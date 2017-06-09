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Москва рассчитывает, что так называемые посольские дачи в Нью-Йорке и Мэриленде будут возвращены американскими властями до намеченной на июль встречи президентов России и США. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на дипломатические источники.

"Если возникнет ситуация, когда Вашингтон не возобновит дипломатический иммунитет нашей собственности, то ответ в отношении американских объектов в России будет зеркальным. Об этом посольство США в Москве уже предупреждено, - заявила в четверг на брифинге представитель МИДа Мария Захарова. - Требуем незамедлительно вернуть нам то, что отобрано совершенно незаконно".

Россия может наложить арест на государственную собственность США в Москве, сообщили источники издания. Речь может идти о дипломатической резиденции в Серебряном бору, а также складе на Дорожной улице.

Помимо этого от Англо-американской школы в Москве могут потребовать зарегистрироваться в соответствии с российскими законами. Сейчас она не имеет российской образовательной лицензии и работает на основании коммерческого договора с тремя посольствами.

Кроме того, по словам источников, Москва не исключает возможности введения других "ассиметричных" мер.

В среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться на саммите "большой двадцатки" в Гамбурге 7-8 июля. Однако ее дата пока не согласована, а переговоры могут пройти без традиционного заявления для представителей СМИ

В конце декабря администрация Барака Обамы дала российским дипломатам 24 часа на то, чтобы освободить обе посольские дачи. Как заявил тогда президент США, эти дачи использовались российской разведкой. Одновременно из США были высланы 35 дипломатов. Этот шаг последовал в связи с вмешательством Москвы в выборы и преследованиями американских дипломатов в России.

Тогда российская сторона не стала принимать ответных мер. Как выяснилось позже, Майкл Флинн, тогдашний советник Дональда Трампа, в телефонном разговоре с российским послом Сергеем Кисляком пообещал, что при новой администрации конфликт будет урегулирован.

Уже после инаугурации Трампа российская сторона публично протестовала против "экспроприации" дипломатической собственности и грозила ответными мерами.

1 июня The Washington Post сообщала, что администрация США собирается вернуть российской стороне посольские дачи. В начале мая американская сторона увязывала этот вопрос с выделением участка под строительство нового здания консульства США в Петербурге. Однако затем Вашингтон изменил позицию, о чем госсекретарь Рекс Тиллерсон сообщил российскому коллеге Сергею Лаврову на встрече 10 мая.

Американская сторона, однако, рассматривает вопрос о снятии дипломатического иммунитета с посольских дач, что откроет доступ туда правоохранительным органам.

В октябре прошлого года российские власти заблокировали уже заключенную сделку на покупку участка под генконсульство США в Петербурге. С 1972 года консульство работает в доме № 15 по Фурштатской улице. Помимо Петербурга и Ленинградской области оно обслуживает еще восемь субъектов федерации.