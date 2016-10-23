О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror713.graniru.info/Politics/World/Mideast/m.255808.html
Также: Ближний Восток, Война, Мир, Политика

новость На подступах перед приступом

Иракская армия и курды подошли вплотную к Мосулу
23.10.2016
Иракские войска на подступах к Мосулу. Кадр Reuters
Иракские войска на подступах к Мосулу. Кадр Reuters
Реклама

Иракские правительственные войска вошли в населенный пункт Телль-Кайф в пяти километрах от северных подступов к Мосулу, "столице" организации "Исламское государство". Об этом сообщает телеканал As Sumaria.

В субботу иракские войска взяли штурмом христианский район, который находился под контролем ИГ с 2014 года, сообщает Reuters. Иракские подразделения вошли в центр Каракоша, христианского города около 20 км к юго-востоку от Мосула, и провели там зачистку. В дальнейшем была захвачена соседняя христианская деревня Карамлес. Население этого региона покинуло свои дома летом 2014 года во время наступления ИГ.

Курдское ополчение (Пешмерга) наступает на двух фронтах в районе города Башика. Поддержку наступающим на Мосул оказывают ВВС международной антитеррористической коалиции во главе с США.

Между тем премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади отклонил предложение Турции принять участие в битве за освобождение Мосула. "Я знаю, что турки хотят участвовать, мы благодарны им, но иракцы с этим сами справятся", - заверил Абади. При этом он отметил, что если Ираку будет нужна помощь, то он попросит о ней в Турцию или в другой страны.

В субботу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара готова "принять меры" в Ираке. По его словам, турецкой власти недостаточно обещаний Вашингтона и Багдада относительно неучастия в кампании по освобождению Мосула представителей "Рабочей партии Курдистана" и шиитских вооруженных подразделений. Йылдырым подчеркнул, что Турция "не может оставаться равнодушной к массовым убийствам, потенциальных волн беженцев и столкновений вдоль ее границы".

В понедельник аль-Абади объявил о начале операции по освобождению Мосула от боевиков "Исламского государства". Он отметил операции по освобождению города примут участие вооруженные силы и полиция Ирака, а также бойцы курдского ополчения. О том, что Минобороны США окажет поддержку иракской армии, накануне сообщил глава ведомства Эштон Картер. "США и другие члены международной коалиции готовы поддержать иракские силы безопасности, бойцов Пешмерга и народ Ирака в предстоящем тяжелом бою, - говорилось в заявлении. - Это поворотный момент в кампании, нацеленной на поражение ИГ", - говорится в заявлении Картера.

Перед штурмом ВВС Ирака сбросили на удерживаемый боевиками город листовки, предупреждающие о предстоящей операции. "Настало время победы. Время прославить чистый Ирак без ИГ и любой нечистой идеологии", - говорится в них. Власти призвали жителей не паниковать, оставаться в домах и закрыть двери и окна. Перед этим военные провели интенсивный артобстрел восточной части города.

Мосул остается последним большим городом Ирака, контролируемым джихадистами, после того как правительственные силы выбили боевиков ИГ из Рамади, Эль-Фаллуджи и Тикрита. Мосул был захвачен летом 2014 года в результате ожесточенных боев, продолжавшихся несколько дней и приведших к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Оставить комментарий Обсудить
23.10.2016

новость Новости по теме
17.10.2016 В Ираке началась операция по освобождению Мосула →
14.07.2016 ИГ подтвердило смерть одного из ключевых командиров Абу Умара аш-Шишани →
14.06.2016 Халиф ИГ Абу Бакр аль-Багдади погиб при налете коалиции во главе с США →
05.03.2016 США объявили о начале операции в Ираке по освобождению Мосула →
25.01.2016 Ирак выступил против иностранного военного присутствия в стране →
22.01.2016 Глава Пентагона: Операции против ИГ должны проводиться с участием сухопутных сил →
10.12.2015 Эрдоган: Турецкие войска были введены в Ирак по просьбе иракского руководства →
05.12.2015 Ирак потребовал от Турции вывести своих солдат из района Мосула →
24.08.2015 Боевики ИГ взорвали древний храм в Пальмире →
11.06.2014 Исламисты захватили второй по величине иракский город Мосул →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27401
Play own
Приговор Антону Носику
24324
Play own
Россияне о Сирии
27442
Play own
"Марш нации" в Киеве
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость США: Прекратите поддерживать Асада
Нед Прайс. Фото: whitehouse.gov
новость В Алеппо возобновились бои
Алеппо. Фото: www.syrianews.cc
статья Урок Каддафи для Путина
Виталий Портников
новость В домах взорвался газ
Спасательные работы в Рязани. Фото: mchs.gov.ru
статья Страшная морда медведя
РЕКЛАМА
Loading...
статья Штирлиц идет по коридору
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость Тотальный разгром ОНК
Дмитрий Комнов. Фото: pstbi.ru
новость Паралич в довесок к приговору
Тагир Хасанов. Фото: koza.press
новость Пенсии спустят на оборонку
Антон Силуанов. Фото: minfin.ru
новость Сенцова посадили в ШИЗО
Олег Сенцов в челябинском СИЗО-1 читает письмо. Фото с ФБ-страницы Татьяны Щур
новость Зять Сердюкова: дело закрыто
Валерий Пузиков. Фото с сайта timenews24.ru
статья Путинская Россия и Запад
Александр Скобов. Courtesy photo
новость Асад и хлор: новые улики
Башар Асад со своими военными. Фото: jafrianews.com
новость НАТО усилило разведку
Арндт Фрайтаг фон Лорингхофен. Фото: radio.cz
статья Путинская кибервойна
Владимир Абаринов
новость Перестановки на Старой площади
Андрей Ярин. Фото: cfo.gov.ru
новость Куда занесет "Мистрали"
Антоний Мацеревич. Фото: mon.gov.pl
в блоге В защиту Ивана Грозного
383
новость Брюссель обвинил Москву во лжи
Истребитель F-16 ВВС Бельгии. Фото: f-16.net
статья Вместе против Путина: ВИДЕО
Флаги Сирии и Украины на акции в Париже. Фото: Грани.Ру