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новость Под Мосулом разбился Ми-35 ВВС Ирака

04.01.2017
Иракские войска на подступах к Мосулу. Кадр Reuters
Иракские войска на подступах к Мосулу. Кадр Reuters
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В Ираке потерпел крушение вертолет Ми-35 иракских ВВС. Как передает Интерфакс, ссылаясь на сообщения западных СМИ, вертолет разбился к югу от Мосула.

В результате аварии погибли четверо военных. По данным иракского военного командования, причиной крушения вертолета стала техническая неисправность.

За последнюю неделю из Мосула бежали 13 тысяч человек. "Поток людей, ежедневно покидающих город, увеличился на 50 процентов, с 1600 до 2300 человек в день. В целом, к сегодняшнему дню в связи с боями из Мосула и его окрестностей бежали 130 тысяч человек", - заявил пресс-секретарь ООН Стафан Дюжаррик.

По его словам, потоки беженцев выросли после 29 декабря в результате активизации второй фазы антитеррористической операции.

Наземная операция против "Исламского государства" на севере Ирака продолжается с середины октября 2016 года. 1 ноября правительственные силы вместе с шиитами вошли в восточные районы Мосула - крупнейшего города, контролируемого джихадистами. В операции также участвует Пешмерга - армия Иракского Курдистана. Коалиция во главе с США поддерживает союзников ударами с воздуха.

Боевики ИГ, сопротивляясь наступлению противника, захватывают тысячи мирных жителей и используют их как живой щит при бомбардировках.

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04.01.2017

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