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Администрация Твиттера заблокировала 201 аккаунт в связи с расследованием российского вмешательства в президентские выборы США 2016 года. Об этом сообщает Reuters.

"Из примерно 450 учетных записей, которыми Фейсбук недавно поделился в рамках своей проверки, мы пришли к выводу, что 22 из них связаны с аккаунтами в Твиттере. Все эти идентифицированные учетные записи были уже приостановлены или мы их немедленно заблокировали за нарушение наших правил, в основном за нарушение запретов на спам, - говорится в заявлении компании. - Кроме того, вместе с этими аккаунтами мы обнаружили еще 179 связанных или соединенных аккаунтов, и приняли меры в отношении тех, кто нарушил наши правила".

Твиттер сотрудничает с комитетами по разведке обеих палат Конгресса США, расследующими российское вмешательство в выборы. В четверг вице-президент компании по вопросам публичной политики Колин Кроуэлл дал показания на закрытых слушаниях в сенатском комитете по разведке.

Сенатор-демократ Марк Уорнер остался "глубоко разочарован" скудностью сведений, предоставленных администрацией Твиттера. По словам Уорнера, выступление представителя компании было недостаточно проработанным и основывалось сделанном ранее сообщении Фейсбука. "Их реакция, честно говоря, была недостаточной практически по всем параметрам", - отметил сенатор.

7 сентября администрации Фейсбука сообщила, что при анализе публикуемой в соцсети рекламы на предмет ее возможной связи с российским вмешательством в американские выборы были обнаружены около 3 тысяч подозрительных объявлений, которые были помещены примерно с 470 подставных страниц, связанных одна с другой и предположительно управлявшихся из России. Поскольку политика Facebook не допускает использования подставных страниц, они были удалены.

12 сентября The Daily Beast сообщил, что американцев призывали к акциям протеста с помощью управляемых из России анонимных аккаунтов в Фейсбуке. При этом использовались механизмы платной рекламы в соцсети. В частности, в штате Айдахо в августе 2016 года таким образом были организованы митинги против иммигрантов и мусульман.

15 сентября The Wall Street Journal передавала, что администрация Фейсбука направила спецпрокурору США по расследованию вмешательства в выборы Роберту Мюллеру данные о продаже рекламы по запросам из России. Спецпрокурор получил копии рекламных объявлений, параметры фиктивных учетных записей, владельцы которых приобретали объявления, а также критерии заказчиков по определению целевой аудитории.

22 сентября исполнительный директор Фейсбука Марк Цукерберг пообещал сделать более прозрачным размещение политической рекламы в своем сервисе.

Во вторник стало известно, что комитет Сената США по разведке пригласил топ-менеджеров Фейсбука, Твиттера и Google на открытые слушания в Конгрессе, посвященные российскому вмешательству в выборы. Заседание назначено на 1 ноября.