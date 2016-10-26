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Также: Политзеки, Право, Чечня, Регионы, Украина, Россия, Война, Общество, Европа, Политика, Мир | Персоны: Надежда Савченко, Илья Новиков, Николай Полозов

новость Савченко приехала в Москву на апелляцию по делу Карпюка и Клыха

26.10.2016
Надежда Савченко у дверей Верховного суда в Москве. Фото из Фейсбука Ильи Новикова.
Надежда Савченко у дверей Верховного суда в Москве. Фото из Фейсбука Ильи Новикова.
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Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко приехала в Москву на рассмотрение апелляции на приговор фигурантам дела УНА-УНСО Николаю Карпюку и Станиславу Клыху. Об этом в своем твиттере сообщил адвокат Илья Новиков.

Юридических препятствий для посещения России у Савченко нет, пояснил адвокат Николай Полозов. "С формальной точки зрения, она абсолютно свободный человек", - отметил он.

Слушания должны пройти в Верховном суде. Сами осужденные будут участвовать в заседании по видеосвязи из СИЗО-1 в Грозном. В ВС дело Карпюка и Клыха поступило 20 сентября.

Приговор по делу УНА-УНСО вынес 26 мая судья ВС Чечни Вахит Исмаилов на основании вердикта присяжных. Лидер этой партии Карпюк получил 22 с половиной года, а киевский журналист и преподаватель Клых - 20 лет строгого режима. Политзеки были объявлены виновными по полностью сфальсифицированному обвинению в участии в первой и второй чеченских войнах. На деле ни Карпюк, ни Клых до ареста даже не бывали в Чечне.

На следствии в результате пыток оба обвиняемых дали признательные показания. Однако на суде и тот и другой политзеки заявили о своей невиновности.

Обвинение основывалось главным образом на показаниях тяжело больного рецидивиста Александра Малофеева, который отбывает длительный срок за двойное убийство. При этом на суде было доказано, что, заявив о своем участии в чеченских войнах, Малофеев оговорил себя, а в действительности он также не бывал в Чечне.

16 июня стало известно, что Минюст Украины направляет в Россию запрос о выдаче Карпюка, а 23 июня - что такой же запрос направлен в отношении Клыха. Адвокат Ицлаев отмечал, что Карпюк при необходимости готов направить Владимиру Путину ходатайство о помиловании.

Позже летом Клых обратился с письмом к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Он попросил ускорить переговоры об обмене граждан страны, осужденных в России по сфабрикованным политическим делам.

Между тем после пыток у Клыха начались нервные срывы. Один из таких срывов у политзека случился 20 февраля во время слушаний о продлении ему и Карпюку ареста. Когда прокурор Юнусов начал доказывать необходимость дальнейшего содержания политзеков в СИЗО, Клых начал перебивать чиновника ругательствами в его адрес.

После этого против политзека сфабриковали дело по части 1 статьи 297 российского УК (неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства), предусматривающей до четырех месяцев ареста. Суд по второму делу Клыха начался в августе; его ведет судья Ахмед Имаев. Поскольку на предыдущее заседание 6 сентября не явились ни "потерпевший", ни свидетели, за исключением Ицлаева, Дубровина настояла, чтобы остальных свидетелей в суд доставили приводом.

25 мая Савченко вернулась на родину. До этого президент России Владимир Путин подписал указ о ее помиловании. Путин отметил, что с такой просьбой к нему обратились родственники погибших в Донбассе сотрудников ВГТРК. По сфабрикованному обвинению в их убийстве Савченко была осуждена в России к 22 годам заключения.

Одновременно президент Петр Порошенко подписал указ о помиловании осужденных на Украине спецназовцев ГРУ Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Их освободили и самолетом доставили в московский аэропорт Внуково.

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26.10.2016

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