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В США людей призывали к акциям протеста с помощью управляемых из России анонимных аккаунтов в Фейсбуке, сообщает The Daily Beast. При этом использовались механизмы платной рекламы в соцсети.

В частности, по данным издания, таким образом в августе 2016 года были организованы митинги в штате Айдахо против иммигрантов и мусульман.

В администрации Фесбука изданию подтвердили, что с аккаунтов, закрытых после проведенного расследования о возможном использовании своей платформы для влияния на выборы в США, размещали платную рекламу мероприятий. Однако о каких именно приглашениях на акции идет речь, в Фейсбуке не уточнили.

По мнению бывшего агента ФБР Клина Уоттса, это первые доказательства того, что попытки российского влияния на политическую ситуацию в США выходили за пределы создания и распространения фальшивых новостей. "Это следующий шаг, - отметил он Сначала вы заставляете кого-то распространять пропаганду, запущенную Россией. На втором этапе вы влияете на поведение, побуждая людей к каким-либо действиям".

7 сентября в администрации Фейсбука сообщили, что при анализе публикуемой в соцсети рекламы на предмет ее возможной связи с российским вмешательством в прошлогодние президентские выборы в США были обнаружены около 3 тысяч подозрительных объявлений. Общая стоимость таких объявлений, помещенных с июня 2015 по май 2017 года, составила около 100 тысяч долларов. Покупки делались примерно с 470 подставных страниц, связанных одна с другой и предположительно управлявшихся из России. Поскольку политика Facebook не допускает использования подставных страниц, они были удалены.

Большинство рекламных объявлений, отмечается в отчете, не касались выборов непосредственно. Публикации были направлены на углубление противоречий по различным вопросам, таким как права ЛГБТ-сообщества, межрасовые взаимоотношения, иммиграция и право на ношение оружия.

Как говорилось в отчете Фейсбука, реклама подвергалась анализу при малейшем подозрении в ее российском происхождении. О результатах исследования администрация соцсети уведомила американские власти. К чему призывала реклама, помещенная уже после выборов, в отчете не пояснялось.