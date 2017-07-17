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Глава российского МИДа Сергей Лавров назвал США "бандитами с большой дороги" из-за невозврата России двух посольских дач в Соединенных Штатах и назвал такое поведение Вашингтона "грабежом средь бела дня". Об этом сообщает Интерфакс.

"Если это так (Москва должна выполнить условия для возврата. - Ред.), то это грабеж средь бела дня. Бандиты с большой дороги какие-то, получается, комментируют эту ситуацию. Как это так - отобрать собственность, которая закреплена двусторонним межправительственным ратифицированным документом, а чтобы ее вернуть, действовать по принципу "что мое - то мое, а что твое - то поделим", - заявил Лавров.

"Так люди себя не ведут приличные и воспитанные, - продолжил чиновник. - Я убежден, что все-таки в администрации Трампа есть здравомыслящие люди, которые прекрасно понимают, что это решение - об аресте дипломатической недвижимости, как и об "изгнании" 35 дипломатов с семьями - было принято администрацией Обамы уже в состоянии агонии". Предыдущая американская администрация, заметил Лавров, "не знала, как еще разрушить наши отношения с Вашингтоном таким образом, чтобы администрация Трампа не смогла их восстановить", и "все это понимают".

14 июля заместитель помощника президента США Себастьян Горка сказал в интервью СNN, что возвращение России посольских дач возможно при условии ее "добросовестного поведения", в частности в Сирии. В Белом Доме хотят "дать шанс взаимодействию и сотрудничеству" с Москвой, отметил чиновник.

В тот же день официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что если США не отменят санкции против России за вмешательство в выборы, то Москва может не только симметричным образом выслать американских дипломатов, но и сократить численность сотрудников посольства США в Москве, а также конфисковать недвижимость посольства - дачу и склад.

Тогда же пресс-секретарь президента Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что в Кремле считают неприемлемой постановку вопроса об условиях, которые должна выполнить Москва для возврата дипломатической недвижимости.

"Возврат России ее дипсобственности не может и не должен обуславливаться чем бы то ни было. Это (конфискация недвижимости. - Ред.) категорическим образом противоречит международному праву. Скорее всего, это была какая-то некорректная формулировка, потому что речи об этом (требованиях к России. - Ред.) идти не может", - сказал чиновник.

Путин еще не решил, принимать ли какие-либо меры в ответ на санкции против дипломатов, добавил пресс-секретарь. Также Песков назвал американские санкции "серьезным испытанием терпения российской стороны".

В конце декабря 2016 года власти США выслали из страны 35 российских дипломатов. Одновременно сотрудникам российской дипмиссии дали 24 часа на то, чтобы покинуть две посольские дачи в Нью-Йорке и Мэриленде. По словам предыдущего президента Барака Обамы, эти дачи использовались российской разведкой. Решение Обамы стало ответом на вмешательство Москвы в американскую президентскую кампанию и преследования американских дипломатов в России.