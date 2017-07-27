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новость СМИ: Россия шпионила за избирательным штабом Макрона через Фейсбук

27.07.2017
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
Эмманюэль Макрон и Владимир Путин. Фото: kremlin.ru
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Хакерская группировка Fancy Bear (APT 28, Sofacy), связанная с российским ГРУ, весной нынешнего года пыталась вести шпионаж за избирательным штабом тогдашнего кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона через Фейсбук. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на одного американского конгрессмена и еще двух неназванных лиц.

Как утверждается, для шпионажа было создано 20-25 подставных аккаунтов. Хакеры записывались в друзья к друзьям функционеров штаба Макрона и пытались собирать личную информацию о последних.

В администрации Фейсбука, однако, американских чиновников заверили, что агенты не сумели ни запустить в соцсеть вредоносные программы, ни получить доступ к паролям функционеров.

В комментарии Reuters представитель Фейсбука сообщил, что подставные аккаунты были деактивированы.

В апреле, отмечается в публикации, соцсеть заявляла о блокировке фэйковых страниц, через которые распространялись дезинформация о французской президентской кампании и спам. В показаниях Конгрессу сотрудники Фейсбука сообщали, что всего было заблокировано около 70 тысяч аккаунтов.

Однако о попытках шпионажа за избирательным штабом Макрона до сих пор информации не поступало.

Вечером 5 мая, за сутки с небольшим до второго тура выборов, по итогам которого Макрон стал президентом, штаб кандидата подвергся хакерской атаке. Взломав компьютеры функционеров штаба, преступники опубликовали их переписку. Ни одна группировка ответственности за акцию на себя не взяла.

Начальник компьютерной службы штаба Мунир Махджуби, ныне курирующий в правительстве Франции вопросы информационных технологий, сообщал, что к хакерам попали письма из пяти почтовых ящиков, большинство из которых были зарегистрированы на Gmail. При этом никакой секретной информации в этих сообщениях не было. Махджуби отмечал также, что к подлинным письмам хакеры добавили тысячи сфальсифицированных.

Уже на другой день после атаки стало известно, что к ней причастна Россия. В метаданных файлов утечки присутствовали упоминания о Георгии Рошке - программисте российской компании "Эврика", которая производит вычислительную технику и программное обеспечение для российских Минобороны и ФСБ.

При этом ранее в ходе избирательной кампании команда Макрона дважды заявляла о кибератаках на штаб и оба раза обвиняла в них Россию.

8 мая The Guardian сообщила, что почту функционеров штаба взломала Fancy Bear. Отмечалось, что, хотя хакеры из этой группировки владеют изощренными способами взлома, для атаки был использован обычный фишинг - создание фэйковых страниц для входа на сайты, куда функционеры штаба вводили свои имена и пароли.

В свою очередь, чиновники американской разведки в мае сообщали Reuters, что хакеры, атаковавшие штаб Макрона, действительно связаны с Россией, однако нет доказательств, свидетельствующих, что они действовали по указанию Кремля.

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27.07.2017
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