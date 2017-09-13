О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.263967.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.263967.html
Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Интернет, Мир, Политика

новость Трольная закупка

В Сенате США потребовали от соцсетей отчитаться о полученных из России деньгах
13.09.2017
Ричард Бёрр. Фото: burr.senate.gov
Ричард Бёрр. Фото: burr.senate.gov
Реклама

Администрации Фейсбука и других социальных сетей должны представить полный отчет об иностранном финансировании политических рекламных кампаний. Об этом заявил председатель комитета Сената США по разведке республиканец Ричард Бёрр, сообщает Bloomberg.

"Теперь, после того, как мы подняли тему социальных сетей, нам чрезвычайно важно получить полную отчетность от всех, кто работает в этой сфере, если на самом деле иностранные деньги могли быть использованы для финансирования любых действий в социальных сетях", - сказал сенатор.

Бёрр намерен выяснить, известно ли операторам социальных сетей что-то об иностранном финансировании политической рекламы в рамках избирательных кампаний Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. "Когда компания признает, что российские деньги нашли путь для влияния на ход голосования, у нас нет другого выбора, кроме как провести тщательное расследование", - заявил Бёрр. Однако, по словам сенатора, окончательное решение о проведении слушаний по этому вопросу еще не принято.

Сенатор-демократ Марк Уорнер также выступил за проведение сенатских слушаний о политической рекламе в соцсетях. "Я разочарован тем, что Фейсбук не поделился информацией о том, что россияне подталкивают людей к антимиграционным митингам, - сказал он. - Я думаю, что это верхушка айсберга. Предполагаю, что дальше будет больше".

Как отметил Уорнер, известно, что политическую рекламу в соцсетях продвигала "фабрика троллей" из Петербурга. Однако признаки подобной деятельности были замечены в Молдавии и других странах. Операторы социальных сетей должны предоставить больше информации, подчеркнул сенатор.

7 сентября в администрации Фейсбука сообщили, что при анализе публикуемой в соцсети рекламы на предмет ее возможной связи с российским вмешательством в прошлогодние президентские выборы в США были обнаружены около 3 тысяч подозрительных объявлений. Общая стоимость таких объявлений, помещенных с июня 2015 по май 2017 года, составила около 100 тысяч долларов. Покупки делались примерно с 470 подставных страниц, связанных одна с другой и предположительно управлявшихся из России. Поскольку политика Facebook не допускает использования подставных страниц, они были удалены.

Большинство рекламных объявлений, отмечается в отчете, не касались выборов непосредственно. Публикации были направлены на углубление противоречий по различным вопросам, таким как права ЛГБТ-сообщества, межрасовые взаимоотношения, иммиграция и право на ношение оружия.

Как говорилось в отчете Фейсбука, реклама подвергалась анализу при малейшем подозрении в ее российском происхождении. О результатах исследования администрация соцсети уведомила американские власти. К чему призывала реклама, помещенная уже после выборов, в отчете не пояснялось.

В понедельник издание The Daily Beast сообщило, что американцев призывали к акциям протеста с помощью управляемых из России анонимных аккаунтов в Фейсбуке. При этом использовались механизмы платной рекламы в соцсети. В частности, по данным издания, таким образом в августе 2016 года были организованы митинги в штате Айдахо против иммигрантов и мусульман.

Оставить комментарий Обсудить
13.09.2017
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Штормовое предубеждение

Владимир Абаринов, 11.09.2017

Так, может, обеим сторонам и нужен такой режим - без казенного энтузиазма и умильных улыбок? Но этому modus vivendi скоро может прийти конец. Грядет новая мощная волна в расследовании Рашагейта. Сразу несколько комитетов Конгресса готовятся к продолжению слушаний, а спецпрокурор Роберт Мюллер скоро начнет допросы свидетелей.
новость Новости по теме
12.09.2017 СМИ: Россия использовала Фейсбук для организации протестных акций в США →
07.09.2017 Вмешательство в выборы в США: Facebook сообщил о подозрительной рекламе →
27.08.2017 Германская контрразведка опасается вмешательства России в парламентские выборы →
26.08.2017 WSJ: Экс-советника Трампа подозревают в контактах с русскими хакерами →
27.07.2017 СМИ: Россия шпионила за избирательным штабом Макрона через Фейсбук →
12.07.2017 Директор ЦРУ обвинил Wikileaks в действиях в интересах России →
29.06.2017 В Сенате США хотят запретить использование программ "Лаборатории Касперского" в армии →
09.01.2017 Обама: Я недооценил влияние дезинформации и кибератак на открытое общество →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Выбор читателей
новость Обида за "собаку Путина"
Собака Путин. Популярное в начале 2010-х фото
в блоге Электорат из соломы
383
в блоге Выдвижение вождя
383
новость Киносеть отказалась от "Матильды"
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
статья Атака польского хищника
РЕКЛАМА
новость Крым: на свободу со вторым инсультом
Кабир Мохаммад. Фото: crimeahrg.org
статья Саакашвили и Порошенко
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Учитель астрономии
383
новость Волна "телефонного терроризма"
Разминирование. Фото: mvd.ru
новость SERB сорвал табличку Немцову
Гоша Тарасевич и Игорь Брумель со снятой табличкой. Фото с ВК-страницы Тарасевича
новость Киев: расстрел эмигрантов из Дагестана
Исламский культурный центр в Киеве. Фото: arraid.org
новость Донбасс: путинские уступки
Миротворцы ООН. Фото: un.org
новость Как похищали Гриба
Павел Гриб. Фото с ФБ-страницы Марии Томак
новость Крым: атака на дом коллаборанта
Окно дома Васви Абдураимова после поджога. Фото: milli-firka.org
новость Питер: черносотенцы на марше
Крестный ход в Петербурге. Фото: fontanka.ru
новость Новые санкции против КНДР
Заседание Совета безопасности ООН. Фото: un.org
статья Судьба инопланетянина
Виталий Портников
новость Будет ли премьера "Нуреева"?
Сцена из балета "Нуреев". Фото: hellomagazine.com
новость ФБР против российского Sputnik
Логотип Sputnik
новость Латынина эмигрировала
Юлия Латынина. Фото Дмитрия Рожкова