О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Politics/World/US/m.264322.html | http://mirror715.graniru.info/Politics/World/US/m.264322.html
Также: США, Российско-американские отношения, Россия, Интернет, Мир, Политика

новость За бота у них такое

Twitter заблокировал более 200 аккаунтов в связи с делом о вмешательстве в выборы в США
29.09.2017
Логотип "Твиттера"
Логотип "Твиттера"
Реклама

Администрация Твиттера заблокировала 201 аккаунт в связи с расследованием российского вмешательства в президентские выборы США 2016 года. Об этом сообщает Reuters.

"Из примерно 450 учетных записей, которыми Фейсбук недавно поделился в рамках своей проверки, мы пришли к выводу, что 22 из них связаны с аккаунтами в Твиттере. Все эти идентифицированные учетные записи были уже приостановлены или мы их немедленно заблокировали за нарушение наших правил, в основном за нарушение запретов на спам, - говорится в заявлении компании. - Кроме того, вместе с этими аккаунтами мы обнаружили еще 179 связанных или соединенных аккаунтов, и приняли меры в отношении тех, кто нарушил наши правила".

Твиттер сотрудничает с комитетами по разведке обеих палат Конгресса США, расследующими российское вмешательство в выборы. В четверг вице-президент компании по вопросам публичной политики Колин Кроуэлл дал показания на закрытых слушаниях в сенатском комитете по разведке.

Сенатор-демократ Марк Уорнер остался "глубоко разочарован" скудностью сведений, предоставленных администрацией Твиттера. По словам Уорнера, выступление представителя компании было недостаточно проработанным и основывалось сделанном ранее сообщении Фейсбука. "Их реакция, честно говоря, была недостаточной практически по всем параметрам", - отметил сенатор.

7 сентября администрации Фейсбука сообщила, что при анализе публикуемой в соцсети рекламы на предмет ее возможной связи с российским вмешательством в американские выборы были обнаружены около 3 тысяч подозрительных объявлений, которые были помещены примерно с 470 подставных страниц, связанных одна с другой и предположительно управлявшихся из России. Поскольку политика Facebook не допускает использования подставных страниц, они были удалены.

12 сентября The Daily Beast сообщил, что американцев призывали к акциям протеста с помощью управляемых из России анонимных аккаунтов в Фейсбуке. При этом использовались механизмы платной рекламы в соцсети. В частности, в штате Айдахо в августе 2016 года таким образом были организованы митинги против иммигрантов и мусульман.

15 сентября The Wall Street Journal передавала, что администрация Фейсбука направила спецпрокурору США по расследованию вмешательства в выборы Роберту Мюллеру данные о продаже рекламы по запросам из России. Спецпрокурор получил копии рекламных объявлений, параметры фиктивных учетных записей, владельцы которых приобретали объявления, а также критерии заказчиков по определению целевой аудитории.

22 сентября исполнительный директор Фейсбука Марк Цукерберг пообещал сделать более прозрачным размещение политической рекламы в своем сервисе.

Во вторник стало известно, что комитет Сената США по разведке пригласил топ-менеджеров Фейсбука, Твиттера и Google на открытые слушания в Конгрессе, посвященные российскому вмешательству в выборы. Заседание назначено на 1 ноября.

Оставить комментарий Обсудить
29.09.2017
статья Статьи по теме
Владимир Абаринов

Штормовое предубеждение

Владимир Абаринов, 11.09.2017

Так, может, обеим сторонам и нужен такой режим - без казенного энтузиазма и умильных улыбок? Но этому modus vivendi скоро может прийти конец. Грядет новая мощная волна в расследовании Рашагейта. Сразу несколько комитетов Конгресса готовятся к продолжению слушаний, а спецпрокурор Роберт Мюллер скоро начнет допросы свидетелей.
новость Новости по теме
28.09.2017 Конгресс США хочет допросить менеджеров Facebook, Google и Twitter →
26.09.2017 РКН угрожает заблокировать Фейсбук в 2018 году по закону о хранении данных →
22.09.2017 "Русский след" в Фейсбуке: Цукерберг обещает навести порядок с политической рекламой →
16.09.2017 Фейсбук передал спецпрокурору Мюллеру отчет о покупках рекламы из России →
13.09.2017 В Сенате США потребовали от соцсетей отчитаться о полученных из России деньгах →
12.09.2017 СМИ: Россия использовала Фейсбук для организации протестных акций в США →
07.09.2017 Вмешательство в выборы в США: Facebook сообщил о подозрительной рекламе →
23.08.2017 В Сенате хотят ограничить Трампа в плане сотрудничества с Россией по кибербезопасности →
27.07.2017 СМИ: Россия шпионила за избирательным штабом Макрона через Фейсбук →
Фото и Видео
22854
Play own
Нодовцы у посольства США
21958
Play own
Расправа с "дьяволом Обамой"
16164
Play
Американские усыновители - российским сиротам
12381
Play own
Игорь Кочетков о встрече с Бараком Обамой
Реклама
Выбор читателей
новость Навальный об имуществе Соловьева
Заставка фильма ФБК о Владимире Соловьеве
новость Нападение на Ленту.Ру
Офис Ленты.Ру после нападения. Фото: lenta.ru
новость Охранник Яроша в брянском СИЗО
Александр Шумков и Дмитрий Ярош. Источник: ФБ-группа "Самооборона - Херсон"
в блоге Озарение любовью к Сталину
383
новость Умерову дали реальный срок
Ильми Умеров с дочерью и внучкой после оглашения приговора. Фото Антона Наумлюка
статья Лай испуганной собаки
РЕКЛАМА
в блоге Свершения русского гения
383
статья Машина колесования
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Никифоров: Мы заблокируем Telegram
Глава Минсвязи Николай Никифоров. Фото: minsvyaz.ru
новость Малага против Тамбова и Солнцева
Арнольд Спиваковский. Фото с личной страницы в "Одноклассниках"
новость Родченков заочно арестован
Григорий Родченков. Фото: championat.com
новость Курдистан выбрал независимость
Оглашение итогов референдума в Иракском Курдистане. Кадр видео Reuters
в блоге Сенат хочет мяса
383
новость Продюсера заочно арестовали
Сцена из спектакля "Сон в летнюю ночь". Фото: gogolcenter.com
новость Сталину ищут место
Бюст Иосифа Сталина. Фото: sibkray.ru
новость Кадыров требует денег
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
новость Навальный не дождался ответа
Алексей Навальный. Фото с сайта 2018.navalny.com
новость ЕУ не дали лицензию
Европейский университет в Петербурге. Фото: ug.ru
статья В Нью-Йорк через Киев
Виталий Портников
новость Лидер ХГ: детали биографии
Александр Калинин. Источник: svoboda.org