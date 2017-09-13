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Администрации Фейсбука и других социальных сетей должны представить полный отчет об иностранном финансировании политических рекламных кампаний. Об этом заявил председатель комитета Сената США по разведке республиканец Ричард Бёрр, сообщает Bloomberg.

"Теперь, после того, как мы подняли тему социальных сетей, нам чрезвычайно важно получить полную отчетность от всех, кто работает в этой сфере, если на самом деле иностранные деньги могли быть использованы для финансирования любых действий в социальных сетях", - сказал сенатор.

Бёрр намерен выяснить, известно ли операторам социальных сетей что-то об иностранном финансировании политической рекламы в рамках избирательных кампаний Дональда Трампа и Хиллари Клинтон. "Когда компания признает, что российские деньги нашли путь для влияния на ход голосования, у нас нет другого выбора, кроме как провести тщательное расследование", - заявил Бёрр. Однако, по словам сенатора, окончательное решение о проведении слушаний по этому вопросу еще не принято.

Сенатор-демократ Марк Уорнер также выступил за проведение сенатских слушаний о политической рекламе в соцсетях. "Я разочарован тем, что Фейсбук не поделился информацией о том, что россияне подталкивают людей к антимиграционным митингам, - сказал он. - Я думаю, что это верхушка айсберга. Предполагаю, что дальше будет больше".

Как отметил Уорнер, известно, что политическую рекламу в соцсетях продвигала "фабрика троллей" из Петербурга. Однако признаки подобной деятельности были замечены в Молдавии и других странах. Операторы социальных сетей должны предоставить больше информации, подчеркнул сенатор.

7 сентября в администрации Фейсбука сообщили, что при анализе публикуемой в соцсети рекламы на предмет ее возможной связи с российским вмешательством в прошлогодние президентские выборы в США были обнаружены около 3 тысяч подозрительных объявлений. Общая стоимость таких объявлений, помещенных с июня 2015 по май 2017 года, составила около 100 тысяч долларов. Покупки делались примерно с 470 подставных страниц, связанных одна с другой и предположительно управлявшихся из России. Поскольку политика Facebook не допускает использования подставных страниц, они были удалены.

Большинство рекламных объявлений, отмечается в отчете, не касались выборов непосредственно. Публикации были направлены на углубление противоречий по различным вопросам, таким как права ЛГБТ-сообщества, межрасовые взаимоотношения, иммиграция и право на ношение оружия.

Как говорилось в отчете Фейсбука, реклама подвергалась анализу при малейшем подозрении в ее российском происхождении. О результатах исследования администрация соцсети уведомила американские власти. К чему призывала реклама, помещенная уже после выборов, в отчете не пояснялось.

В понедельник издание The Daily Beast сообщило, что американцев призывали к акциям протеста с помощью управляемых из России анонимных аккаунтов в Фейсбуке. При этом использовались механизмы платной рекламы в соцсети. В частности, по данным издания, таким образом в августе 2016 года были организованы митинги в штате Айдахо против иммигрантов и мусульман.