию бизнес-сообщества.

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26.09.2017
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