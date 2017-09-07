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новость Вмешательство в выборы в США: Facebook сообщил о подозрительной рекламе

07.09.2017
Корпус штаб-квартиры Facebook. Менло-Парк, Калифорния. Фото: Википедия
Корпус штаб-квартиры Facebook. Менло-Парк, Калифорния. Фото: Википедия
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При анализе публикуемой в Facebook рекламы на предмет ее возможной связи с российским вмешательством в прошлогодние президентские выборы в США администрация сервиса обнаружила приблизительно 3 тысячи подозрительных объявлений. Об этом сообщается в отчете компании.

Общая стоимость объявлений, помещенных с июня 2015 по май 2017 года, составила около 100 тысяч долларов. Покупки делались примерно с 470 подставных страниц, связанных одна с другой и предположительно управлявшихся из России. Поскольку политика Facebook не допускает использования подставных страниц, они были удалены.

Большинство рекламных объявлений, отмечается в отчете, не касались выборов непосредственно. Публикации были направлены на углубление противоречий по различным вопросам, таким как права ЛГБТ-сообщества, межрасовые взаимоотношения, иммиграция и право на ношение оружия.

Примерно четверть рекламы согласно условиям публикации предназначалась для демонстрации пользователям определенных стран и регионов; бóльшая часть этих объявлений появилась еще в 2015 году.

Как говорится в отчете, реклама подвергалась анализу при малейшем подозрении в ее российском происхождении. Исследовались, в частности, аккаунты-покупатели, зарегистрированные в США, но ведущиеся на русском языке, даже если владельцы этих страниц не нарушали правил пользования сервисом. Было исследовано около 2,2 тысячи объявлений, помещенных с этих страниц, общей стоимостью примерно 50 тысяч долларов.

О результатах исследования Facebook уведомил американские власти.

Какое отношение к вмешательству в выборы имела реклама, помещенная в последние полгода изученного периода - с ноября 2016 по май 2017-го, когда выборы уже прошли, - в отчете не поясняется.

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07.09.2017
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