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Войска Контртеррористической службы Ирака и союзное им шиитское ополчение после двухнедельного наступления подошли с юга вплотную к восточным окраинам Мосула - крупнейшего города, захваченного "Исламским государством". Об этом сообщает Reuters. Одновременно с севера к городу продвинулись отряды курдской армии Пешмерга.

Правительственные силы подготовились к атаке на промзону Гогджали, расположенную в 1 километре за чертой Мосула. Как утверждается, атака должна быть предпринята позже в понедельник.

Тем самым начнется операция освобождения левобережной части Мосула, расположенной на восточном берегу Тигра.

По словам силовиков, это будет крупнейшая военная операция в стране с 2003 года, когда Запад своим вторжением в Ирак сверг диктатора Саддама Хусейна. Боевые действия могут затянуться на недели, если не на месяцы, предупреждают военные.

Мосул в четыре-пять раз превосходит по численности населения любой из других крупных городов, контролируемых ИГ. Сейчас население города оценивается в 1,5 миллиона человек.

Именно после взятия Мосула лидер "Исламского государства Ирака и Леванта" Абу Бакр аль-Багдади объявил свою группировку всемирным халифатом. Такое заявление он сделал в Большой мечети города 29 июня 2014 года.

Возврат Мосула под контроль правительства Ирака, отмечает агентство, будет означать фактическую потерю халифатом своей иракской половины.

Между тем как местные жители, так и наблюдатели ООН сообщают, что исламисты применяют тактику выжженной земли. Они поджигают нефтяные скважины, чтобы скрыть свои перемещения, а также берут в заложники гражданских лиц и используют их как живой щит. Боевики ИГ увели с собой тысячи жителей окрестных деревень.

О начале операции освобождения Мосула премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил 17 октября. Неделю спустя, 23-го числа, сообщалось, что правительственные войска закрепились в 5 километрах от города.