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Подразделения иракских правительственных сил и шиитское ополчение вошли на восточные окраины Мосула, сообщает Би-Би-Си. Боевики "Исламского государства" оказывают ожесточенное сопротивление.

Боевики ведут огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Правительственные войска используют тяжелое вооружение, их поддерживает авиация коалиции. Иракская танковая дивизия движется на Мосул вслед за шиитскими ополченцами с востока. С юга наступают другие подразделения и шиитская милиция. Отряды курдской армии Пешмерга атакуют Мосул с севера.

В Мосуле действуют от трех до пяти тысяч боевиков ИГ. Вместе с тем в городе находится около 1,5 миллиона мирных жителей. Из них с начала наступления покинуть Мосул смогли лишь 17,9 тысяч человек. В ООН опасаются, что число беженцев из Мосула в итоге может превысить 700 тысяч человек.

О начале операции освобождения Мосула премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил 17 октября. Неделю спустя, 23-го числа, сообщалось, что правительственные войска закрепились в 5 километрах от города.

Мосул находился под контролем ИГ более двух лет. Именно после взятия Мосула лидер "Исламского государства Ирака и Леванта" Абу Бакр аль-Багдади объявил свою группировку всемирным халифатом. Такое заявление он сделал в Большой мечети города 29 июня 2014 года.

По словам силовиков, освобождение Мосула будет крупнейшей военной операцией в стране с 2003 года, когда Запад своим вторжением в Ирак сверг диктатора Саддама Хусейна. Боевые действия могут затянуться на недели, если не на месяцы, предупреждают военные.

Между тем как местные жители, так и наблюдатели ООН сообщают, что исламисты применяют тактику выжженной земли. Они поджигают нефтяные скважины, чтобы скрыть свои перемещения, а также берут в заложники гражданских лиц и используют их как живой щит. Боевики ИГ увели с собой тысячи жителей окрестных деревень.