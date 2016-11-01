О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Украина | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Болотное дело
Читайте нас:
Доступное в России зеркало Граней: http://mirror715.graniru.info/Politics/World/Mideast/m.256161.html
Также: Ближний Восток, Война, Религия, Мир, Общество, Политика

новость Идут войска по городу

Иракские войска вошли на окраины Мосула
01.11.2016
Иракские войска на подступах к Мосулу. Кадр Reuters
Иракские войска на подступах к Мосулу. Кадр Reuters
Реклама

Подразделения иракских правительственных сил и шиитское ополчение вошли на восточные окраины Мосула, сообщает Би-Би-Си. Боевики "Исламского государства" оказывают ожесточенное сопротивление.

Боевики ведут огонь из гранатометов и стрелкового оружия. Правительственные войска используют тяжелое вооружение, их поддерживает авиация коалиции. Иракская танковая дивизия движется на Мосул вслед за шиитскими ополченцами с востока. С юга наступают другие подразделения и шиитская милиция. Отряды курдской армии Пешмерга атакуют Мосул с севера.

В Мосуле действуют от трех до пяти тысяч боевиков ИГ. Вместе с тем в городе находится около 1,5 миллиона мирных жителей. Из них с начала наступления покинуть Мосул смогли лишь 17,9 тысяч человек. В ООН опасаются, что число беженцев из Мосула в итоге может превысить 700 тысяч человек.

О начале операции освобождения Мосула премьер-министр Ирака Хейдар аль-Абади объявил 17 октября. Неделю спустя, 23-го числа, сообщалось, что правительственные войска закрепились в 5 километрах от города.

Мосул находился под контролем ИГ более двух лет. Именно после взятия Мосула лидер "Исламского государства Ирака и Леванта" Абу Бакр аль-Багдади объявил свою группировку всемирным халифатом. Такое заявление он сделал в Большой мечети города 29 июня 2014 года.

По словам силовиков, освобождение Мосула будет крупнейшей военной операцией в стране с 2003 года, когда Запад своим вторжением в Ирак сверг диктатора Саддама Хусейна. Боевые действия могут затянуться на недели, если не на месяцы, предупреждают военные.

Между тем как местные жители, так и наблюдатели ООН сообщают, что исламисты применяют тактику выжженной земли. Они поджигают нефтяные скважины, чтобы скрыть свои перемещения, а также берут в заложники гражданских лиц и используют их как живой щит. Боевики ИГ увели с собой тысячи жителей окрестных деревень.

Оставить комментарий Обсудить
01.11.2016

новость Новости по теме
31.10.2016 Иракские войска подошли вплотную к Мосулу →
28.10.2016 Минобороны России обвинило США в авиаударе по школе под Мосулом →
23.10.2016 Иракская армия и курды подошли вплотную к Мосулу →
17.10.2016 В Ираке началась операция по освобождению Мосула →
Фото и Видео
27502
Play own
Сирийцы и украинцы: "Путин - убийца"
27401
Play own
Приговор Антону Носику
24324
Play own
Россияне о Сирии
27608
Play own
"Возвращение имен"-2016
Реклама
Наши спонсоры
18129
Avatar 34x34
10955
Стать спонсором →
Выбор читателей
новость Дадина пытают на зоне
Ильдар Дадин в Замоскворецком райсуде, 03.02.2015. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
новость Кадырова не устроил бюджет
Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan
новость Закон о "российской нации"
Будущая карта северной Евразии (фрагмент). Изображение: newzz.in.ua
статья Вызов и поклон
Илья Мильштейн
статья На грани войны с США
статья Лубянка: скорбь и гнев. ВИДЕО
"Возвращение имен". Фото Дмитрия Борко
РЕКЛАМА
Loading...
в блоге Америка без ретуши
383
статья Прозрение Райкина
Виталий Портников
новость Шойгу: "Кузнецов" идет по графику
"Адмирал Кузнецов". Фото: mil.ru
новость РПЦ заступилась за рок-оперу
"Иисус Христос - суперзвезда": сцена из спектакля театра "Рок-опера". Фото: rock-opera.ru
новость MI5: Агрессия России растет
Глава MI5 Эндрю Паркер. Фото: blogs.spectator.co.uk
новость Прокурор собирал дань
Станислав Иванов. Фото: prokuratura-lenobl.ru
новость Русский марш согласован
На Русском марше. Люблино, 04.11.2015. Фото Александры Агеевой/Грани.Ру
в блоге Золотой мост для Райкина
383
новость Матвиенко: Курилы - наши
Валентина Матвиенко на встрече с "депутатами" Крыма и Севастополя. Кадр видео с council.gov.ru
новость Совбез защитит революцию от "искажений"
Портрет Ленина в Пятигорске. Фото vidoiskatel.ru
статья Медаль за Вашингтон
новость Картину Ложкина запретили
Картина Васи Ложкина "Великая прекрасная Россия". Фото: ixtc.org
новость Орел: мешок на голове Грозного
Памятник Ивану Грозному с мешком на голове. Фото: vk.com/konubri
новость Русский план для Балкан: мнения
Александр Вучич. Фото: srbija.gov.rs