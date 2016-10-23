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Иракские правительственные войска вошли в населенный пункт Телль-Кайф в пяти километрах от северных подступов к Мосулу, "столице" организации "Исламское государство". Об этом сообщает телеканал As Sumaria.

В субботу иракские войска взяли штурмом христианский район, который находился под контролем ИГ с 2014 года, сообщает Reuters. Иракские подразделения вошли в центр Каракоша, христианского города около 20 км к юго-востоку от Мосула, и провели там зачистку. В дальнейшем была захвачена соседняя христианская деревня Карамлес. Население этого региона покинуло свои дома летом 2014 года во время наступления ИГ.

Курдское ополчение (Пешмерга) наступает на двух фронтах в районе города Башика. Поддержку наступающим на Мосул оказывают ВВС международной антитеррористической коалиции во главе с США.

Между тем премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади отклонил предложение Турции принять участие в битве за освобождение Мосула. "Я знаю, что турки хотят участвовать, мы благодарны им, но иракцы с этим сами справятся", - заверил Абади. При этом он отметил, что если Ираку будет нужна помощь, то он попросит о ней в Турцию или в другой страны.

В субботу премьер-министр Турции Бинали Йылдырым заявил, что Анкара готова "принять меры" в Ираке. По его словам, турецкой власти недостаточно обещаний Вашингтона и Багдада относительно неучастия в кампании по освобождению Мосула представителей "Рабочей партии Курдистана" и шиитских вооруженных подразделений. Йылдырым подчеркнул, что Турция "не может оставаться равнодушной к массовым убийствам, потенциальных волн беженцев и столкновений вдоль ее границы".

В понедельник аль-Абади объявил о начале операции по освобождению Мосула от боевиков "Исламского государства". Он отметил операции по освобождению города примут участие вооруженные силы и полиция Ирака, а также бойцы курдского ополчения. О том, что Минобороны США окажет поддержку иракской армии, накануне сообщил глава ведомства Эштон Картер. "США и другие члены международной коалиции готовы поддержать иракские силы безопасности, бойцов Пешмерга и народ Ирака в предстоящем тяжелом бою, - говорилось в заявлении. - Это поворотный момент в кампании, нацеленной на поражение ИГ", - говорится в заявлении Картера.

Перед штурмом ВВС Ирака сбросили на удерживаемый боевиками город листовки, предупреждающие о предстоящей операции. "Настало время победы. Время прославить чистый Ирак без ИГ и любой нечистой идеологии", - говорится в них. Власти призвали жителей не паниковать, оставаться в домах и закрыть двери и окна. Перед этим военные провели интенсивный артобстрел восточной части города.

Мосул остается последним большим городом Ирака, контролируемым джихадистами, после того как правительственные силы выбили боевиков ИГ из Рамади, Эль-Фаллуджи и Тикрита. Мосул был захвачен летом 2014 года в результате ожесточенных боев, продолжавшихся несколько дней и приведших к многочисленным жертвам среди мирного населения.