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новость Сирийские демократические силы начали наступление на Ракку

06.11.2016
Ракка после российской бомбежки, ноябрь 2015. Источник: longwarjournal.org
Ракка после российской бомбежки, ноябрь 2015. Источник: longwarjournal.org
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Сирийские демократические силы - арабско-курдский альянс, поддерживаемый США, - начали наступление на Ракку, фактическую столицу "Исламского государства". Как передает Reuters, об этом на пресс-конференции в городе Айн-Иса сообщила официальная представительница альянса Джахан Шейх Амад. Операция называется "Гнев Евфрата".

Гражданское население города светская оппозиция призвала переходить на контролируемую ею территорию.

Наступление на Ракку означает открытие второго фронта против ИГ, находящегося в критической ситуации. В начале недели вооруженные силы Ирака совместно с шиитским ополчением и армией Иракского Курдистана Пешмерга начали операцию освобождения Мосула - второго по величине города страны, захваченного джихадистами летом 2014 года. Боевики ИГ, пытаясь сдержать атаку, используют мирное население как живой щит. Известно также о массовых казнях гражданских лиц.

Начало операции "Гнев Евфрата" ожидалось уже некоторое время. 25 октября министр обороны США Эш Картер заявил, что наступления на Мосул и Ракку должны происходить одновременно. Командующий американскими войсками в Ираке генерал-лейтенант Стивен Таунсенд в прошлом месяце заметил, что коалиции во главе с Соединенными Штатами нужно срочно изолировать Ракку, поскольку есть опасения, что исламисты используют этот город как базу для атак за пределами Сирии.

Сирийские демократические силы были образованы в начале 2015 года. С этого времени они захватили у ИГ большие территории вдоль сирийско-турецкой границы. Линия фронта между светской оппозицией и джихадистами проходит лишь в 30 километрах к северу от Ракки.

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06.11.2016

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