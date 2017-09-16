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Администрация Фейсбука передала спецпрокурору США Роберту Мюллеру данные о продаже рекламы в соцсети по запросам из России в рамках расследования российского вмешательства в выборы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Администрация соцсети направила Мюллеру копии рекламных объявлений, параметры фиктивных учетных записей, владельцы которых приобретали объявления, а также критерии заказчиков по определению целевой аудитории. Спецпрокурору для получения этих данных пришлось выписывать ордер. Без этого Фейсбук не раскрывает архивы содержимого учетных записей.

Объем переданных Мюллеру данных существенно больше того, который получил Конгресс, сообщает издание. Отчасти это обусловлено нежеланием мешать команде Мюллера. Кроме того, в Фейсбуке опасаются нарушить законы США в области неприкосновенности личной жизни граждан в результате "чрезмерного взаимодействия с Конгрессом"

7 сентября в администрации Фейсбука сообщили, что при анализе публикуемой в соцсети рекламы на предмет ее возможной связи с российским вмешательством в прошлогодние президентские выборы в США были обнаружены около 3 тысяч подозрительных объявлений. Общая стоимость таких объявлений, помещенных с июня 2015 по май 2017 года, составила около 100 тысяч долларов. Покупки делались примерно с 470 подставных страниц, связанных одна с другой и предположительно управлявшихся из России. Поскольку политика Facebook не допускает использования подставных страниц, они были удалены.

Большинство рекламных объявлений, отмечается в отчете, не касались выборов непосредственно. Публикации были направлены на углубление противоречий по различным вопросам, таким как права ЛГБТ-сообщества, межрасовые взаимоотношения, иммиграция и право на ношение оружия.

Как говорилось в отчете Фейсбука, реклама подвергалась анализу при малейшем подозрении в ее российском происхождении. О результатах исследования администрация соцсети уведомила американские власти. К чему призывала реклама, помещенная уже после выборов, в отчете не пояснялось.

В понедельник издание The Daily Beast сообщило, что американцев призывали к акциям протеста с помощью управляемых из России анонимных аккаунтов в Фейсбуке. При этом использовались механизмы платной рекламы в соцсети. В частности, по данным издания, таким образом в августе 2016 года были организованы митинги в штате Айдахо против иммигрантов и мусульман.

Во вторник председатель комитета Сената США по разведке республиканец Ричард Бёрр потребовал от администрации Фейсбука и других социальных сетей представить полный отчет об иностранном финансировании политических рекламных кампаний. Бёрр намерен выяснить, известно ли операторам социальных сетей что-то об иностранном финансировании политической рекламы в рамках избирательных кампаний Дональда Трампа и Хиллари Клинтон.

Сенатор-демократ Марк Уорнер выступил за проведение сенатских слушаний о политической рекламе в соцсетях. "Я разочарован тем, что Фейсбук не поделился информацией о том, что россияне подталкивают людей к антимиграционным митингам, - сказал он. - Я думаю, что это верхушка айсберга. Предполагаю, что дальше будет больше".

Как отметил Уорнер, известно, что политическую рекламу в соцсетях продвигала "фабрика троллей" из Петербурга. Однако признаки подобной деятельности были замечены в Молдавии и других странах. Операторы социальных сетей должны предоставить больше информации, подчеркнул сенатор.