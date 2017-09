В США людей призывали к акциям протеста с помощью управляемых из России анонимных аккаунтов в Фейсбуке, сообщает The Daily Beast. При этом использовались механизмы платной рекламы в соцсети.

<div style="border: 1px solid #a7b7d2; padding: 1em 1em; background: #f5f6fb; clear: left"> <a style="color: #000" href="//graniru.org/Politics/World/US/m.263952.html"> <img src="//graniru.orghttp://graniru.org/att/cards/263952.png" style="float: left ; margin: 0px 0.5em 0.5em 0px"> <h4 style="margin-top: 0px; font-size: 14px"><img style="border: none; vertical-align: bottom" src="//graniru.org/assets/sys/grani.gif"> Грани.Ру: СМИ: Россия использовала Фейсбук для организации протестных акций в США</h4> </a> <p style="margin-bottom: 0px"> В США людей призывали к акциям протеста с помощью управляемых из России аккаунтов в Фейсбуке, сообщает The Daily Beast. В частности, таким образом в августе 2016 года в штате Айдахо были организованы митинги против иммигрантов. Как отмечает издание, это первые доказательства того, что попытки российского влияния выходили за пределы распространения фальшивых новостей. </p> <hr style="clear: both; height: 1px; border: 0px solid red; margin: 0px 0px;" /> </div>