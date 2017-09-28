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Комитет Сената США по разведке пригласил топ-менеджеров Facebook, Google и Twitter на открытые слушания в Конгрессе, посвященные российскому вмешательству в прошлогодние президентские выборы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в комитете.

Заседание назначено на 1 ноября.

В Facebook и Google подтвердили получение приглашений, но не уточнили, намерены ли менеджеры компаний явиться в Конгресс. Комментария Twitter агентство получить не сумело; между тем из других источников оно выяснило, что этот сервис уже в четверг в частном порядке представит Сенату интересующую информацию.

Между тем президент США Дональд Трамп в среду заявил в своем твиттере, что соцсети и СМИ вступили в сговор против него. В ответ исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг заметил, что публикациями в его сервисе во время предвыборной кампании были недовольны как республиканцы, так и демократы. "Вот так работает платформа для всех идей", - написал Цукерберг.

7 сентября Facebook сообщила, что при анализе публикуемой в соцсети рекламы на предмет ее возможной связи с российским вмешательством в американские выборы были обнаружены около 3 тысяч подозрительных объявлений, которые были помещены примерно с 470 подставных страниц, связанных одна с другой и предположительно управлявшихся из России. Поскольку политика Facebook не допускает использования подставных страниц, они были удалены.

12 сентября The Daily Beast сообщил, что американцев призывали к акциям протеста с помощью управляемых из России анонимных аккаунтов в Фейсбуке. При этом использовались механизмы платной рекламы в соцсети. В частности, в штате Айдахо в августе 2016 года таким образом были организованы митинги против иммигрантов и мусульман.

15 сентября The Wall Street Journal передавала, что администрация Facebook направила спецпрокурору США по расследованию вмешательства в выборы Роберту Мюллеру данные о продаже рекламы по запросам из России. Спецпрокурор получил копии рекламных объявлений, параметры фиктивных учетных записей, владельцы которых приобретали объявления, а также критерии заказчиков по определению целевой аудитории.

22-го числа Цукерберг пообещал сделать более прозрачным размещение политической рекламы в своем сервисе.