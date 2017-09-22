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новость "Русский след" в Фейсбуке: Цукерберг обещает навести порядок с политической рекламой

22.09.2017
Марк Цукерберг. Кадр из видеообращения
Марк Цукерберг. Кадр из видеообращения
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Размещение политической рекламы в Фейсбуке станет более прозрачным. Об этом в видеообращении заявил основатель соцсети Марк Цукерберг.

По словам Цукерберга, пользователям соцсети будет доступна информация о том, с какой именно страницы было заказано каждое рекламное объявление, также можно будет посмотреть все оплаченные заказчиком рекламные модули.

Кроме того, Цукерберг пообещал увеличить инвестиции в безопасность и расширить штат сотрудников, следящих за политической рекламой. Также, заверил он, администрация соцсети начнет сотрудничать с избирательными комиссиями разных стран. В частности, планируется создать специальный канал, который будет информировать избиркомы о рисках в интернете.

Администрация Фейсбука передала в ФБР и комитеты американского Конгресса подробную информацию о политической рекламе, касающейся прошлогодних президентских выборов в США, сказал Цукерберг. По его словам, владельцы Фейсбука "тесно сотрудничают"с властями страны в расследовании российского вмешательства в выборы.

Кроме того, добавил Цукерберг, в преддверии парламентских выборов в стране администрация Фейсбука сотрудничает с Германией. По его словам, персонал соцсети блокирует тысячи фейковых учетных записей и предоставляет необходимую информацию германским властям.

На прошлой неделе The Wall Street Journal писал, что администрация Фейсбука направила спецпрокурору США по расследованию российского вмешательства в выборы Роберту Мюллеру данные о продаже рекламы в соцсети по запросам из России. Спецпрокурор получил копии рекламных объявлений, параметры фиктивных учетных записей, владельцы которых приобретали объявления, а также критерии заказчиков по определению целевой аудитории.

7 сентября в администрации Фейсбука сообщили, что при анализе публикуемой в соцсети рекламы на предмет ее возможной связи с российским вмешательством в прошлогодние президентские выборы в США были обнаружены около 3 тысяч подозрительных объявлений. Общая стоимость таких объявлений, помещенных с июня 2015 по май 2017 года, составила около 100 тысяч долларов. Покупки делались примерно с 470 подставных страниц, связанных одна с другой и предположительно управлявшихся из России. Поскольку политика Facebook не допускает использования подставных страниц, они были удалены.

Большинство рекламных объявлений, отмечается в отчете, не касались выборов непосредственно. Публикации были направлены на углубление противоречий по различным вопросам, таким как права ЛГБТ-сообщества, межрасовые взаимоотношения, иммиграция и право на ношение оружия.

Как говорилось в отчете Фейсбука, реклама подвергалась анализу при малейшем подозрении в ее российском происхождении. О результатах исследования администрация соцсети уведомила американские власти. К чему призывала реклама, помещенная уже после выборов, в отчете не пояснялось.

12 сентября издание The Daily Beast сообщило, что американцев призывали к акциям протеста с помощью управляемых из России анонимных аккаунтов в Фейсбуке. При этом использовались механизмы платной рекламы в соцсети. В частности, по данным издания, таким образом в августе 2016 года были организованы митинги в штате Айдахо против иммигрантов и мусульман.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
22.09.2017
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Владимир Абаринов

Штормовое предубеждение

Владимир Абаринов, 11.09.2017

Так, может, обеим сторонам и нужен такой режим - без казенного энтузиазма и умильных улыбок? Но этому modus vivendi скоро может прийти конец. Грядет новая мощная волна в расследовании Рашагейта. Сразу несколько комитетов Конгресса готовятся к продолжению слушаний, а спецпрокурор Роберт Мюллер скоро начнет допросы свидетелей.
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