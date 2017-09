В понедельник издание The Daily Beast сообщило, что американцев призывали к акциям протеста с помощью управляемых из России анонимных аккаунтов в Фейсбуке. При этом использовались механизмы платной рекламы в соцсети. В частности, по данным издания, таким образом в августе 2016 года были организованы митинги в штате Айдахо против иммигрантов и мусульман.

Администрация Фейсбука передала спецпрокурору США Роберту Мюллеру данные о продаже рекламы в соцсети по запросам из России в рамках расследования российского вмешательства в выборы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.